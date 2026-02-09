On a beau vivre une époque où « SUV hybride » rime souvent avec traction avant et pneus éco, Jeep Cherokee Turbo Hybrid vient remettre un peu de terre sous les ongles. Le nouveau Cherokee débarque avec une recette assez rare sur le segment : un gabarit de 4,78 m et une chaîne hybride annoncée à 210 ch, le tout associé à une transmission intégrale pensée pour travailler, pas seulement rassurer. Et oui, Jeep assume l’idée d’un SUV hybride qui n’a pas peur de quitter l’asphalte.

Le positionnement, lui, ne trompe personne : Jeep vise les acheteurs qui regardent un Toyota RAV4 en se disant que l’hybride, d’accord, mais qu’ils aimeraient aussi un peu plus de capacités hors bitume. Dans le viseur, on retrouve aussi Ford Kuga et Volkswagen Tiguan, deux références familiales qui savent tout faire… tant qu’on reste raisonnable avec les chemins. Le Cherokee, lui, promet un supplément de motricité et de garde au sol, quitte à accepter quelques compromis.

Reste un point qui change tout pour un acheteur français : à ce jour, l’arrivée du Jeep Cherokee Turbo Hybrid sur notre marché n’est pas confirmée. Alors, faut-il attendre, ou considérer l’import via des professionnels, voire via la Belgique ou le Luxembourg si le modèle y est commercialisé ? On fait le tour de ce que l’on sait, et surtout de ce que ce Cherokee apporte vraiment face aux hybrides « sages ».

Un gabarit familial qui vise le cœur du marché

À première vue, le Jeep Cherokee Turbo Hybrid joue une carte simple : se placer pile là où les familles européennes achètent, avec une longueur de 4,78 m. On se situe au-dessus d’un Jeep Compass dans la hiérarchie maison, avec la promesse de plus d’espace et d’équipement. Dans la vraie vie, ce gabarit correspond à ce que beaucoup attendent d’un SUV unique pour tout faire : trajets école-boulot, week-ends, vacances, et parfois une remorque au crochet (même si Jeep n’a pas communiqué ici de capacité de remorquage).

Face aux généralistes, la cible est limpide. Un Toyota RAV4 reste l’étalon du SUV hybride « sans prise » pour ceux qui veulent une conso contenue et une revente solide. Un Ford Kuga séduit par son agrément routier et son côté très homogène. Un Volkswagen Tiguan</strong, lui, mise sur une présentation plus statutaire et une gamme large. Le Cherokee veut se distinguer ailleurs : sur la promesse d’un SUV qui accepte les pistes et les mauvais chemins sans faire semblant.

Le revers de cette ambition, on le connaît : plus on veut de polyvalence réelle, plus la fiche technique s’épaissit. Transmission intégrale, modes de conduite, gestion électronique, pneumatiques adaptés… Tout cela pèse sur le budget et parfois sur la sobriété. Jeep annonce une consommation moyenne de 6,4 l/100 km (mesure EPA), un chiffre à prendre avec des pincettes pour un usage européen, mais qui place l’auto dans la zone « raisonnable » pour un SUV de cette taille et à transmission intégrale.

Une hybridation pensée pour la motricité

Sous le capot, Jeep Cherokee Turbo Hybrid inaugure une nouvelle chaîne de traction : un 1.6 Turbo associé à une transmission type CVT et à deux moteurs électriques. Puissance combinée annoncée : 210 ch. Couple maxi : 312 Nm. Sur le papier, on se situe dans le bon créneau pour rivaliser avec les SUV hybrides familiaux, sans chercher la surenchère. L’objectif paraît clair : offrir de la disponibilité à bas et moyen régimes, là où un SUV de 4,78 m passe l’essentiel de sa vie.

Techniquement, Jeep met en avant des choix intéressants : cycle Miller et turbocompresseur à géométrie variable. On sent une volonté d’optimiser le rendement plutôt que d’empiler des chevaux. Et pour une fois, l’hybridation ne sert pas seulement à faire baisser la conso en ville : elle participe à la motricité, avec un système prévu pour fonctionner en transmission intégrale. Le principe annoncé repose sur un dispositif connectable via un différentiel multidisque, capable d’accoupler l’essieu arrière quand la motricité se dégrade, ou quand le conducteur force le mode via la gestion de traction.

Dans les faits, c’est exactement ce qu’on attend d’un SUV « à la Jeep » : un 4×4 qui travaille quand il faut, sans imposer en permanence les pertes d’une transmission intégrale permanente. Un Toyota RAV4 en version AWD-i propose aussi une logique similaire, mais Jeep promet un calibrage davantage orienté franchissement et surfaces meubles. Pour un acheteur qui fréquente régulièrement des routes forestières, des accès de maison en pente ou des chemins agricoles, la nuance compte plus que la fiche marketing.

