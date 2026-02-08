Le retour du 2CV chez Citroën ? Pas une voiture, mais une idée qui pourrait transformer les futurs modèles Citroën

On nous parle du retour du Citroën 2CV depuis des années, avec son lot de fantasmes et de dessins plus ou moins heureux. Cette fois, le bruit qui monte est autrement plus intéressant: le “nouveau 2CV” ne serait pas forcément une voiture badgée 2CV, mais une philosophie qui viendrait irriguer d’autres modèles de la gamme. Et dans le viseur, il y a un nom qui compte: Citroën C4, affichée à partir de 20 900 € en France (tarif catalogue 2025).

Le contexte, on le connaît: les compactes jouent serré, coincées entre des citadines qui grossissent et des SUV compacts qui aspirent tout. Chez nous, un acheteur de Citroën C4 regarde aussi une Renault Mégane, une Peugeot 308 ou une Toyota Corolla, et il compare au centime près. Citroën, lui, n’a pas les moyens ni l’envie d’aller boxer sur le terrain “premium déguisé”. La marque a plutôt intérêt à remettre du caractère et de la singularité là où le marché devient gris souris.

La question, au fond, est simple: comment refaire du Citroën, du vrai, sans tomber dans la caricature rétro? Si l’idée “2CV” revient, c’est moins pour ses ailes nervurées que pour ce qu’elle symbolise: une auto futée, légère d’esprit, différente, et pensée pour la vie réelle. Sur une future C4, ça pourrait faire des étincelles.

Le 2CV comme ADN, pas comme badge

Il y a un malentendu tenace autour du Citroën 2CV. Beaucoup imaginent un remake au millimètre, avec phares ronds, toit en toile et silhouette de grenouille. Sauf qu’en 2026, refaire une icône “à l’identique” est souvent le meilleur moyen de la rapetisser. Le 2CV, ce n’est pas un catalogue de détails de style, c’est une manière de concevoir une voiture: simplicité d’usage, solutions malines, confort de suspension, et une forme de liberté dans le dessin.

Chez Citroën, on sent depuis quelque temps que le rétro est devenu une tentation, mais aussi un piège. La marque a déjà prouvé qu’elle savait injecter de la personnalité sans singer le passé: on l’a vu avec des signatures lumineuses, des volumes plus “objets” que “berlines”, et ce goût pour les matières et les couleurs qui changent des intérieurs noirs comme un costume d’enterrement. L’idée évoquée aujourd’hui est plus fine: faire revenir l’esprit 2CV dans des modèles existants, en assumant une approche plus expérimentale, plus audacieuse.

Franchement, c’est la bonne voie. Le marché est saturé de voitures “correctes, sans plus”, toutes bien finies, toutes bien équipées, toutes un peu pareilles. Citroën a une carte à jouer en redevenant la marque qui ose des solutions simples et lisibles, plutôt que d’empiler des écrans et des menus. Le 2CV moderne, ce serait peut-être une C4 qui se reconnaît à 100 mètres et qui se vit facilement au quotidien.

Et puis il y a un point qu’on oublie: le 2CV était une voiture de compromis intelligent. Pas une vitrine technologique. Transposé à une compacte actuelle, ça veut dire: maîtriser les coûts, éviter la surenchère, et concentrer le budget sur ce qui compte vraiment (confort, efficience, habitabilité, qualité perçue là où on pose les mains).

La C4, candidate naturelle à une réinvention

Pourquoi la Citroën C4 plutôt qu’un modèle totalement inédit? Parce que la C4 est déjà, dans l’esprit, une voiture de traverse. Ni berline classique, ni SUV assumé: une compacte surélevée, avec une silhouette qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. On peut discuter ses proportions, mais on ne peut pas lui reprocher d’être anonyme. Et à l’heure où beaucoup de compactes se ressemblent, c’est un vrai point fort.

Autre élément: la C4 occupe une place stratégique dans la gamme, au-dessus de la Citroën C3. C’est là que Citroën peut se permettre de pousser le curseur du style et de l’ambiance, sans exploser les tarifs. Le ticket d’entrée français à 20 900 € donne le ton: on est sur une compacte accessible, pas sur une proposition “statutaire”. Et c’est précisément ce terrain-là qui colle à l’esprit 2CV, au sens moderne du terme.

Sur le plan pratique, la base actuelle de la Citroën C4 est connue pour son approche orientée confort, avec cette volonté de filtrer plutôt que de raidir. Si la prochaine génération accentue encore ce parti pris, on peut obtenir une compacte qui se démarque vraiment au quotidien, surtout sur nos routes secondaires défoncées. Avouons-le, une voiture qui vous laisse frais après 300 km, ça devient presque exotique.

Le format, lui, reste pile dans le cœur du marché français. La Citroën C4 annonce un coffre de 380 litres, une valeur cohérente pour une compacte polyvalente. Et avec une largeur de 1,83 m (sans rétros) et une hauteur de 1,52 m, on est sur un gabarit qui reste vivable en ville, tout en offrant une vraie présence sur route.

Plateforme Smart Car, la piste qui change tout

Le point technique qui mérite qu’on s’y attarde, c’est la possibilité de voir la prochaine Citroën C4 basculer vers une base plus proche de la famille Smart Car de Stellantis, celle qu’on associe déjà aux modèles les plus récents et les plus accessibles du groupe. Dit comme ça, certains vont lever un sourcil: une plateforme “abordable” pour une compacte, est-ce bien raisonnable? À condition de bien la faire évoluer, oui. Parce que derrière le mot plateforme, il y a une réalité industrielle: standardiser, simplifier, et dégager des marges pour mettre l’argent ailleurs.

