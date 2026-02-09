Le RAV4 en costume Suzuki : l’Across hybride rechargeable joue les gros bras avec 304 ch et une étiquette propre

Le Suzuki Across revient pour un deuxième tour, et il ne fait pas semblant : un hybride rechargeable de 304 ch, une transmission intégrale et une boîte automatique, le tout avec la promesse d’un vrai usage électrique au quotidien. À première vue, l’idée ressemble à un coup de tampon sur un dossier Toyota, et ce n’est pas une critique gratuite : l’Across reste le cousin très proche du Toyota RAV4. Reste que, sur le terrain, ce genre de “jumelage” peut aussi avoir du bon quand on veut du solide, du fiable, et une techno déjà éprouvée.

Le timing, lui, tombe en plein cœur d’un marché où les hybrides rechargeables doivent arrêter de vivre sur leur réputation. Entre un Peugeot 3008 Hybrid qui vise les flottes, un Volkswagen Tiguan eHybrid plus policé que fun, ou encore un Hyundai Tucson PHEV qui joue l’équilibriste, le client français regarde désormais deux choses : l’autonomie électrique réelle et la facilité de recharge. Et là, Suzuki annonce une batterie de 22,4 kWh, un chargeur embarqué de 11 kW et même une charge rapide jusqu’à 50 kW. Autant dire que sur la fiche, l’Across coche des cases très concrètes.

Le sujet, au fond, tient en une question simple : à l’heure où le bonus a disparu et où la fiscalité se durcit, un gros SUV PHEV peut-il encore séduire en France sans tarif clair, et sans alternative plus “sage” dans la gamme ? On a décortiqué la bête, avec ses qualités évidentes, et ses angles morts qu’il vaut mieux connaître avant de signer.

Un grand SUV Suzuki, presque un aveu

On associe spontanément Suzuki à des formats compacts, à des autos simples et à des transmissions intégrales accessibles. L’Across, lui, joue dans une autre cour : gabarit de SUV familial, carrosserie plus statutaire, et une ambition clairement tournée vers le haut de gamme “raisonnable”. Ses mensurations posent le décor : 4,60 m de long, 1,855 m de large, 1,685 m de haut, et un empattement de 2,69 m. On n’est plus du tout sur le terrain d’un Vitara, ni même d’un S-Cross. En ville, ça se sent, et au parking souterrain aussi.

Le plus intéressant, c’est l’angle choisi par Suzuki : pas de gamme à rallonge, pas de motorisations à n’en plus finir. L’Suzuki Across se contente de la version la plus huppée du “donneur” japonais, avec transmission intégrale. Là où le Toyota RAV4 peut exister en hybride simple et en hybride rechargeable selon les marchés et les finitions, l’Across ne laisse pas le choix : on prend le haut du panier, point. Pour l’acheteur pressé, c’est presque reposant. Pour celui qui veut optimiser son budget, ça se discute.

Sur la route, ce positionnement “tout compris” peut se défendre : un gros SUV familial, très équipé, avec une chaîne de traction performante, et une image de fiabilité qui colle à la peau de Toyota. Disons-le : quand on cherche un PHEV à garder longtemps, l’argument pèse. Le revers, c’est qu’on attend alors de Suzuki une différence de traitement, un supplément de personnalité, ou au minimum un avantage tarifaire. À ce stade, l’équation française reste floue puisque aucun prix officiel n’est communiqué pour cette nouvelle génération.

Une chaîne hybride rechargeable musclée

Sous le capot, l’Suzuki Across reprend une architecture bien connue chez Toyota : un moteur essence 2,5 litres associé à deux machines électriques pour une puissance cumulée de 304 ch. Le chiffre impressionne, mais ce n’est pas tant la cavalerie qui marque, plutôt la disponibilité immédiate du couple électrique. En sortie de rond-point ou lors d’un dépassement, ce type d’hybride rechargeable donne souvent une sensation de “réponse instantanée” que n’offrent pas toujours les PHEV européens plus lourds et plus filtrés.

La transmission intégrale fait partie du package, et c’est cohérent avec l’ADN de la marque. Attention, on parle bien d’un SUV familial à quatre roues motrices, pas d’un franchisseur : pas de réducteur, pas de blocage mécanique, et une vocation clairement routière. Mais pour tracter, pour grimper un accès boueux à une maison de campagne, ou pour sécuriser une route détrempée en hiver, l’apport reste réel. Face à un Peugeot 3008 Hybrid (souvent en traction selon versions) ou un Volkswagen Tiguan eHybrid (plutôt typé confort), l’Across met en avant une forme de sérénité.

Le vrai saut, sur cette génération, se trouve dans la partie électrique et la recharge. Suzuki annonce une batterie de 22,4 kWh et plus de 100 km en mode 100% électrique. Sur ce terrain, l’Across veut sortir du cliché du PHEV “qui fait 40 km quand tout va bien”. Reste à voir ce que donnera la réalité, surtout avec un SUV de ce gabarit, des pneus larges et une aérodynamique pas exactement celle d’une berline. Mais l’ambition est là, et elle tombe bien : l’usage électrique devient la condition pour justifier ce type d’auto en 2026.

Recharge rapide 50 kW, le détail qui change tout

On peut aimer ou non les hybrides rechargeables, mais un point ne se discute plus : sans recharge facile, l’intérêt s’évapore. Sur ce plan, le Suzuki Across arrive avec un argument rare dans la catégorie : un chargeur embarqué de 11 kW et une compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 50 kW. Pour un PHEV, c’est presque une provocation tant la majorité des concurrents se contentent encore de 3,7 ou 7,4 kW en AC, et ignorent le DC.