Des cotes de franchissement qui ne font pas semblant

Là où le Jeep Cherokee Turbo Hybrid marque des points, c’est sur ses cotes tout-terrain annoncées, et elles ont le mérite d’être chiffrées. Garde au sol : 20,4 cm. Angle d’attaque : 19,6°. Angle ventral : 18,8°. Angle de fuite : 29,6°. On n’est pas dans le délire d’un Wrangler à ponts rigides, mais on dépasse le niveau « SUV urbain surélevé ». Pour situer l’idée, beaucoup de SUV hybrides du segment du Toyota RAV4 se montrent plus prudents sur l’angle de fuite, souvent handicapés par un bouclier arrière bas et un empattement long.

Jeep ajoute une brique logicielle, baptisée Select Terrain, avec quatre modes : Auto, Sport, Snow et Sand/Mud. On connaît le principe : réponse à l’accélérateur, stratégie de la transmission, gestion de l’antipatinage et, ici, logique d’activation de la transmission intégrale. Sur route, on utilisera surtout Auto et Sport. Sur terrain glissant, Snow devient un vrai allié. Sand/Mud, lui, doit éviter le piège classique des hybrides trop « polis » qui coupent tout dès que ça patine et vous laissent planté comme un piquet.

Pour un guide d’achat, le conseil est simple : si votre « off-road » se limite à un chemin de gravier vers une maison de vacances, un Ford Kuga ou un Volkswagen Tiguan suffira. Si vous vivez en zone rurale, si vous tractez régulièrement sur terrain humide, ou si vous montez au chalet l’hiver, ces 20,4 cm et cet angle de fuite de 29,6° prennent une autre valeur. On achète alors une marge de sécurité mécanique, pas un gadget.

Ce qu’il faut vérifier avant d’attendre

Premier point, et il est décisif : le Jeep Cherokee Turbo Hybrid n’est pas annoncé chez nous à ce stade. Donc impossible de parler tarif catalogue, finitions, malus, ou même d’homologation précise. Si Jeep confirme une commercialisation européenne, il faudra regarder de près les émissions de CO² (avec exposant) et le poids, car un SUV hybride de ce gabarit peut vite se retrouver pénalisé, surtout si l’équipement grimpe. Et sans prix, difficile de juger s’il se place face au Toyota RAV4 à armes égales ou s’il glisse vers une zone plus premium.

Second point : l’hybridation. Jeep annonce une batterie lithium-ion de 1,08 kWh travaillant en 400 V. Autant dire qu’on parle d’un hybride « classique », pas d’un rechargeable. L’autonomie électrique restera limitée, plutôt utile pour les manœuvres et les évolutions à très basse vitesse, y compris en tout-terrain où un moteur électrique aide à doser finement. À l’achat, il faudra surtout vérifier l’agrément de la CVT : sur certains concurrents, la montée en régime peut agacer quand on sollicite fort, même si la douceur en ville fait souvent oublier le reste.

Troisième point, très concret : la transmission intégrale « connectable ». Sur le principe, le différentiel multidisque qui couple l’arrière quand nécessaire fait sens pour contenir la consommation. À l’usage, tout dépend du calibrage et de la capacité à encaisser une utilisation répétée en terrain meuble sans surchauffe. Pour un acheteur qui envisage un import via un professionnel, mieux vaut viser un dossier carré : garantie, disponibilité des pièces, et réseau capable de diagnostiquer une chaîne hybride complexe.

Les éléments techniques clés à garder en tête avant de signer :

Gabarit : 4,78 m , donc stationnement et pneus potentiellement plus coûteux qu’un Jeep Compass

, donc stationnement et pneus potentiellement plus coûteux qu’un Chaîne de traction : 1.6 Turbo + CVT + deux moteurs électriques , puissance 210 ch

+ + , puissance Batterie : 1,08 kWh en 400 V , hybride non rechargeable

en , hybride non rechargeable Transmission : 4×4 connectable via différentiel multidisque

connectable via Off-road : garde au sol 20,4 cm, fuite 29,6°, modes Select Terrain

En attendant une éventuelle confirmation de commercialisation, le Cherokee Turbo Hybrid a au moins un mérite : rappeler qu’un SUV hybride peut encore viser autre chose que la seule sobriété urbaine. Si Jeep le propose chez nous avec un niveau de prix cohérent face au Toyota RAV4, on tiendra peut-être l’une des rares alternatives hybrides qui assume vraiment les chemins.