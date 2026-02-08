100 km en mode fantôme : le SUV numéro 1 mondial débarque avec une version qui peut rouler sans réveiller son moteur thermique

Toyota RAV4 : rien que le nom, on sait à quoi s’attendre. Un SUV qui ne fait pas de vagues, qui encaisse les kilomètres, et qui finit souvent par truster les classements de ventes. Sauf que cette fois, le best-seller mondial revient avec une cartouche autrement plus excitante pour nous, automobilistes français : une déclinaison hybride rechargeable annoncée à 100 km d’autonomie électrique grâce à une batterie de 22,7 kWh. Et sur la fiche, le ticket d’entrée du nouveau millésime démarre à 46 450 €, avec une remise de lancement de 2 000 €.

Le contexte, on le connaît : les ZFE continuent de tendre l’élastique, les gros rouleurs cherchent à réduire la note à la pompe, et le marché des PHEV s’est sérieusement musclé. Dans la vraie vie, un acheteur qui vise un SUV familial électrifié hésite entre un Ford Kuga plug-in, un MG HS PHEV ou un BYD Seal U DM-i. Et au milieu, Toyota arrive avec une promesse simple à comprendre : rouler la semaine en électrique, partir loin le week-end, sans se demander si la borne suivante fonctionne.

Reste une question qui vaut son pesant de kilowattheures : le Toyota RAV4 2026, plus cher et plus “tech”, garde-t-il ce qui a fait son succès, tout en devenant désirable pour ceux qui veulent vraiment couper le moteur thermique au quotidien ? Après l’avoir approché et décortiqué, on a une idée assez claire de la direction.

Un RAV4 plus électrique, plus cohérent

À première vue, le Toyota RAV4 ne cherche pas à réinventer sa silhouette à chaque génération. Tant mieux : on retrouve ce gabarit de SUV familial qui inspire confiance, avec cette sensation de robustesse “à la Toyota” quand on claque la porte. Mais la vraie nouveauté, elle se cache sous le plancher. La version hybride rechargeable, baptisée Plug-In Hybrid, reprend l’architecture de l’hybride classique, en changeant l’élément qui transforme la vie au quotidien : la batterie.

Avec 22,7 kWh, on n’est plus dans le PHEV symbolique qui fait 35 km quand il fait 12 degrés et qu’on a mis le dégivrage. Les 100 km annoncés, même s’ils resteront à relativiser selon la saison et le relief, placent le RAV4 dans la catégorie des hybrides rechargeables qu’on peut réellement utiliser comme une électrique… tant qu’on joue le jeu de la recharge. Pour une famille qui enchaîne école, courses, périph et bureau, l’idée de passer plusieurs jours sans réveiller le moteur essence devient crédible.

Et puis il faut le dire : Toyota avait besoin de ce genre de version. Entre les contraintes d’émissions et la pression réglementaire européenne, vendre du PHEV en volume aide à tenir les compteurs. Pour l’acheteur, l’intérêt reste plus terre-à-terre : profiter d’un SUV polyvalent sans avoir l’impression de traîner un moteur thermique allumé pour rien en ville.

268 ch, et 304 ch pour l’AWD

Le passage au plug-in ne sert pas qu’à grappiller des kilomètres en silence. Sur le Toyota RAV4 Plug-In Hybrid, la puissance grimpe à 268 ch, contre 184 ch pour le RAV4 hybride non rechargeable évoqué lors de la présentation. Dans les faits, on sait comment ça se traduit : des relances plus franches, une réserve de couple plus immédiate, et cette sensation typique des électrifiés bien calibrés, où la voiture répond sans temps mort quand on écrase l’accélérateur pour s’insérer.

Le détail qui parle aux amateurs de transmission intégrale, c’est la hiérarchie dans la gamme. Les versions hybrides “simples” ne proposent pas la transmission intégrale, et pour qui veut un RAV4 AWD, il faudra viser le plug-in. Dans cette configuration, la puissance monte à 304 ch grâce à un moteur supplémentaire sur l’essieu arrière. Sur le papier, l’idée n’a rien de gadget : un moteur arrière électrique, c’est une réponse rapide, sans arbre de transmission, et avec une motricité souvent bluffante sur chaussée froide ou détrempée.

On parle bien d’un SUV familial, pas d’un franchisseur pur et dur, mais en usage “4×4 du quotidien” il coche beaucoup de cases. Pour tracter une remorque sur une rampe humide, pour grimper un chemin de gîte après une averse, ou pour monter au ski sans serrer les dents, l’AWD électrique apporte une sérénité qu’un simple deux roues motrices ne donnera jamais. Et à l’heure où trop de SUV se contentent d’un look baroudeur, voir Toyota réserver la transmission intégrale à la version la plus aboutie mécaniquement a quelque chose d’assez logique.

