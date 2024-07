Hyundai s’attaque à la Dacia Spring et à la Citroën ë-C3 avec la nouvelle Inster – laquelle est la meilleure voiture électrique bon marché

Bruxelles et tous les constructeurs européens ont fixé des objectifs électriques très exigeants pour l’avenir à moyen et long terme. Toutefois, il est peu probable que ces objectifs soient atteints si le marché et les tendances d’achat restent inchangés. Les voitures électriques bon marché sont au cœur de la stratégie et de plus en plus d’unités arrivent chez les concessionnaires avec l’intention de renverser la situation. La Hyundai Inster est la dernière en date. Le plus petit modèle de la marque coréenne a déjà été dévoilé et arrivera dans quelques mois, mais il a déjà deux rivaux qui promettent de lui tenir tête.

Réduire les prix n’est possible qu’en réduisant la taille et les performances. Il n’y a pas d’autre solution. Toutes les marques envisagent la même fourchette de prix pour leurs plus petites voitures, 20 000 euros. Bien que ce prix soit loin de ce qui pouvait être considéré comme une voiture bon marché il y a encore quelques années, il s’agit clairement du montant que l’on peut considérer comme tel aujourd’hui. Du moins jusqu’à ce que le prix des batteries diminue de manière significative. Plusieurs projets sont en cours, mais aucun ne s’est encore concrétisé.

Comparaison extérieure et dimensions

Le segment A devrait absorber toute la demande de véhicules électriques bon marché. Dans cette analyse à trois, les proportions fournies par Citroën, Dacia et Hyundai sont très proches. Qu’il s’agisse de la hauteur ou de la profondeur, les trois modèles se situent dans la même catégorie, même si chacun le fait d’un point de vue esthétique différent. Dans le cas du Hyundai Inster, il y a quelques éléments créatifs intéressants comme les phares paramétriques avec des LED carrées qui apportent une caractéristique unique dans cette comparaison.

La Spring est la plus petite de toutes et son esthétique s’en ressent. Le lifting a apporté une ambiance complètement différente avec des éléments personnalisables et des couleurs qui sortent de l’ordinaire. La Citroën ë-C3 peut être considérée comme la plus “grand public” de toutes et aussi comme la plus grande. Comme ses concurrents, le ë-C3 joue sur les proportions et sur les éléments habituels tels que les passages de roues en plastique noir et les différentes combinaisons de couleurs pour la carrosserie et le toit. Un effet que Dacia ne propose même pas en option.

Hyundai Inster : Le design de l’Inster se caractérise par des éléments modernes et uniques, notamment les phares paramétriques à LED carrés. Ces caractéristiques confèrent au véhicule un look distinctif et contemporain.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Dacia Spring 3,7 m 1,58 m 1,52 m 2,42 m Hyundai Inster 3,82 m 1,61 m 1,57 m 2,58 m Citroën ë-C3 4,01 m 1,75 m 1,57 m 2,54 m

Habitabilité et équipement

Intérieur et confort :

Hyundai Inster : Le modèle se distingue par son intérieur moderne et bien équipé, avec des écrans doubles de 10,25 pouces pour le tableau de bord et le système d’infodivertissement.

Modèle Capacité du coffre Écran multimédia Connectivité Dacia Spring 288 litres 7 pouces Bluetooth Hyundai Inster 238 litres 10,25 pouces Apple CarPlay, Android Auto Citroën ë-C3 310 litres 10,25 pouces Apple CarPlay, Android Auto

Performances et autonomie

Motorisation et efficacité :

Hyundai Inster : Disponible avec deux options de batterie (42 kWh et 49 kWh) et deux niveaux de puissance (97 CV et 115 CV), l’Inster propose une bonne flexibilité selon les besoins de l’utilisateur.

Modèle Puissance Autonomie (WLTP) Vitesse maximale Temps de charge rapide Dacia Spring 45 – 65 CV 225 km 125 km/h 30 kW (DC) Hyundai Inster 97 – 115 CV Jusqu’à 355 km 150 km/h 120 kW (DC) Citroën ë-C3 113 CV 326 km 135 km/h 100 kW (DC)

Prix et rapport qualité-prix

Le prix est un facteur déterminant pour ces modèles, tous positionnés dans le segment des véhicules électriques abordables.

Hyundai Inster : Bien que Hyundai n’ait pas encore publié le prix exact, les estimations suggèrent un coût entre 22 000 et 24 000 euros.

Modèle Prix de départ Version haut de gamme Dacia Spring 17 890 euros 19 490 euros Hyundai Inster 22 000 – 24 000 euros À confirmer Citroën ë-C3 22 590 euros 27 090 euros

Conclusion

La comparaison entre le Hyundai Inster, le Dacia Spring et le Citroën ë-C3 montre que chaque modèle a ses propres forces et faiblesses. Le choix du meilleur véhicule dépend des priorités individuelles des acheteurs, qu’il s’agisse du prix, des performances, de l’autonomie ou de l’équipement.

Hyundai Inster : Offre un excellent équilibre entre technologie, performances et confort, avec une autonomie impressionnante et des options de batterie flexibles.

Pour ceux qui privilégient la technologie et le confort, l’Inster se démarque comme le choix idéal. Pour un budget serré, le Spring est imbattable en termes de rapport qualité-prix. Le ë-C3, quant à lui, est un excellent compromis entre les deux, offrant à la fois des performances et un confort suffisants pour justifier son coût.

En fin de compte, le marché des véhicules électriques continue de se diversifier, offrant aux consommateurs une gamme croissante d’options pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de mobilité durable.