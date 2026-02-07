Volvo parie sur 2031 pour battre l’essence, mais l’EX60 à 66 500 € brouille déjà les cartes

On a tellement entendu la rengaine du « bientôt » que l’exercice finit par lasser. Sauf que cette fois, Volvo met un chiffre sur la table. Son patron, Håkan Samuelsson, estime que d’ici 2031, il devient « très probable » qu’un modèle électrique coûte moins cher que son équivalent à essence. Et quand on regarde les tarifs France, on comprend pourquoi il se mouille : le Volvo EX60 est annoncé à partir de 66 500 €, quand le Volvo XC60 hybride rechargeable démarre à 69 450 € en T6 AWD 350 ch.

Le sujet, en France, n’est pas qu’un débat de comptoir. Entre la pression des ZFE, la fiscalité entreprise qui pousse à l’électrification, et une concurrence qui s’organise (un Tesla Model Y omniprésent, un BMW iX3 attendu au tournant, sans oublier Audi Q6 e-tron et Mercedes EQE SUV), le prix devient l’arbitre. Et Volvo, marque premium mais pas hors-sol, sait qu’un ticket d’entrée trop haut, c’est le meilleur moyen de voir les clients partir chez Tesla ou reporter leur achat.

Reste un point souvent sous-estimé : parle-t-on du prix catalogue, du coût d’usage, ou de ce que le client signe vraiment en concession après remise, reprise et financement ? Volvo, lui, parle d’industrialisation et de coûts de production. Autant dire que la réponse se trouvera autant dans les usines que dans les showrooms.

2031, une date qui n’arrive pas par hasard

Quand un dirigeant donne une échéance, ce n’est jamais gratuit. Dire 2031, c’est assumer que la bascule ne se fera pas en claquant des doigts, mais que la tendance est déjà enclenchée. Et chez Volvo, l’argumentation est assez simple : si les coûts baissent au bon endroit, l’électrique peut cesser d’être « la version chère » d’un même SUV. On n’est pas dans la prophétie, on est dans la comptabilité industrielle.

Le cœur du sujet, c’est la batterie. Le prix moyen est tombé à 108 $/kWh fin 2025, avec une chute de 77,3 % sur dix ans. Et surtout, toutes les chimies ne se valent pas : les batteries LFP tournent autour de 81 $/kWh, quand les NMC (nickel-manganèse-cobalt) sont plutôt à 128 $/kWh. Dit autrement, le choix technique n’est plus seulement une histoire d’autonomie ou de performance, c’est un levier direct sur le prix d’achat.

Ce qui est intéressant, c’est que Volvo ne vend pas 2031 comme un slogan, mais comme un point d’arrivée logique : production plus rapide, pièces moins nombreuses, plateformes modulaires et architecture logicielle pensée pour être partagée. Et c’est là que le bât blesse pour les thermiques et hybrides modernes : à force de complexifier (dépollution, hybridation, boîtes, refroidissement, gestion thermique), on renchérit. L’électrique, lui, a encore de la marge de simplification… à condition de maîtriser la chaîne d’approvisionnement.

EX60 contre XC60, l’écart se resserre déjà en France

On peut discuter pendant des heures de « parité », mais un tarif France, ça a le mérite d’être tangible. Aujourd’hui, le Volvo XC60 hybride rechargeable débute à 69 450 € en T6 AWD 350 ch. La version supérieure, T8 AWD 455 ch, grimpe à 83 800 €. En face, l’électrique Volvo EX60 est annoncé à partir de 66 500 €. Et dans une configuration 4×4 équivalente, on parle d’environ 69 500 €. Autrement dit, l’électrique n’est plus systématiquement « l’option qui pique ».

Franchement, c’est là que le discours change de nature. Pendant des années, le premium électrique demandait un chèque plus lourd, point. Là, Volvo montre qu’avec une stratégie produit cohérente, on peut attaquer en frontal son propre hybride rechargeable. Évidemment, il y a des nuances : l’équipement exact, les finitions, les puissances, tout ça compte. Mais le signal est net : l’électrique n’est plus condamné à être l’étage au-dessus.

