À 36 000-40 000 €, l’Omoda C5 PHEV vise le 3008 : la surprise chinoise attendue en France en 2026

On l’a vu pointer le bout de son nez sous badge Omoda C5 PHEV, et, pour une fois, la promesse ne se limite pas à une fiche technique flatteuse. Le SUV hybride rechargeable de Chery est annoncé en France en 2026 avec un tarif attendu autour de 36 000 € à 40 000 € (prix France non confirmé à ce stade), ce qui le place d’emblée dans une zone très fréquentée… mais pas forcément la plus simple à attaquer. Car en face, les références ont pignon sur rue, réseau dense et image installée.

Le marché, lui, ne laisse plus beaucoup de place aux demi-mesures. Les Peugeot 3008 et Citroën C5 Aircross en PHEV occupent le terrain, avec des tickets d’entrée à 43 490 € pour le premier et 42 290 € pour le second (motorisations hybrides rechargeables). Et si l’on cherche plus accessible, le MG EHS s’affiche à 37 990 €. Autant dire que l’Omoda C5 PHEV n’arrive pas pour faire de la figuration : il vise précisément la brèche entre “chic mais cher” et “moins cher mais moins valorisant”.

La question, c’est de savoir si ce SUV chinois a les épaules pour convertir des acheteurs français devenus exigeants sur trois points : l’agrément de conduite, la cohérence du système rechargeable au quotidien, et la qualité perçue. Sur le papier, la copie est sérieuse. Et certains choix techniques, comme la suspension arrière multibras, sentent bon le produit pensé pour l’Europe.

Un SUV compact qui veut jouer plus haut

Dans la famille Omoda, le Omoda C5 PHEV se présente comme un crossover de segment B… avec des ambitions de “B+”. Les cotes annoncées pour la version hybride rechargeable donnent le ton : 4,447 m de long, 1,824 m de large et 1,588 m de haut. En clair, on est dans le gabarit d’un SUV compact “raisonnable” pour la ville, mais avec assez de présence pour ne pas faire voiture au rabais sur un parking d’hypermarché.

Ce qui est intéressant, c’est l’écart avec la version essence : elle est donnée à 4,400 m de long (soit 47 mm de moins), pour 1,830 m de large et 1,588 m de haut. L’hybride rechargeable s’étire donc un peu, sans bouleverser l’encombrement. Au quotidien, ce genre de différence ne change pas la vie pour se garer, mais ça peut trahir un packaging spécifique, voire une intégration différente de la batterie et de la chaîne de traction.

Face aux stars françaises, le gabarit est bien placé pour aller chercher des clients de Peugeot 3008 ou de Citroën C5 Aircross qui veulent du volume sans basculer dans le grand SUV. Et c’est là que la stratégie devient lisible : proposer une silhouette valorisante, un habitacle techno, et une mécanique électrifiée “dans l’air du temps”, tout en restant sous le seuil psychologique des 40 000 €… si la promesse tarifaire se confirme à l’arrivée.

Reste un point qu’on surveillera de près lors des premiers essais en France : la mise au point châssis. Les marques chinoises ont fait des progrès spectaculaires sur la présentation et l’équipement, mais l’équilibre direction-amortissement-freinage, c’est souvent là que se fait la différence quand on quitte la rocade pour une départementale bosselée.

La suspension multibras change l’ambiance

Le détail qui nous met en éveil sur ce Omoda C5 PHEV, c’est son train arrière. Là où la version thermique se contente d’un essieu à barre de torsion, la déclinaison hybride rechargeable adopte une suspension arrière multibras. Sur un SUV compact, ce n’est pas anecdotique : en général, le multibras apporte plus de finesse sur les petites irrégularités, une meilleure gestion des appuis, et un comportement plus propre quand la route se dégrade.

