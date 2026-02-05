Même gabarit qu’un Captur, même niveau d’équipement, mais 6 000 € de moins : ce SUV essence est l’affaire du moment

À moins de 18 000 €, avec un équipement riche et une garantie longue durée, l’EVO 4 frappe fort en février 2026. Un SUV compact qui vise clairement les marques établies sans complexe.

L’EVO 4 arrive avec une promesse simple et percutante : proposer un SUV compact moderne à 17 900 €. En février 2026, cette offre positionne clairement le modèle italo-chinois comme l’un des SUV les moins chers du marché, tout en affichant un look actuel et des prestations honnêtes.

Face aux références du segment comme le Renault Captur et le Peugeot 2008, l’EVO 4 joue une carte radicalement différente. Moins d’image, certes, mais un prix d’attaque imbattable et une dotation qui couvre l’essentiel pour un usage quotidien.

Reste à savoir si cette recette low-cost assumée suffit à convaincre les automobilistes français en quête d’un SUV neuf sans se ruiner.

Un prix d’appel qui change les règles du jeu

Avec un tarif affiché à 17 900 € en février 2026, l’EVO 4 s’installe très en dessous des standards du segment. À ce niveau de prix, il devient même moins cher que certaines citadines bien équipées, tout en offrant le gabarit et la position de conduite d’un SUV.

À titre de comparaison, un Renault Captur ou un Peugeot 2008 dépasse facilement les 23 000 € à équipement équivalent. L’écart est net, et il parle immédiatement au portefeuille. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux pour du neuf.

Cette stratégie tarifaire agressive permet à EVO de séduire une clientèle pragmatique, davantage attentive au rapport prix/prestations qu’au prestige du badge.

Un style moderne sans extravagance

Visuellement, l’EVO 4 ne cherche pas à choquer. Ses lignes sont consensuelles, bien proportionnées, avec une face avant expressive et des optiques LED qui modernisent l’ensemble. Le design est flatteur sans tomber dans l’excès.

Avec ses 4,18 m de longueur, il s’inscrit parfaitement dans la catégorie des SUV compacts urbains. Un format idéal pour la ville tout en restant suffisamment polyvalent pour les trajets familiaux.

Les jantes alliage, les barres de toit et les protections de carrosserie renforcent cette impression de SUV valorisant, surtout au regard du prix demandé.

Un moteur simple mais cohérent

Sous le capot, l’EVO 4 mise sur un moteur essence atmosphérique développant 114 ch. Une puissance modeste sur le papier, mais suffisante pour un usage quotidien, notamment en milieu urbain et périurbain.

La transmission automatique CVT privilégie la douceur de conduite plutôt que les performances pures. Ce choix technique colle parfaitement à la philosophie du modèle, orientée confort et simplicité.

Pour les automobilistes cherchant une solution économique, la compatibilité GPL constitue un argument clé, avec des coûts d’usage réduits et un accès facilité aux zones à faibles émissions grâce au classement Crit’Air 1.

Un intérieur fonctionnel et bien équipé

À bord, l’EVO 4 surprend agréablement. L’ergonomie est simple, les commandes tombent sous la main et l’équipement de série se montre généreux à ce niveau de prix. Écran tactile central, climatisation, aides à la conduite : l’essentiel est là.

L’espace arrière se révèle correct pour le segment, avec une habitabilité suffisante pour une petite famille. Les matériaux sont simples, mais l’assemblage inspire confiance.

Le coffre affiche un volume de 420 litres, une valeur très compétitive pour un SUV compact de ce gabarit. De quoi répondre sans difficulté aux besoins du quotidien et aux départs en week-end.

Une alternative pragmatique aux SUV établis

L’EVO 4 ne cherche pas à rivaliser technologiquement avec les ténors du marché. Il assume pleinement son positionnement : offrir un SUV neuf, bien présenté et correctement équipé à un prix plancher.

Face aux Renault Captur et Peugeot 2008, il sacrifie l’image de marque, mais compense par un tarif ultra-agressif et une garantie rassurante pour les acheteurs prudents.

En février 2026, cette offre transforme clairement l’EVO 4 en choix malin pour ceux qui veulent du neuf, du simple et de l’efficace, sans se laisser emporter par la surenchère tarifaire