Évidemment, cette montée en puissance s’accompagne d’une réalité moins glamour : le poids. Une batterie de 22,7 kWh, ça se paye en kilos, donc en inertie et en pneus. Toyota a l’habitude de calibrer ses châssis pour rester sain, mais on attendra l’essai dynamique pour juger le ressenti au freinage et la rigueur sur petite route.

Tarifs, finitions et malus, le vrai sujet

Le Toyota RAV4 2026 démarre à 46 450 €, avec une remise de lancement de 2 000 €. Dans cette zone de prix, l’acheteur ne veut pas seulement une technologie flatteuse, il exige une voiture bien finie, bien équipée et cohérente à l’usage. Toyota sait faire. L’ergonomie reste généralement claire, l’assemblage sérieux, et la valeur de revente fait partie des arguments qui comptent quand on signe un financement sur plusieurs années.

Les versions hybrides non rechargeables existent toujours, avec une puissance annoncée à 183 ch en deux roues motrices. On notera au passage que la puissance baisse par rapport à l’ancienne génération, ce qui surprend toujours sur une fiche technique. En pratique, Toyota privilégie souvent l’efficience et la douceur plutôt que la course aux chiffres. Pour un usage familial, ça se défend, même si la concurrence, elle, adore afficher 230 ou 245 ch pour le même type de prestation.

Le point qui pique, et il faut le regarder en face, concerne la fiscalité. Le malus CO² annoncé se situe entre 650 € et 1 172 € en 2026 selon les versions. Pour un modèle électrifié, ça fait grincer des dents, surtout quand on vient chercher une forme de “bonne conscience” et une baisse de consommation. Mais le RAV4 joue sur un autre terrain : la polyvalence, la fiabilité attendue, et la capacité à rouler en électrique sur de vrais trajets du quotidien.

Les versions et repères chiffrés disponibles :

Version Puissance Électrification Tarif À retenir Toyota RAV4 Hybride 2WD 183 ch HEV 46 450 € Entrée de gamme, sobriété attendue, 2 roues motrices Toyota RAV4 Hybride 184 ch HEV NC Référence historique, mais moins “sexy” que le PHEV Toyota RAV4 Plug-In Hybrid 268 ch PHEV 22,7 kWh NC 100 km en électrique annoncés, gros gain en agrément Toyota RAV4 Plug-In Hybrid AWD 304 ch PHEV + moteur arrière NC Transmission intégrale réservée au plug-in

Un SUV familial qui garde un vrai côté baroudeur

On parle beaucoup d’autonomie électrique, de normes et de fiscalité, mais un Toyota RAV4 se juge aussi sur ce qu’il accepte au quotidien. Et là, Toyota conserve un avantage rarement mis en avant : cette capacité à sortir du bitume sans faire semblant. Attention, on ne confondra pas le RAV4 avec un Land Cruiser, ni avec un 4×4 à châssis échelle, réducteur et blocages mécaniques. Le RAV4 reste un SUV monocoque, orienté route, avec une transmission intégrale pensée pour la motricité et la sécurité.

Sur la version AWD à 304 ch, le moteur arrière électrique transforme l’usage sur terrain glissant. Sur un chemin en gravier, une prairie humide ou une montée enneigée, la réactivité de l’électrique aide à limiter le patinage, donc à préserver les pneus et la progression. Pour qui fréquente souvent les stations, les maisons de campagne ou les rampes de mise à l’eau, l’intérêt dépasse largement l’effet “option sympa”. Et avouons-le : dans un monde de SUV urbains, retrouver une vraie réserve de motricité fait du bien.

Les points qui comptent pour un usage off-road léger et traction :

AWD via moteur arrière sur la version 304 ch , réponse instantanée à la perte d’adhérence

via moteur arrière sur la version , réponse instantanée à la perte d’adhérence Mode électrique utilisable sur chemins roulants, pratique pour manœuvrer en silence

Puissance de 268 ch ou 304 ch qui sécurise les dépassements avec une remorque ou une voiture chargée

ou qui sécurise les dépassements avec une remorque ou une voiture chargée Autonomie électrique annoncée à 100 km qui permet de garder le thermique éteint sur les trajets quotidiens

Franchement, le plus réjouissant dans ce RAV4 plug-in, c’est son côté “deux voitures en une” sans tomber dans la complication d’un gros SUV 100% électrique. On recharge à la maison, on fait sa semaine en électrique, puis on part loin sans organiser sa vie autour des bornes. Et quand la route se dégrade, l’AWD électrique apporte un vrai supplément de sérénité.

Le RAV4 n’a jamais été le SUV le plus glamour du parking, et il ne cherche toujours pas à l’être. Mais avec 22,7 kWh, jusqu’à 100 km sans essence et une version 304 ch intégrale, Toyota donne enfin à son best-seller mondial une saveur qu’on n’attendait pas forcément. Nous, on a hâte de le prendre au volant, loin des slides, sur route froide et chemins gras, là où un SUV révèle sa vraie personnalité.