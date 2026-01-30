Peugeot Polygon Concept : cette 205 néo-rétro électrique pourrait bien rouler un jour sur les routes et on en rêve déjà

Peugeot joue la carte du design émotionnel et de l’innovation radicale avec son Polygon Concept. Conçu comme un hommage assumé au mythique 205, ce petit véhicule urbain électrique combine des formes néo-rétro, des matériaux modernes, une personnalisation poussée, et surtout un système de direction steer-by-wire inédit couplé à un volant carré Hypersquare.

Surtout, ce concept est roulant. Il a été présenté à Madrid pour sa première sortie publique en Europe et nous avons pu le prendre en main, sur un petit parcours urbain, pour évaluer le fonctionnement de son interface homme-machine révolutionnaire.

Avec ses portes papillon, sa signature lumineuse fine, sa carrosserie vitrée et sa posture ramassée, le Polygon préfigure une nouvelle génération de Peugeot urbaines électriques. Et laisse entendre que la production est envisageable, notamment pour 2027, avec en ligne de mire la prochaine e-208 ou e-2008.

Un look de capsule urbaine, clin d’œil au 205

Le design du Peugeot Polygon Concept multiplie les références subtiles au 205 : la lunette arrière inclinée, le bandeau rouge en guise de feux, les “pastilles” latérales au niveau du pilier C (dont l’une est un écran personnalisable). Ce n’est pas une copie, mais un hommage intelligent.

Ses portes papillon s’ouvrent en grand pour faciliter l’accès à bord, tandis que la face avant, lisse et sans grille, affiche trois lignes LED horizontales et un logo Peugeot rétroéclairé. L’arrière, très vertical, évoque les Peugeot des années 80, mais modernisé par un éclairage dynamique.

Le véhicule reste ultra-compact, sous les 4 m, et adopte des surfaces vitrées généreuses, y compris au niveau du toit, dans l’esprit des concept-cars urbains des années 90.

Un cockpit modulable et imprimé en 3D

À bord, Peugeot mise sur la modularité et la personnalisation. Le cockpit se veut “caméléon” : le volant, les sièges, les panneaux de planche de bord peuvent être remplacés facilement selon les goûts et les usages. Le volume arrière peut aussi accueillir des sièges, un caisson de rangement, ou rester vide.

L’ensemble est fabriqué en grande partie en impression 3D, avec des matériaux recyclés, pour une logique de production durable et évolutive. Un principe assumé : prolonger la vie du véhicule en l’adaptant aux besoins du propriétaire, plutôt qu’en le remplaçant.

Hypersquare : le volant carré façon simulateur

Le volant Hypersquare est sans doute la plus grande curiosité de ce concept. Carré, percé de quatre trous pour les doigts, il fait partie intégrante du système de direction by wire, sans liaison mécanique directe. La sensation est proche d’un simulateur haut de gamme type Direct Drive, avec une résistance artificielle simulant la route.

Le rayon de braquage est limité à 170°, contre environ 2,7 tours pour une 208 classique : la promesse est claire, manœuvrer devient un jeu d’enfant. 10° pour changer de voie, 90° pour une marche arrière, et c’est tout. À l’usage, la précision est bien là, même si le ressenti reste encore perfectible par rapport à certains concurrents, notamment Lexus.

Un prototype fonctionnel, réellement roulant

Contrairement à beaucoup de concept-cars figés, le Polygon roule. Il dispose d’une vraie propulsion électrique, de freins, de sièges motorisés, et même de clignotants activés par des palettes derrière le volant.

Lors de notre essai à Madrid, nous avons pu réaliser un petit circuit de démonstration : demi-tour, slalom, deux virages à 90°, et un créneau. L’expérience est étonnamment intuitive, avec une position de conduite entre la tumbona et le simulateur de F1, et des commandes bien intégrées.

Le volant Hypersquare, malgré son look atypique, se manie vite, même s’il peut poser problème aux conducteurs aux mains petites, à cause de son épaisseur.

Un concept prêt à influencer la gamme 2027

Peugeot l’a confirmé : le système Hypersquare et la direction by wire seront introduits en série dès 2027, probablement sur une future e-2008. Mais d’autres éléments du Polygon Concept – design, architecture, modularité – pourraient aussi trouver leur place dans la gamme.

C’est un message fort de Peugeot : montrer que la marque veut conjuguer plaisir de conduite, design émotionnel et durabilité, dans une logique résolument européenne, loin des SUV impersonnels ou des modules à intelligence artificielle.