Dans la pratique, Suzuki annonce un 0 à 80% en 30 minutes sur une borne rapide. Pour un utilisateur qui enchaîne les trajets mixtes, ou qui n’a pas de prise à domicile, cette donnée pèse plus lourd que bien des discours. On peut imaginer un usage “électrique la semaine, hybride le week-end” sans se sentir prisonnier d’une wallbox. Et sur autoroute, une recharge d’appoint devient envisageable, même si on ne va pas transformer un PHEV en électrique de grand voyage.

Reste la question française de la vignette et des usages urbains. En Espagne, on parle d’une étiquette environnementale “zéro” locale. Chez nous, l’Suzuki Across se retrouvera de toute façon jugé sur ses émissions homologuées, sa masse et son usage réel, avec en toile de fond les ZFE et une fiscalité qui n’a plus la même indulgence qu’hier pour les gros SUV. Autrement dit : la technologie de recharge aide, mais elle ne fera pas tout. Le client devra jouer le jeu, recharger souvent, et accepter qu’un PHEV non branché devient un hybride lourd, donc moins vertueux.

Un intérieur sérieux et une dotation copieuse

À bord, l’Suzuki Across met en avant un habitacle spacieux, logique vu l’empattement de 2,69 m. Les places arrière promettent une vraie habitabilité pour adultes, et le coffre annonce 446 litres. C’est honnête pour un PHEV, même si la concurrence fait parfois mieux en thermique pur. Un Hyundai Tucson ou un Volkswagen Tiguan non électrifiés peuvent offrir plus, mais ils n’embarquent pas une batterie de 22,4 kWh à caser sous le plancher. Rien de bien méchant, tant que l’accès reste pratique et le plancher pas trop haut.

La philosophie Suzuki se retrouve dans la dotation : peu de personnalisation, mais un équipement très complet. L’équipement de série annoncé comprend :

Projecteurs LED adaptatifs

adaptatifs Régulateur adaptatif et aides à la conduite (pré-collision, surveillance d’angle mort)

Instrumentation numérique et affichage tête haute HUD

et affichage tête haute Système multimédia avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto

et Climatisation automatique bi-zone et sièges chauffants

et sièges Hayon électrique et caméra de recul

Sur ce point, l’Across parle aux acheteurs qui veulent une voiture “full” sans passer des heures à cocher des options. Face à un Peugeot 3008 Hybrid où les packs peuvent vite grimper, ou un Volkswagen Tiguan eHybrid dont la liste d’options reste un sport national, Suzuki joue la simplicité. Le revers, on le connaît : si l’équipement impose une seule version, le prix d’accès grimpe mécaniquement, et la négociation devient le nerf de la guerre.

Positionnement et disponibilité, le nerf du dossier

La seconde génération du Suzuki Across est annoncée pour une arrivée dans les concessions européennes au cours du second semestre. Pour la France, aucune grille tarifaire officielle n’est communiquée à ce stade. On évitera donc de raconter des montants au doigt mouillé, d’autant que les PHEV subissent des variations de fiscalité, de malus au poids et de stratégie commerciale selon les marchés. Ce flou, en revanche, pose une question très concrète : Suzuki compte-t-il vendre l’Across comme une vitrine technologique, ou comme une vraie alternative au Toyota RAV4 pour ceux qui veulent sortir du mainstream ?

Dans la vraie vie d’acheteur, l’Across se retrouvera face à des rivaux très identifiés : Peugeot 3008 Hybrid, Volkswagen Tiguan eHybrid, Hyundai Tucson PHEV, voire Kia Sportage PHEV selon disponibilité et remises. Tous proposent une forme d’électrification, tous promettent une autonomie électrique correcte, et tous se battent sur l’équipement et la valeur de revente. L’argument Suzuki, lui, repose sur deux piliers : une base Toyota réputée robuste et une recharge (AC 11 kW + DC 50 kW) qui peut rendre l’usage électrique moins contraignant.

Pour y voir clair, il faudra un prix, des délais, et une idée de la gamme réelle (couleurs, jantes, éventuels packs). En attendant, l’Across ressemble à une proposition très cohérente pour qui veut un PHEV puissant, intégral, et facile à recharger, à condition d’assumer le gabarit de 4,60 m et de jouer le jeu de la prise. La question que je me pose, et que je vous laisse aussi : en 2026, avec des règles plus strictes et des électriques qui progressent vite, combien d’acheteurs accepteront encore un hybride rechargeable… s’il ne leur simplifie pas vraiment la vie ?

Données clés Suzuki Across (2e génération) Motorisation Hybride rechargeable PHEV (essence 2,5 litres + 2 moteurs électriques) Puissance cumulée 304 ch Transmission 4×4 (4 roues motrices) Batterie 22,4 kWh Recharge AC 11 kW, DC jusqu’à 50 kW Autonomie électrique annoncée Plus de 100 km Longueur 4,60 m Coffre 446 litres

On attend maintenant les informations de commercialisation pour savoir si Suzuki jouera la carte de la disponibilité rapide, ou celle de l’Across “image”, vendu au compte-gouttes. Dans les deux cas, la fiche technique montre une chose : l’époque des PHEV anémiques et lents à recharger touche à sa fin, et tant mieux.

Reste que l’acheteur français ne se nourrit pas de promesses. Entre la fiscalité, les usages urbains et la concurrence, le futur de l’Suzuki Across se décidera sur un détail très prosaïque : le tarif affiché en concession, et la facilité à obtenir une remise sans attendre six mois.