Ce que ça peut apporter, concrètement, c’est une C4 plus cohérente dans sa mission. Une architecture pensée pour accepter des motorisations électrifiées, limiter la masse, et contenir les coûts de production. La C4 actuelle existe déjà en offre électrifiée et en électrique, mais l’enjeu est de continuer à proposer des versions accessibles sans que la facture s’envole. Quand on voit les prix grimper partout, garder un modèle à partir de 20 900 € tout en enrichissant le contenu, c’est un exercice d’équilibriste.

Sur l’offre française, la logique est déjà en place: l’entrée de gamme thermique est attractive, l’hybride monte en prix, et l’électrique se positionne plus haut. On sait aussi que la série spéciale Citroën C4 Collection démarre à 33 100 € en hybride 145. C’est une donnée intéressante: elle montre qu’il y a de la place pour une C4 plus valorisante, mais que l’addition devient vite salée si on empile les finitions.

Les versions et repères de prix en France:

Modèle / version (France) Prix Repère Citroën C4 (entrée de gamme) 20 900 € tarif catalogue 2025 Citroën C4 hybride (entrée de gamme) 26 000 € premier niveau électrifié Citroën C4 Collection (hybride 145) 33 100 € série spéciale 2025 ë-C4 136 ch finition You 33 850 € électrique, prix revu à la baisse Citroën C4 haut de gamme 38 000 € plafond de gamme annoncé

Ce tableau dit deux choses. D’abord, la C4 garde un vrai tarif d’appel. Ensuite, l’écart entre une C4 “simple” et une ë-C4 ou une Collection est conséquent. Si Citroën veut remettre l’esprit 2CV au centre, il faudra éviter que la version la plus désirable soit aussi la plus chère. C’est là que la plateforme et la stratégie d’équipements deviennent déterminantes.

Made in France, Made in ailleurs: l’enjeu industriel

On ne va pas se mentir: derrière le fantasme du 2CV et les discussions de designers, il y a une question très terre à terre, et très française: où sera produite la prochaine Citroën C4? Aujourd’hui, la C4 est associée à l’assemblage en région parisienne, un symbole important pour l’image “voiture française” de Citroën, même si la réalité industrielle est toujours plus complexe qu’un drapeau sur un capot.

Les bruits d’usine, eux, évoquent la possibilité d’un transfert de production vers un autre site du groupe, hors de France. Et quand on sait que Stellantis produit déjà des petits véhicules type Citroën Ami dans d’autres pays, on comprend la logique: optimiser, regrouper, sécuriser les volumes. Le problème, c’est l’image. Une C4 qui porterait l’étendard “retour de l’esprit 2CV” tout en s’éloignant d’un ancrage hexagonal, ça peut grincer. Pas chez tout le monde, mais chez une partie du public, oui.

À ce stade, il faut rester factuel: rien n’est officiellement verrouillé dans le marbre pour la prochaine génération. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la C4 est un produit stratégique pour Stellantis en Europe, et que sa localisation industrielle pèsera sur son prix, ses délais, et sa capacité à rester compétitive face à des compactes assemblées dans des zones à coûts mieux maîtrisés.

Et puis il y a le sujet qui monte partout: les ZFE et la pression réglementaire. Une C4 pensée “esprit 2CV“, donc plus simple et plus efficiente, a tout intérêt à proposer des motorisations compatibles avec les usages urbains et périurbains. En France, la question de la vignette Crit’Air et des restrictions dans les grandes métropoles conditionne déjà des achats. Citroën le sait, et c’est aussi pour ça que l’électrification progresse dans la gamme, même si les prix restent un frein.

Ce que Citroën peut oser sans se rater

Si Citroën veut vraiment faire revenir l’esprit 2CV via la future Citroën C4, il faudra oser des choix clairs. Pas des gadgets. Pas une énième “ambiance” avec deux surpiqûres et trois logos. On parle d’une voiture qui assume une différence visible, mais aussi une différence dans la façon dont on la vit: ergonomie simple, confort au long cours, et une conception qui privilégie l’usage plutôt que la fiche technique.

Les points qui feraient une C4 “très Citroën”, dans le bon sens:

Un style plus radical mais lisible, avec une signature lumineuse reconnaissable sans tomber dans le pastiche 2CV

Un vrai travail sur les assises et l’amortissement, pour retrouver ce moelleux typique Citroën sur route dégradée

Une planche de bord plus intuitive, avec des commandes physiques là où ça a du sens (clim, dégivrage), et pas tout dans un écran

Des rangements et astuces de vie à bord, dans l’esprit “voiture pensée pour servir”, pas seulement pour séduire

Une gamme resserrée et cohérente, pour éviter la montée en prix trop rapide entre 20 900 € et les versions à plus de 33 100 €

Une offre électrifiée compréhensible, avec une ë-C4 qui reste atteignable malgré son ticket d'entrée à 33 850 €

Côté concurrence, la Citroën C4 a un boulevard si elle renforce ce positionnement. Une Renault Mégane est plus “berline” dans l’âme, une Peugeot 308 joue la carte de la présentation et du dynamisme, une Toyota Corolla mise sur son hybridation éprouvée. Citroën peut prendre un autre chemin: celui du confort, du style assumé, et d’une forme de simplicité moderne. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ceux que ça touche deviennent souvent fidèles.

Reste un point à surveiller: l’équation prix. À force de vouloir “monter” en gamme, beaucoup de généralistes se sont retrouvés à vendre des voitures très chères à des clients qui n’avaient rien demandé. L’intérêt de l’idée “2CV” appliquée à la C4, c’est justement de garder un cap: offrir du désirable sans rendre l’entrée de gamme décorative. Si Citroën y arrive, on tient peut-être la prochaine compacte française qui donne envie de rouler juste pour rouler, et ça, ça ne court plus les rues.