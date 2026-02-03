Cet intérieur de Jeep nous faisait saliver, mais le SUV compact qui l’entoure a viré au cauchemar malgré un coffre revu à la hausse

Présenté au Salon de Detroit 2002, le Jeep Compass Concept avait tout pour surprendre. Loin de l’image rustique des Wrangler ou Cherokee, ce prototype mêlait proportions compactes, garde au sol modérée, ailes galbées et pare-chocs sculptés. Avec son capot nervuré et sa ligne fuyante de SUV-coupé, il tranchait clairement avec la production Jeep de l’époque.

Les projecteurs avant encadrant une calandre réduite, les jantes généreuses et les flancs musclés rappelaient l’univers des SUV sportifs urbains, bien avant l’arrivée des BMW X4 ou Range Rover Evoque. Bref, Jeep avait de l’avance… mais ne l’a pas saisie.

Une base technique et un format visionnaire

Long de 4,25 m environ, le Compass Concept visait les SUV compacts avant que le segment ne devienne aussi porteur qu’aujourd’hui. Il annonçait déjà une architecture monocoque, plus proche d’une berline surélevée que d’un vrai 4×4.

Côté moteur, Jeep évoquait alors un V6 3.7 litres d’environ 210 ch, issu du Liberty (connu chez nous sous le nom de Cherokee KJ). Une transmission intégrale permanente et une garde au sol modérée devaient offrir polyvalence urbaine et capacité tout-chemin.

Mais tout cela ne restera qu’à l’état de déclaration d’intention. Car au moment de produire le Compass de série, en 2006, Chrysler (maison-mère à l’époque) fit le choix de lisser le design, de simplifier l’offre technique et de viser le grand public, quitte à trahir l’esprit du concept.

Une production qui oublie l’âme du concept

Quand le Jeep Compass est lancé en 2006, il prend tout le monde à contrepied. Oubliée la ligne dynamique. Adieu la sportivité et le design coupé. Le modèle de série adopte une carrosserie plus classique, un style hésitant, et un intérieur très utilitaire.

Basé sur la plateforme de la Dodge Caliber, le Compass premier du nom reçoit un 4 cylindres 2.0 ou 2.4 atmosphérique, une boîte CVT, et une finition bien en dessous des standards européens. Il vise les volumes, pas le charisme.

Le concept de 2002, lui, disparaît dans les archives. Mais en 2011, puis 2017, Jeep relance le Compass avec un style enfin assumé, plus proche de ses origines. Et si, en 2024, l’actuel Compass hybride ou 4xe s’est affiné, on sent que l’audace du concept de 2002 n’a jamais été complètement retrouvée.

Un rendez-vous stylistique manqué

Le Jeep Compass Concept était une tentative sincère de renouveler la marque. À l’époque, Jeep sortait à peine de son univers 4×4 pur et dur, et cherchait une ouverture vers les villes. Ce concept marquait cette transition.

Avec ses proportions ramassées, son capot plongeant et ses arches de roues saillantes, il aurait pu être l’un des premiers SUV urbains sportifs du marché. Mais à trop vouloir ménager la clientèle, Jeep a laissé filer une idée en avance sur son temps.

Aujourd’hui, à l’heure où les SUV coupés explosent, où les concepts osés se transforment en modèles de série presque inchangés, il est intéressant de regarder en arrière. Le Compass Concept de 2002 aurait sans doute eu sa place sur le marché 2026. Peut-être même plus qu’en 2006.