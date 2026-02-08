Elle embarque le plus gros bloc de sa catégorie, une boîte digne de la MX-5 et consomme 5,9 litres : cette japonaise fait des miracles

Il y a des voitures qui tentent de vous séduire à coups d’écrans XXL et de slogans, et d’autres qui vous attrapent par un détail de conducteur. La Mazda 3, dans sa configuration la plus atypique du moment, fait partie de la seconde catégorie : un 4-cylindres essence de 2,5 litres, une puissance de 140 ch, une boîte manuelle BM6 et une consommation annoncée à 5,9 l/100. Le genre de fiche technique qui sonne presque anachronique en 2026, à l’heure où la plupart des compactes jurent par le 3-cylindres turbo et l’hybridation lourde.

Face à elle, les références du segment ne manquent pas. Une Volkswagen Golf ou une SEAT León en entrée de gamme tournent souvent autour de 115 ch, quand une Renault Mégane ou une Peugeot 308 jouent davantage la carte de l’efficience et des motorisations électrifiées. Dans ce paysage, Mazda persiste avec sa logique maison : de la cylindrée, une commande de boîte soignée, des commandes physiques et une mise au point châssis qui vise ceux qui aiment encore “sentir” une auto.

Reste l’enjeu, le vrai : à partir de 32 500 € pour la Mazda 3 en 2.5 e-Skyactiv G 140 ch en BM6, cette proposition a-t-elle encore une place entre les compactes généralistes bien équipées et les premiums qui jouent le blason ? Et surtout, ce fameux duo “gros moteur” et “petite conso” tient-il autrement que sur une ligne d’homologation ?

Un contre-pied mécanique assumé

Sous le capot de la Mazda 3, le choix du 2,5 litres intrigue d’emblée. Dans une compacte, on s’attend plutôt à un 1.0, un 1.2 ou un 1.5 turbo, parfois assisté par une hybridation plus ou moins poussée. Mazda, lui, mise sur un 4-cylindres atmosphérique : pas de turbo à bas régime pour vous donner l’illusion d’un gros couple dès 1 500 tr/min, il faut aller chercher la matière plus haut. Disons-le : ceux qui conduisent “sur le couple” façon diesel risquent de trouver la réponse un peu polie au premier tiers de pédale.

En revanche, pour qui accepte de travailler avec la boîte, la mécanique devient nettement plus intéressante. Le principe, on le connaît : on allonge un rapport, on laisse grimper l’aiguille, ou on tombe une vitesse au bon moment. Cette manière de conduire, une Mazda 3 la valorise, alors qu’une compacte moderne fait souvent tout pour l’effacer. Et avec 140 ch, on ne parle pas d’un moteur anémique : la réserve existe, simplement elle n’arrive pas emballée dans un ruban de suralimentation.

Le chiffre de 5,9 l/100 annoncé a forcément un côté “défi” avec une telle cylindrée. Il ne faut pas se raconter d’histoires : l’homologation ne reflète pas toujours la vraie vie, surtout en ville et sur trajets courts. Mais Mazda a une spécialité, l’optimisation fine (taux de compression, gestion, frictions), et l’idée d’obtenir une sobriété correcte sans turbo reste séduisante pour qui cherche une auto simple dans sa philosophie. Moins de complexité perçue, plus de progressivité, et une sonorité d’atmo quand on va la chercher, même si on reste loin d’une sportive.

Une boîte manuelle qui parle aux mains

L’argument le plus “journaliste auto” de cette Mazda 3, c’est sa boîte. Mazda traîne une réputation flatteuse grâce au Mazda MX-5, longtemps cité comme référence pour le toucher de commande : verrouillages nets, débattements courts, résistance juste comme il faut. Sur la Mazda 3 en BM6, on retrouve cette volonté. La main tombe bien, la grille se lit sans flou, et la mécanique renvoie une information rare aujourd’hui. À l’heure des boîtes auto généralisées, ça fait du bien, même si tout le monde n’a pas envie d’embrayer dans les bouchons.

Au volant, cette boîte change la perception du moteur. Avec un atmosphérique, on se retrouve vite à “composer” : on anticipe un dépassement, on prépare une insertion, on garde le bon rapport. Une compacte comme une Volkswagen Golf en 115 ch peut paraître plus vive à bas régime grâce au turbo, mais la Mazda réplique par une progressivité propre et une cohérence de conduite. Et puis, soyons honnêtes, une belle commande manuelle, ça transforme un trajet banal en quelque chose de moins fade.

