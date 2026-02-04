Avant d’acheter une Tesla Model Y, jetez un œil à ce SUV déjà disponible en France : il charge à 382 kW et change la donne

Avec un prix sous les 42 000 €, 252 ch et une autonomie proche des 435 km, le Xpeng G6 version Standard Range débarque en Europe. Un SUV électrique chinois qui se positionne frontalement contre Tesla.

Ligne sportive, technologie embarquée et fiche technique solide : le G6 entend bousculer le segment des SUV coupé électriques. Une recette bien connue, mais à un tarif revu à la baisse.

Mais derrière ses airs de premium et ses aides à la conduite dernier cri, ce G6 version 2026 a-t-il les reins assez solides face aux références européennes et coréennes ?

Une silhouette coupé pour séduire l’Europe

Avec ses lignes tendues, son toit fuyant et son hayon incliné, le Xpeng G6 joue la carte du SUV coupé. Une silhouette qui rappelle directement la Tesla Model Y, jusqu’à certains détails comme les poignées affleurantes et la calandre fermée. Long de 4,75 m, il vient se placer entre un Skoda Enyaq Coupé et un Kia EV6.

Fabriqué sur une plateforme dédiée baptisée SEPA 2.0, le G6 mise sur un format moderne et musclé, avec un empattement généreux, des roues de 19 pouces, et une garde au sol modérée, davantage pensée pour la route que pour les pistes.

L’habitacle, lui, se veut épuré : grand écran tactile central, affichage tête haute, commandes vocales évoluées. Même en version Standard Range, le G6 offre une présentation valorisante, avec un coffre de 571 litres, une banquette arrière rabattable et un vrai sens de l’accueil.

252 ch et propulsion : une version d’accès bien calibrée

Sous le capot, cette version Standard Range se contente d’un unique moteur électrique de 252 ch sur le train arrière. Une puissance suffisante pour emmener les 1,9 tonne du G6 de 0 à 100 km/h en un peu plus de 6,5 secondes, selon les données constructeur.

La batterie LFP de 68,5 kWh autorise une autonomie théorique de 435 km en cycle WLTP. Dans la réalité, il faut plutôt compter 380 à 400 km, ce qui reste compétitif dans la catégorie, notamment face à une Model Y Propulsion ou un Hyundai Ioniq 5 58 kWh.

Côté recharge, le G6 accepte jusqu’à 215 kW en DC, permettant un passage de 10 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne rapide. En courant alternatif, il dispose d’un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.

Un prix plancher pour une fiche technique sérieuse

Avec un tarif annoncé à 41 985 €, le Xpeng G6 Standard Range s’affiche 5 000 à 10 000 € moins cher que la plupart de ses concurrents directs. À finition équivalente, seule une Model Y avec bonus peut encore rivaliser… mais sans égaler l’équipement proposé par le G6.

Car même en version d’entrée, le SUV chinois propose :

régulateur adaptatif,

caméra 360°,

toit panoramique fixe,

sièges avant chauffants et réglables électriquement.

Sur le plan du rapport prix/prestations, ce G6 se pose en challenger direct d’une MG Marvel R, tout en visant clairement la clientèle Tesla, Kia et Hyundai.

Face à la concurrence : l’alternative agressive

Modèle Puissance Autonomie Prix Xpeng G6 Standard Range 252 ch 435 km 41 985 € Tesla Model Y Propulsion 299 ch 455 km 45 990 € Kia EV6 Air 58 kWh 170 ch 394 km 46 990 € Skoda Enyaq 60 179 ch 400 km 47 200 €

Le Xpeng G6 conserve donc un avantage tarifaire clair, sans trop rogner sur les performances ni l’équipement. Sa batterie LFP, plus durable, compense sa capacité un peu inférieure à celle des références coréennes. Et côté recharge rapide, il surpasse même Tesla en puissance maximale.

Reste à convaincre sans réseau installé

Reste un frein de taille : Xpeng ne dispose pas encore de réseau officiel en France. Pour l’instant, les modèles sont distribués via des importateurs indépendants, ou en Espagne et en Pays-Bas via des canaux plus structurés. En Belgique, aucun point de vente n’est encore référencé.

La garantie annoncée est de 7 ans ou 160 000 km (véhicule complet), avec 8 ans sur la batterie. Mais la disponibilité des pièces détachées, du SAV ou des mises à jour OTA reste une inconnue en dehors des marchés pilotes.

Pour ceux qui veulent franchir le pas, il faudra donc composer avec une logistique d’import, mais aussi avec l’absence d’aides nationales tant que le constructeur ne dispose pas de certification France pour le bonus écologique.