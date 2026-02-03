Toyota tease un mystérieux nouveau SUV et tout indique qu’il s’agit d’un 7 places : voici ce que l’on sait déjà

Avec ses trois rangées, son look musclé et son positionnement premium, le futur Highlander EV s’annonce comme le SUV électrique le plus ambitieux de Toyota. Son arrivée prévue pour 2027 annonce une offensive directe contre les Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9.

À bord, l’équipement technologique promet un bond en avant : écran XXL, affichage numérique, double motorisation. Produit aux États-Unis, il vise un public familial et branché, en quête de zéro émission et de confort XXL.

Toyota rompt avec ses habitudes prudentes et dévoile les contours d’un modèle clé pour sa stratégie EV. Le Highlander devient électrique, trois rangées, et vise clairement le marché nord-américain.

Design costaud et silhouette taillée pour la famille

Le teaser diffusé par Toyota montre un SUV à trois rangées aux proportions généreuses. Le profil évoque un gabarit proche d’un Hyundai Ioniq 9 ou d’un Kia EV9, avec une ceinture de caisse haute, un capot horizontal et une poupe verticale. L’ensemble respire la robustesse, sans verser dans le style extrême d’un Tesla Model X.

Côté dimensions, on s’attend à une longueur proche des 5,10 m, une largeur de près de 2 m, et un empattement qui dépasse 3 m pour garantir un espace royal à bord. La ligne de toit semble assez droite, garantissant une troisième rangée exploitable, notamment pour les familles nombreuses.

Les projecteurs affinés, la signature lumineuse étirée et la calandre fermée trahissent immédiatement son statut de véhicule 100 % électrique. Toyota semble avoir soigné le style, tout en gardant une touche de classicisme rassurante.

Habitacle technologique et ambiance haut de gamme

L’image de l’intérieur, soigneusement floutée mais analysée par les spécialistes, laisse apparaître une planche de bord résolument moderne. Le poste de conduite affiche un combiné numérique, tandis que l’écran central, en format portrait, évoque un équipement de plus de 12 pouces.

Les boutons physiques sont conservés sous l’écran, un clin d’œil à ceux qui fuient les interfaces tout-tactile. Le volant adopte un design à méplat, et l’ambiance générale semble plus premium que celle des actuels bZ4X ou Toyota RAV4 hybride.

Le confort sera aussi une priorité. Trois vraies rangées, un accès facilité par des portières arrière larges et des assises généreuses : tout indique que ce Highlander EV vise les familles en quête d’un véhicule zéro émission, mais sans compromis sur l’espace ou la modularité.

Plateforme dédiée et double motorisation attendue

La présence d’un écran de bord affichant la puissance envoyée aux roues avant et arrière laisse clairement deviner une architecture à deux moteurs électriques, donc une transmission intégrale. Ce choix confirme que Toyota vise le haut du panier.

Le modèle devrait reposer sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques, et non une adaptation thermique. Il pourrait s’agir d’une évolution de l’architecture e-TNGA, ou d’un tout nouveau châssis conçu pour de plus grandes batteries et une autonomie renforcée.

Les premières fuites annoncent une batterie autour de 100 kWh, pour une autonomie WLTP de 500 à 550 km. Le chiffre américain aperçu sur le teaser (199 miles) ne correspond qu’à une estimation partielle, probablement issue d’un menu de test ou de configuration. La version européenne offrira certainement une autonomie supérieure à 500 km.

Production aux États-Unis et ambitions globales

Toyota a confirmé que le SUV serait produit dans son usine de Georgetown (Kentucky), un site stratégique pour les grands modèles destinés au marché nord-américain. C’est là que sont déjà assemblés la Camry, le RAV4 hybride et le Grand Highlander.

Ce choix n’est pas anodin : le Highlander EV doit séduire les familles américaines, mais il pourrait aussi être exporté vers l’Europe pour occuper le créneau des grands SUV familiaux électriques, très peu fourni actuellement. À ce jour, seuls le Kia EV9, le Mercedes EQS SUV (beaucoup plus cher) et le Tesla Model X occupent ce segment.

L’enjeu est donc majeur pour Toyota : devenir crédible sur le marché EV avec un véhicule emblématique, spacieux, statutaire, bien équipé – sans renier la fiabilité et le pragmatisme chers à la marque.

En attendant le 10 février, les promesses s’accumulent

Le grand dévoilement est prévu pour le 10 février 2026. À cette date, Toyota présentera officiellement le modèle, son nom définitif, ses motorisations, ses finitions, et ses prix.

À ce stade, les estimations tablent sur un tarif de départ autour de 59 000 $ US, ce qui correspondrait à environ 58 000 € si le véhicule est un jour commercialisé en Europe. Ce serait un tarif compétitif face à un EV9 ou un Ioniq 9, tout en restant loin d’un Mercedes EQS SUV ou d’un BMW iX.

L’attente est forte, et la pression monte : Toyota n’a pas droit à l’erreur. Ce SUV pourrait incarner son renouveau électrique, après des années de prudence. Réponse dans quelques jours.