Le revers, c’est que cette approche ne pardonne pas l’à-peu-près. Si l’on conduit en sous-régime, sans rétrograder, la Mazda 3 ne fera pas semblant. Elle ne vous “sauvera” pas avec une vague poussée artificielle. Pour certains, ce sera une qualité, pour d’autres un défaut. Tout dépend du profil : conducteur impliqué ou adepte du mode D et du couple immédiat. Dans les deux cas, Mazda assume un parti pris presque militant dans le segment.

Un habitacle plus proche du premium

À première vue, l’intérieur de la Mazda 3 ne cherche pas l’effet waouh par l’écran géant. Mazda préfère une présentation horizontale, des matériaux soignés, et surtout une ergonomie qui ne vous oblige pas à pianoter dans des sous-menus pour régler une température. On retrouve des commandes physiques, un poste de conduite qui enveloppe, et une sensation de qualité perçue qui, disons-le, met une petite pression à certaines compactes généralistes du calibre Renault Mégane ou Opel Astra selon les finitions.

Cette ambiance valorisante explique aussi le positionnement tarifaire, souvent un peu entre deux chaises. La Mazda 3 n’affiche pas un badge premium, mais ses ajustements, ses textures et son sérieux d’assemblage la rapprochent, par moments, d’une Audi A3 ou d’une BMW Série 1, sans jouer exactement dans la même cour côté image. Le résultat, c’est un produit qui peut sembler “cher” si l’on ne regarde que la fiche technique brute, et plutôt cohérent si l’on juge l’ensemble, y compris l’agrément de commande.

Sur l’équipement, la gamme française varie selon finitions, avec des niveaux comme Exclusive-Line et Takumi sur la berline. On évite ici l’inventaire à la Prévert, mais l’idée reste la même : Mazda met l’accent sur l’assistance à la conduite et la sécurité, tout en conservant une interface qui ne vous infantilise pas. Ceux qui fuient les cockpits “tout tactile” y verront une forme de soulagement. À ce prix, on attendrait simplement une clarté totale sur la dotation de base selon carrosserie et millésime, tant la gamme a évolué depuis 2019.

Prix, versions et le vrai choix à faire

La grille tarifaire donne le ton : la Mazda 3 n’attaque pas le segment par le bas, elle vise une forme de montée en gamme. Pour la berline 4 portes, les tarifs relevés en avril 2025 placent le 2.5 e-Skyactiv G 140 ch au point d’entrée mécanique “à l’ancienne”, avec une boîte manuelle BM6 ou une automatique BVA6. En parallèle, le 2.0 e-Skyactiv X 186 ch incarne l’option plus technologique et plus puissante, mais aussi plus chère.

Les versions et prix de la gamme :

Motorisation Boîte Finition Prix 2.5 e-Skyactiv G 140 ch BM6 Exclusive-Line 32 500 € 2.5 e-Skyactiv G 140 ch BM6 Takumi 34 400 € 2.5 e-Skyactiv G 140 ch BVA6 Exclusive-Line 34 500 € 2.5 e-Skyactiv G 140 ch BVA6 Takumi 36 400 € 2.0 e-Skyactiv X 186 ch BM6 Exclusive-Line 34 800 € 2.0 e-Skyactiv X 186 ch BM6 Takumi 36 700 € 2.0 e-Skyactiv X 186 ch BVA6 Exclusive-Line 36 800 € 2.0 e-Skyactiv X 186 ch BVA6 Takumi 38 700 € 2.0 e-Skyactiv X 186 ch BVA6 AWD Exclusive-Line 38 600 € 2.0 e-Skyactiv X 186 ch BVA6 AWD Takumi 40 500 €

Le choix à faire, au fond, se résume à une question de tempérament. Le 2.5 e-Skyactiv G 140 ch vise ceux qui veulent une conduite “mécanique”, une réponse progressive et une boîte agréable, sans chercher la démonstration de force. Le 2.0 e-Skyactiv X 186 ch parle davantage à ceux qui veulent du répondant sans quitter l’univers Mazda, même si l’addition grimpe vite.

Franchement, dans un marché où une compacte se confond parfois avec une autre à force de recettes identiques, la Mazda 3 garde une singularité rare : elle s’adresse à des conducteurs, pas seulement à des utilisateurs. Reste à savoir combien d’acheteurs, aujourd’hui, acceptent encore l’idée qu’un moteur atmosphérique se “conduit” et qu’une bonne boîte manuelle vaut parfois un écran de plus.