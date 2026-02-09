Recherche
C’est votre dernière chance d’acheter une vraie voiture simple, fiable et lente pour moins de 14 000 € : après, ce sera fini à jamais

Hyundai i10 citadine essence 63 ch fin de carrière voiture simple fiable segment A
Dernière ligne droite pour la Hyundai i10 : une citadine sans chichis qui mise sur la simplicité plutôt que sur les effets de mode © Hyundai

La Hyundai i10 fait partie de ces voitures que l’on croyait presque condamnées. Dans un marché où les citadines disparaissent ou flambent en prix, la petite coréenne continue d’exister… et mieux encore, de se battre. En février 2026, grâce à une offre commerciale bien ciblée, elle s’affiche à un tarif qui tranche franchement avec la tendance actuelle.

Alors que beaucoup de modèles d’entrée de gamme flirtent désormais avec les 16 000 €, voire davantage, la i10 revient à une promesse oubliée : une voiture neuve, simple, moderne et réellement abordable. Une rareté, presque une anomalie, sur le marché français.

Reste à savoir si cette citadine discrète peut encore séduire face aux SUV urbains omniprésents et aux micro-voitures low-cost.

Une offre française agressive en février 2026

En février 2026, Hyundai frappe fort avec une i10 affichée autour de 13 990 € dans le cadre de son offre nationale, hors options. Un prix qui la replace immédiatement parmi les citadines neuves les moins chères de France, sans pour autant sacrifier l’équipement de base.

À ce niveau de tarif, la i10 devient une alternative crédible aux occasions récentes ou aux modèles d’entrée de gamme ultra-dépouillés. Climatisation, aides à la conduite, connectivité moderne : l’essentiel est là, sans supplément inutile.

Franchement, à ce prix-là, difficile de trouver une citadine neuve aussi homogène et rassurante, surtout dans un contexte d’inflation persistante.

Un gabarit urbain parfaitement adapté à la France

Avec ses 3,67 m de long, la Hyundai i10 reste une vraie citadine, pensée pour la ville. Stationnement facile, maniabilité élevée, visibilité correcte : elle coche toutes les cases pour un usage urbain et périurbain.

Mais contrairement à certaines micro-citadines, elle ne se limite pas aux trajets courts. Son empattement bien exploité permet d’accueillir quatre adultes sans trop de compromis, et le coffre reste exploitable pour les courses ou un petit week-end.

C’est précisément cet équilibre qui fait la force de la i10 : ni gadget, ni voiture au rabais, mais un outil du quotidien bien pensé.

Des moteurs simples, fiables et sans mauvaise surprise

Sous le capot, la i10 conserve une approche rationnelle. Les motorisations essence atmosphériques privilégient la fiabilité et les coûts d’usage maîtrisés, loin des mécaniques surcomplexifiées.

Pas de turbo fragile ni d’hybridation lourde ici, mais une mécanique éprouvée, associée à une consommation contenue et à une classification Crit’Air 1, indispensable pour circuler dans les ZFE françaises.

Pour un public qui cherche une voiture simple à entretenir, économique à l’usage et sans mauvaise surprise à long terme, cette philosophie reste extrêmement pertinente.

Un équipement honnête, sans surenchère inutile

À bord, la Hyundai i10 ne cherche pas à en mettre plein la vue. La présentation est sobre, mais moderne, avec une ergonomie claire et des commandes physiques bienvenues. L’écran central, lorsqu’il est présent, remplit correctement son rôle sans voler la vedette au reste.

L’équipement de sécurité est au niveau des standards actuels : aides à la conduite, freinage d’urgence, maintien dans la voie. Des éléments devenus indispensables, même sur une citadine d’entrée de gamme.

Hyundai fait ici le choix de l’équilibre, là où certains concurrents coupent trop dans la dotation pour afficher un prix d’appel.

Une des dernières vraies citadines accessibles

Face à une Dacia Sandero, une Fiat Panda ou une Toyota Aygo X, la Hyundai i10 joue une partition particulière. Elle n’est ni la plus grande, ni la plus tendance, mais elle reste l’une des plus cohérentes.

Son offre de février 2026 la replace dans une zone de prix devenue presque désertée : celle des citadines neuves sous les 14 000 €. Un positionnement qui parlera aux jeunes conducteurs, aux retraités, ou à ceux qui cherchent une seconde voiture fiable et moderne.

Dans un marché qui pousse sans cesse vers le haut, la i10 rappelle qu’une voiture peut encore être simple, abordable et bien conçue