Et en France, ce resserrement est d’autant plus scruté que le bonus écologique ne vient pas forcément sauver les meubles sur ce type de gabarit premium (selon versions, production et règles en vigueur). Résultat : le client regarde le prix affiché, puis l’assurance, puis la recharge à domicile, puis le réseau de bornes sur ses trajets. À ce jeu, un EX60 qui s’aligne sur un XC60 PHEV, c’est un basculement discret mais très concret — et il se lit d’abord sur la facture.

Megacasting et cell-to-body, des mots qui font baisser la facture

Les constructeurs adorent inventer des termes, mais ici, il y a du concret. Le megacasting, c’est l’idée de remplacer des assemblages de dizaines de pièces par de très grandes pièces moulées. Moins de soudures, moins d’opérations, moins de points de contrôle, moins de temps de cycle. En fabrication, ça se traduit par des coûts qui baissent vite si les volumes suivent. Le revers, c’est que l’investissement industriel est massif et que la réparation peut devenir plus délicate. Rien de bien méchant sur le papier, mais au quotidien, un choc arrière qui se transforme en facture astronomique, ça peut vite fâcher les assureurs et les clients.

Autre levier mis en avant : la structure de batterie cell-to-body. L’idée, c’est d’intégrer davantage la batterie à la structure même de la voiture, au lieu d’avoir un pack « posé » dans un châssis qui, lui, est conçu comme si la batterie n’existait pas. On gagne en rigidité, on économise des pièces, on réduit de la masse inutile. Et dans un véhicule électrique, chaque kilo compte : il coûte en matériaux, en pneus, en freins, et il finit par coûter en consommation au quotidien.

Volvo insiste aussi sur des moteurs électriques développés en interne. Là encore, ce n’est pas qu’une histoire d’ego d’ingénieur. Maîtriser l’e-machine, l’électronique de puissance et l’intégration, c’est éviter de payer la marge d’un équipementier, sécuriser l’approvisionnement et optimiser l’efficience. Et l’efficience, c’est ce qui permet de mettre une batterie un peu plus petite à autonomie égale… donc de faire baisser le coût. On revient toujours au même endroit : la batterie reste la ligne la plus lourde du devis.

Le prix d’achat ne suffit pas, la France arbitre au coût total

Dire « moins cher » est séduisant, mais en France, le client fait ses comptes différemment selon son usage. Celui qui roule beaucoup, qui recharge à domicile, et qui passe ses semaines entre périph’ et voies rapides, regardera le coût au kilomètre et la tranquillité en Crit’Air 0. Celui qui habite en immeuble sans prise, ou qui dépend d’une borne publique, se demandera surtout si l’électrique n’est pas une contrainte de plus. Et c’est là que la parité de prix catalogue, même atteinte, ne change pas grand-chose pour tout le monde.

Pour les entreprises, c’est encore un autre monde. L’électrique reste un outil de pilotage fiscal et d’image, et Volvo le sait : si la marque ne vendait pas d’électriques, elle vendrait moins de voitures au total et gagnerait moins. Dit comme ça, c’est presque brutal, mais assez lucide. Les flottes veulent des solutions, pas des débats. Et dans le premium, l’électrique attire aussi une clientèle qui ne serait jamais venue pour un hybride rechargeable, même très performant.

Le plus intéressant dans la sortie de Volvo, c’est le pragmatisme du propos : l’électrique n’a pas besoin d’être « héroïque », il doit devenir banal sur la facture. Si, en 2031, un SUV électrique est moins cher à produire et à vendre qu’un équivalent essence ou hybride, alors le basculement se fera presque tout seul. En attendant, un Volvo EX60 à 66 500 € face à un Volvo XC60 à 69 450 €, ça parle mieux que n’importe quel discours. Reste à voir si les autres premium — BMW, Mercedes, Audi — accepteront de rogner leurs marges, ou s’ils laisseront Volvo seul sur ce créneau.