On connaît la musique : une barre de torsion peut être très bien calibrée, mais elle a ses limites dès qu’on cherche à combiner confort et rigueur, surtout avec des jantes généreuses et des pneus taille basse. Le multibras, lui, offre davantage de degrés de liberté aux ingénieurs pour filtrer sans pomper. Et sur un PHEV, qui traîne souvent des kilos supplémentaires à cause de la batterie, c’est un choix plutôt malin. Soyons honnêtes, à ce niveau de prix attendu, on est en droit d’attendre un amortissement qui ne tape pas et une caisse qui ne se désunit pas au premier raccord.

Ce changement de suspension raconte aussi autre chose : Omoda sait que le client européen juge vite la voiture sur la première impression dynamique. Un SUV peut avoir un grand écran et une belle sellerie, si au volant ça rebondit, ça se dégrade en deux ronds-points. Là, l’intention est claire : donner de la maturité, de la tenue de route, et une sensation de produit “abouti”.

Évidemment, sans chiffres de masse, de pneumatiques ou de calibrage d’amortisseurs, on évitera de s’emballer trop tôt. Mais sur le principe, c’est un bon signal. Et face à des concurrents qui, eux, ont déjà des années de retours clients, Omoda n’a pas le droit à l’erreur sur l’agrément.

Une chaîne PHEV encore mystérieuse

Sous le capot, le Omoda C5 PHEV annonce une architecture classique de l’hybride rechargeable : un moteur essence 1.5 turbo associé à un moteur électrique et à une batterie rechargeable sur prise. C’est la formule la plus répandue aujourd’hui, parce qu’elle permet de rouler en électrique sur les trajets courts et de conserver une polyvalence totale sur autoroute, sans dépendre d’un réseau de charge rapide.

Le hic, c’est qu’à ce stade, les données clés manquent : puissance cumulée, capacité de batterie, autonomie en mode électrique, puissance de charge AC, et consommation une fois la batterie vide. Or, c’est précisément là que se joue la crédibilité d’un PHEV en France. Un hybride rechargeable qui n’est pas rechargé devient vite un SUV essence lourd, donc gourmand. Et un système qui recharge lentement ou qui offre une autonomie électrique trop juste finit par agacer, surtout quand on a une wallbox à la maison et qu’on veut rentabiliser l’électrique au quotidien.

Ce qu’on peut déjà encadrer, en revanche, c’est l’usage et la fiscalité. En PHEV, on peut viser une vignette Crit’Air 1 et conserver l’accès aux ZFE là où un diesel ancien est persona non grata. Pour les entreprises, tout se jouera sur les valeurs d’homologation et le régime applicable (TVS/avantage en nature), qui dépend fortement des émissions de CO² et de l’autonomie électrique. Tant qu’on n’a pas ces chiffres, impossible de trancher, mais on sait déjà pourquoi ce type de SUV séduit les flottes : il coche souvent les bonnes cases administratives quand il est utilisé comme prévu, câble branché.

Face à un Peugeot 3008 PHEV qui démarre à 43 490 € ou à un Citroën C5 Aircross à 42 290 €, l’argument d’Omoda sera simple : offrir une alternative moins chère à équipement comparable. Encore faut-il que la partie électrifiée soit au niveau en agrément, en gestion des transitions thermique-électrique et en douceur de boîte. C’est souvent là que les nouveaux venus se font attraper.

À bord, Omoda sort l’artillerie techno

Quand on ouvre la porte du Omoda C5 PHEV, le parti pris est clair : ambiance techno et présentation flatteuse. Le poste de conduite s’articule autour d’un double affichage dans un ensemble de m écrans courbes regroupant l’infodivertissement et l’instrumentation. Visuellement, ça marche, et ça donne tout de suite une impression de voiture plus chère que son positionnement supposé. On retrouve aussi un volant à méplat, et des sièges en cuir à tendance sportive, histoire de rappeler que l’on n’est pas dans un SUV “mou du genou”.

