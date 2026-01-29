La Dacia Sandero Stepway fait-elle vraiment mieux que la Sandero de base ou paye-t-on juste le look aventurier ?

En France, la Dacia Sandero est devenue une star inattendue. Plébiscitée pour son prix canon et sa fiabilité éprouvée, elle trône régulièrement en tête des ventes aux particuliers. Mais depuis l’arrivée de la version Stepway, au style plus musclé et à la garde au sol rehaussée, le choix se complique pour les clients.

Le constructeur roumain (filiale de Renault) propose donc deux interprétations d’une même recette : l’une joue la carte de la simplicité économique, l’autre lorgne du côté des petits SUV, sans pour autant exploser les prix. Un dilemme d’autant plus d’actualité à l’heure où les ZFE, le malus CO² et les restrictions urbaines pèsent lourd dans la balance.

En 2023, la Sandero représente plus de 75 % des ventes Dacia en France, dont près de 60 % en version Stepway. Autant dire que ce modèle n’est plus une simple finition, mais un pilier stratégique du catalogue. Reste à savoir si cette allure baroudeuse justifie les quelques centaines d’euros supplémentaires.

Des styles opposés, une base technique commune

À la base, la Sandero et la Sandero Stepway partagent la même plateforme CMF-B du groupe Renault, déjà utilisée sur la Clio ou le Captur. Longueur, largeur, empattement : tout est identique. Mais c’est le style qui tranche. Là où la Sandero classique affiche une allure sage et discrète, la Stepway joue les aventurières avec ses barres de toit, ses protections de bas de caisse et sa garde au sol surélevée de 4 cm.

La Stepway dégage une impression de robustesse, renforcée par des jantes spécifiques et une signature lumineuse plus expressive. Elle attire une clientèle plus jeune, adepte du look crossover sans passer au vrai SUV. C’est bien là tout l’enjeu : surfer sur la tendance SUV sans faire exploser les dimensions ni le budget.

Mais sous ces habits de baroudeuse, la Stepway reste une simple traction. Aucune transmission intégrale n’est proposée, même en option. Ce n’est donc pas un 4×4 déguisé, mais une citadine lookée pour séduire. Et à vrai dire, ça fonctionne très bien.

Une offre moteur identique, mais un agrément variable

Côté motorisations, aucun changement entre Sandero et Sandero Stepway. Le choix se limite à trois blocs essence : le 1.0 SCe de 65 ch (sans turbo, exclusivement en Sandero), le 1.0 TCe de 90 ch, et surtout le 1.0 ECO-G de 100 ch, compatible GPL. Ce dernier représente à lui seul près de 70 % des ventes en France, grâce à un coût à la pompe imbattable.

Toutes les versions sont associées à une boîte manuelle à 5 ou 6 rapports, sauf le TCe 90 qui peut recevoir la boîte automatique CVT. L’agrément de conduite reste très correct pour un véhicule de ce segment, avec une souplesse appréciable en ville et une consommation contenue sur route.

Mais attention : la Stepway, avec sa garde au sol plus élevée, se montre un peu moins vive en virage. Son comportement reste sain, mais les prises de roulis sont un peu plus marquées. À l’inverse, la position de conduite légèrement surélevée offre une meilleure visibilité, ce qui rassure certains conducteurs.

Des écarts d’équipement parfois significatifs

Si le prix d’appel reste l’un des atouts majeurs de la Sandero (à partir de 11 990 € en version SCe 65), la gamme Stepway débute elle autour de 14 490 € avec le moteur GPL. Une différence de près de 2 500 €, compensée en partie par une dotation plus riche.

Dès la finition Essential, la Stepway intègre de série les barres de toit modulables, les protections de carrosserie, la climatisation, l’écran tactile 8 pouces, le régulateur de vitesse et le radar de recul. Des équipements souvent optionnels ou absents sur la Sandero d’entrée de gamme.

Sur les versions hautes (Expression ou Extreme), l’écart se réduit, car les deux modèles reçoivent à peu près les mêmes équipements. C’est donc en entrée de gamme que le différentiel de prix est le plus sensible. Et c’est là que l’effet Stepway peut séduire ou rebuter, selon les priorités de l’acheteur.

Fiche technique et tarifs comparés (version ECO-G 100)

Modèle Puissance Consommation (GPL) Prix Dacia Sandero ECO-G 100 100 ch 7,6 l/100 km 13 490 € Dacia Sandero Stepway ECO-G 100 100 ch 7,7 l/100 km 15 990 €

Franchement, à ce prix-là, la Stepway offre un look et un équipement valorisants sans plomber le budget. Mais la Sandero classique reste une affaire pour les pragmatiques.

La Stepway séduit visuellement, la Sandero rassure financièrement

Ce duel entre deux sœurs ennemies illustre parfaitement l’évolution du marché : les Français veulent du style, mais sans y laisser leur livret A. La Stepway répond à cette attente avec justesse, en injectant un soupçon d’aventure dans le quotidien, sans aller jusqu’au SUV encombrant.

La Sandero classique, quant à elle, continue de séduire par sa simplicité. À l’heure où les citadines classiques deviennent rares ou hors de prix (Renault Clio, Peugeot 208), elle fait figure d’exception accessible. Et pour les urbains visés par les ZFE, la version GPL reste une solution futée et économique.

Face aux marques établies, une stratégie doublement gagnante

En jouant sur deux tableaux — la rationalité pure avec la Sandero, le style accessible avec la Stepway — Dacia s’offre une couverture quasi complète du segment des citadines polyvalentes. Et le succès est au rendez-vous : en France, aucun autre modèle ne fait mieux en ventes aux particuliers.

À choix équivalent, tout dépendra donc du profil de l’acheteur. Vous cherchez une voiture simple, efficace, sans fioritures ? La Sandero classique est faite pour vous. Vous préférez un look plus affirmé, un confort de conduite rehaussé et quelques équipements de plus ? La Stepway saura vous séduire sans vider votre portefeuille.