Une Smart de 5 mètres, ça existe : voici la #6 hybride et ses 1 810 km d’autonomie qui roule déjà sur nos routes

Smart #6 berline hybride rechargeable 4,906 m liftback autonomie 1 810 km LiDAR
Une Smart de presque 5 mètres : le #6 assume la rupture et vise la berline technologique au long cours © Smart

On a connu Smart pour ses micro-voitures qui se faufilent entre deux bus et se garent là où une Renault Clio hésite. Et puis, à force de grandir, la marque finit par signer un objet presque paradoxal : le Smart #6, une berline annoncée longue de 4,906 m, avec un empattement de 2,926 m et une ambition de grande routière. Le tout avec une mécanique hybride rechargeable donnée pour 429 ch (soit 320 kW), autant dire qu’on est loin du petit tricylindre des débuts.

Le contexte, on le connaît : depuis que Geely tient la barre et que Mercedes-Benz apporte le vernis « standards allemands », Smart ne joue plus dans la catégorie des jouets urbains. Après des SUV, la marque s’attaque à une vraie berline, face à des gabarits du genre Toyota Camry ou Skoda Superb. Et, détail qui pique l’ego de certains, ce Smart #6 se permet même d’être plus long qu’une Tesla Model 3, référence du segment pour beaucoup d’acheteurs électrifiés.

Reste l’enjeu, le vrai : Smart peut-elle étirer son nom jusqu’à presque 5 m sans perdre ce qui faisait son sel ? Entre promesse d’efficience, techno d’assistance haut niveau et discours « premium », le #6 ressemble à une démonstration de force. Sauf qu’en automobile, les clients pardonnent rarement une identité floue.

Une berline qui bouscule le badge

À première vue, le Smart #6 ressemble à une réponse frontale à la berline familiale moderne : ligne de toit fuyante façon liftback, proportions étirées, et ce fameux chiffre qui claque sur la fiche : 4,906 m. Pour situer, on dépasse une Tesla Model 3 en longueur, et l’empattement de 2,926 m annonce un vrai potentiel d’habitabilité, du moins sur le papier. Smart vise donc un format « moyen-grand » très européen dans l’idée, même si le développement se fait avec une forte coloration asiatique.

Le changement de braquet se lit aussi dans la stratégie produit. Smart n’avait jamais proposé de berline : la gamme récente s’est surtout construite autour de SUV, plus faciles à vendre et plus rentables. Là, la marque va chercher des clients qui regardent traditionnellement une Skoda Superb pour son sens pratique ou une Toyota Camry pour sa tranquillité d’esprit. Sauf que Smart arrive avec une image encore en construction sur ce terrain, et une promesse techno qui devra convaincre au-delà de l’effet d’annonce.

Et puis il y a la symbolique. Smart, historiquement, c’était la ville, le stationnement, la compacité. Avec le #6, on assume l’inverse : de la longueur, de la présence, une posture de routière. Disons-le : le badge « Smart » sur une berline de quasi 5 m, ça surprend. Certains y verront une trahison, d’autres une émancipation. Dans tous les cas, la marque joue gros, car une berline ne se vend pas uniquement à la fiche technique : elle se choisit aussi pour une image et un statut.

Un hybride rechargeable pensé pour l’endurance

Le cœur du sujet, c’est la mécanique. Le Smart #6 adopte une architecture hybride rechargeable basée sur le système Geely AI Super Hybrid 2.0. On parle d’une puissance combinée de 429 ch et d’un moteur essence 1.5 turbo donné pour 161 ch (soit 120 kW). La batterie annoncée en LFP (lithium-fer-phosphate) va dans le sens d’une meilleure tolérance aux charges répétées et d’une chimie réputée plus stable, même si la densité énergétique reste souvent moins favorable que d’autres technologies.

La promesse la plus spectaculaire, Smart la met sur l’autonomie cumulée : 1 810 km annoncés en mixte. On sait très bien que ces chiffres dépendent d’un cycle d’homologation et de conditions idéales, et qu’un PHEV non rechargé se transforme vite en « hybride lourd » au quotidien. La marque annonce aussi 285 km en mode électrique sur un cycle chinois, et une consommation de 3,9 L/100 km batterie déchargée. Sur route française, avec du relief, de l’autoroute et un coffre chargé, on attendra des mesures réelles avant de crier au miracle. Reste que l’intention est claire : faire du #6 un marathonien, pas un sprinteur de brochure.