La dotation annoncée est du genre à faire réfléchir un acheteur de SUV compact qui en a marre de cocher des options. Et c’est là que la marque peut marquer des points en France, où les finitions des généralistes deviennent vite coûteuses dès qu’on veut un peu de confort moderne. L’équipement de série mis en avant comprend :

Système audio Sony

Vitres avant en double vitrage pour améliorer l’insonorisation

pour améliorer l’insonorisation Pack d’aides à la conduite ADAS avec de nombreuses fonctions

avec de nombreuses fonctions Climatisation automatique

Aérateurs aux places arrière

Toit ouvrant

Coffre à ouverture électrique

Chargeur à induction

Le double vitrage, par exemple, ce n’est pas juste une ligne sur un catalogue : sur autoroute, ça peut calmer les bruits d’air et donner une sensation de voiture plus “posée”. Et sur un SUV familial, l’insonorisation, c’est souvent ce qui transforme un trajet en vacances en moment supportable… ou pas de quoi fouetter un chat dès les 110 km/h.

On attendra de voir l’ergonomie du système multimédia, la réactivité, et surtout la logique des menus. Les écrans, tout le monde sait en mettre. Une interface bien pensée, ça se travaille. Et sur ce point, les constructeurs européens ont encore une longueur d’avance, même si les marques chinoises rattrapent vite leur retard.

Prix, réseau et rivaux, le trio qui décidera

Le Omoda C5 PHEV est attendu en France au printemps 2026, dans le cadre d’un lancement où Chery compte s’appuyer sur un réseau d’environ 70 points de vente. C’est un chiffre intéressant : ni confidentiel, ni massif. Suffisant pour exister rapidement dans les grandes villes, à condition que l’après-vente suive et que les délais de pièces ne deviennent pas le caillou dans la chaussure, comme on l’a déjà vu chez certains nouveaux entrants.

Côté tarif, on parle d’une fourchette autour de 36 000 € à 40 000 € (prix France non confirmé à ce stade). Et c’est précisément là que l’Omoda peut devenir très séduisant. Parce qu’en face, les écarts sont nets : un Peugeot 3008 PHEV à 43 490 €, un Citroën C5 Aircross PHEV à 42 290 €, et un MG EHS à 37 990 €. Si Omoda arrive avec une dotation riche et un agrément au niveau, l’addition peut paraître plus digeste, surtout pour un particulier qui n’a pas envie de grimper à 45 000 € pour un SUV compact bien équipé.

Face à la concurrence :

Modèle Motorisation Prix France Positionnement Omoda C5 PHEV PHEV (détails techniques non communiqués) 36 000 € à 40 000 € (attendu, non confirmé) SUV compact électrifié, équipement riche Peugeot 3008 PHEV 195 ch 43 490 € Référence généraliste, image et réseau Citroën C5 Aircross PHEV 195 ch 42 290 € Confort, tarif un peu plus doux que Peugeot MG EHS PHEV 37 990 € Rapport prix/équipement agressif

Le tableau montre bien l’équation : si l’Omoda C5 PHEV tient son prix et sa promesse d’équipement, il se place là où beaucoup de Français aimeraient acheter, mais où peu de modèles “valorisants” existent. Et dans un marché où les remises deviennent plus rares, afficher un prix catalogue compétitif reste un argument.

Il restera à éclaircir deux sujets avant de s’enthousiasmer sans réserve : le niveau de malus (CO² et, selon la masse, malus au poids) et le comportement du système rechargeable quand la batterie est vide. Un PHEV brillant en ville mais poussif sur route, c’est vite pénible. À l’inverse, si Omoda réussit l’équilibre, on pourrait bien avoir, enfin, une alternative dépaysante qui ne demande pas de faire de compromis sur la vie à bord.

Et si l’on se fie à ce qu’on voit déjà sur l’équipement et le choix du multibras, on a surtout une envie : prendre le volant dès que les premiers exemplaires français arriveront, un matin froid, sur une boucle de référence, pour voir si la belle promesse tient sur l’asphalte.