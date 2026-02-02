ActualitéLa Citroën C4 passe sous les 21 000 € en février 2026...

La Citroën C4 passe sous les 21 000 € en février 2026 et envoie un message clair à la Peugeot 308

Citroën C4 compacte française prix sous 21000 euros février 2026 rivale Peugeot 308
La Citroën C4 passera sous les 21 000 € en février 2026 pour contrer la Peugeot 308

La Citroën C4 passe à l’offensive. En ce mois de février 2026, la berline compacte aux allures de crossover fait l’objet de promotions visibles aussi bien chez les mandataires qu’en réseau officiel. Objectif : rester compétitive face à une Peugeot 308 en perte de vitesse et une Mégane E-Tech au positionnement plus premium. Résultat : une version hybride légère 110 ch avec boîte automatique à 20 150 €, financement inclus. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux.

La bonne nouvelle ? Contrairement à ce qu’on observe souvent, ces offres sont bel et bien disponibles en France, sans passer par des canaux détournés. Une bouffée d’oxygène pour les automobilistes à la recherche d’un modèle compact, efficient, bien équipé, sans devoir grimper à plus de 30 000 € comme chez Volkswagen ou Renault.

Face avant de la Citroën C4 Hybrid 2026 avec projecteurs LED et double calandre en V
La face avant affirme une identité forte avec double calandre en V, éclairage LED effilé et signature lumineuse à double étage typique Citroën © Citroën France

Le prix comme premier argument face à la 308

Entre une Peugeot 308 désormais difficile à toucher sous les 28 000 €, une Golf très chère en électrique et une Mégane E-Tech inaccessible sans bonus maximal, la Citroën C4 revient dans le jeu avec une offre très agressive. La finition You!, désormais proposée avec une nouvelle motorisation Hybrid 110 e-DCS6, bénéficie d’une remise allant jusqu’à 7 500 €, ce qui ramène le tarif final à 20 150 € pour les clients finançant leur achat via Citroën.

Une somme cohérente, surtout pour une compacte essence électrifiée de 110 ch, dotée d’une boîte automatique, de l’Apple CarPlay, de la climatisation, d’un écran central 10 pouces, du freinage d’urgence autonome, du régulateur de vitesse et de la caméra de recul.

Citroën C4 Hybrid 110 e-DCS6 vue de profil avec jantes 18 pouces et peinture gris acier
Avec son design revisité et ses nouvelles teintes, le Avec sa ligne surélevée de berline-crossover, la Citroën C4 hybride combine allure moderne, jantes alliage 18 pouces et profil sculpté © Citroën France

Une technologie hybride légère simple et efficace

La motorisation Hybrid 110 ch repose sur un 3 cylindres essence 1.2 PureTech assisté par un système mild-hybrid 48V et couplé à une nouvelle boîte automatique e-DCS6 à double embrayage. L’ensemble développe 110 ch, mais se montre très souple en ville et suffisamment énergique sur autoroute.

La technologie hybride légère ne permet pas de rouler en électrique pur, mais autorise des coupures moteur fréquentes, une réduction de la consommation (environ 5,0 l/100 km) et une étiquette Crit’Air 1 — atout essentiel en zone ZFE.

À noter que la gamme comprend aussi une version Hybrid 136 ch, plus nerveuse, mais aussi plus coûteuse. La ë‑C4 électrique, elle, débute à 27 990 €, hors bonus, avec une autonomie allant jusqu’à 420 km.

Planche de bord Citroën C4 Hybrid avec écran central 10 pouces et volant multifonctions
La planche de bord sobre et ergonomique abrite un écran tactile 10 pouces, une instrumentation numérique et des commandes intuitives au volant © Citroën France

Un confort de roulement digne de Citroën

C’est le vrai point fort de cette C4 : le confort. Alors que la plupart des compactes deviennent de plus en plus fermes, la suspension à butées hydrauliques progressives permet ici une filtration de haut niveau, aussi bien en ville qu’à rythme soutenu.

Lire aussi  Citroën, avec la nouvelle ë-C3 électrique, s'affirme comme un concurrent direct de Dacia : " Ce n'est plus un tabou ".

L’assise Advanced Comfort procure un maintien agréable et moelleux, la position de conduite surélevée donne l’impression de dominer la route, et l’insonorisation est dans la bonne moyenne du segment.

Le volume de coffre de 380 litres, bien conçu, permet un usage quotidien familial sans compromis. On peut même rabattre la banquette en 2/3–1/3 pour charger des objets plus longs.

Vue arrière de la Citroën C4 Hybrid avec feux en Y et becquet noir brillant
L’arrière de la C4 hybride adopte un style marqué avec feux en Y, hayon incliné et becquet arrière noir brillant renforçant la posture dynamique © Citroën France

Une compacte pragmatique face à des concurrentes souvent hors de prix

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : alors que la Peugeot 308 Hybrid 136 débute à 31 000 €, la C4 équivalente reste sous la barre des 25 000 € chez de nombreux mandataires, et sous 21 000 € en financement direct.

  • Volkswagen Golf eTSI 110 DSG7 : 29 350 €
  • Peugeot 308 Hybrid 136 : 31 000 €
  • Citroën C4 Hybrid 110 : 20 150 € (avec offre financement)

Pour un client particulier qui roule peu ou qui veut éviter le tout électrique, la C4 reste une alternative logique et économique, sans rien céder en confort ni en équipement utile. Et contrairement à certaines concurrentes électrifiées, elle reste éligible à un réseau dense de concessions françaises.

Banquette arrière de la Citroën C4 hybride avec sellerie Advanced Comfort et appuie-têtes réglables
Les places arrière offrent un bon confort d’assise avec sellerie Advanced Comfort, accoudoir central et espace aux jambes appréciable pour les passagers © Citroën France

Un mot sur les offres de février 2026

Contrairement à ce que laissaient penser certaines rumeurs, les offres vues en Espagne ou chez les mandataires sont bel et bien disponibles en France, que ce soit via le site officiel Citroën, le réseau de concessions ou certains mandataires comme AutoJM ou Auto-IES.

Les financements à 219 €/mois en LLD ou LOA incluent souvent entretien, garantie étendue et assistance, et concernent aussi bien les versions hybrides que la ë‑C4 électrique.