Ce positionnement « endurance » colle assez bien à une berline. Là où un SUV accepte plus facilement une surconsommation, une grande routière électrifiée se doit d’être sobre et silencieuse. Smart promet d’ailleurs un soin particulier porté à l’insonorisation, avec des matériaux isolants orientés confort. À ce niveau de gabarit, les clients qui viennent d’une Toyota Camry ou d’une grande berline européenne n’acceptent pas les bruits d’air ni les trépidations de trains roulants. Le discours est posé, reste à voir si la mise au point suit.

Un test à -35 °C pour rassurer

Smart a choisi de montrer son Smart #6 en pleine campagne de mise au point hivernale, dans la province chinoise de Heilongjiang, avec des températures annoncées sous les -35 °C. Ce n’est pas un détail marketing : le froid extrême, pour un hybride rechargeable, met tout le monde d’accord. Batterie qui perd en puissance disponible, chauffage qui pompe de l’énergie, viscosités qui changent, gestion thermique qui devient centrale… Autant dire que si la chaîne de traction garde sa cohérence là-dedans, on gagne des points en crédibilité.

Ce type d’essais sert aussi à valider l’intégration : calibrage de la récupération d’énergie, transitions thermique-électrique, gestion de la charge quand la batterie est gelée, et comportement des aides à la conduite sur surfaces à faible adhérence. En Europe, un client ne verra jamais -35 °C tous les matins, mais il verra du 0 °C humide, de la neige fondue, des trajets courts. Et sur un PHEV, c’est précisément là que la promesse peut se fissurer si la stratégie de chauffe déclenche trop souvent le moteur essence.

Ce qui m’intéresse, au-delà de l’image « baroudeur du froid », c’est le message envoyé : Smart veut être prise au sérieux comme constructeur de voitures « adultes ». Une berline de 4,906 m ne peut pas se permettre des caprices électroniques ou des assistances qui paniquent sur une route blanche. Le marché des berlines familiales a beau être moins flamboyant que celui des SUV, les acheteurs restent exigeants, souvent plus que sur un crossover tendance.

Smart #6 intérieur digital écrans interface conducteur matériaux insonorisants
Smart promet un habitacle très digital et plus feutré, un point clé sur une grande berline © Smart

Une techno premium, mais une cohérence à prouver

Sur le plan du style et des équipements, le Smart #6 affiche déjà des marqueurs premium : poignées affleurantes, bandeau lumineux interactif à l’avant, signature arrière travaillée, et un LiDAR posé sur le toit. Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête : avec un LiDAR, Smart vise des fonctions d’assistance à la conduite de haut niveau, pas seulement un régulateur adaptatif classique. En 2026, la bataille ne se joue plus uniquement sur la puissance ou l’autonomie, mais sur la confiance qu’inspire l’auto quand elle « voit » et quand elle décide.

Les éléments marquants déjà visibles sur le Smart #6 :

  • LiDAR de toit pour des aides à la conduite avancées
  • Silhouette liftback pour favoriser l’aéro et l’accès au coffre
  • Poignées de portes rétractiles, plus propres visuellement
  • Aileron arrière réglable électriquement, orienté stabilité et style
  • Signature lumineuse interactive entre les optiques avant
À bord, Smart promet un univers très digital, dans l’esprit de ce qu’on a déjà vu sur les SUV récents de la marque, avec un accent mis sur le silence. On attendra de voir l’ergonomie réelle, parce que le tout-écran mal pensé fatigue vite sur une grande berline. À ce gabarit, on veut des rangements, une position de conduite impeccable, et une interface qui ne transforme pas le réglage de la ventilation en jeu de piste.

Reste la question qui fâche un peu : la cohérence de gamme. Smart commercialise déjà le Smart #5, un SUV électrique affiché à partir de 46 600 €. Le Smart #6 n’est pas encore annoncé chez nous, et son tarif n’est pas connu. S’il arrive, il devra s’insérer sans cannibaliser le #5, tout en justifiant son choix technique PHEV face à une offre électrique de plus en plus mature. Une berline hybride rechargeable de près de 5 m peut séduire ceux qui roulent beaucoup et ne veulent pas dépendre uniquement de la recharge, mais elle n’aura pas le droit à l’approximation sur la mise au point. Dans le cas contraire, le badge Smart sur la malle risque de faire plus parler que la voiture elle-même.

