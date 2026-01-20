Ce SUV a tout du Range Rover urbain mais cache un grand coffre et un moteur hybride qui se contente de 5,2 L/100 km

Difficile de rester indifférent devant ses lignes massives et tendues. Grosse calandre, arches de roue marquées, signature lumineuse léchée : le Jaecoo 5 ne joue pas les SUV discrets. Et c’est sans doute ce qui le rend intéressant. Alors que le marché européen commence à digérer l’arrivée massive de modèles chinois, certains – comme Jaecoo – s’installent avec un discours plus clair : proposer du style, de la technologie et un positionnement sérieux, sans forcément casser les prix.

Derrière cette silhouette qui évoque plus un SUV premium qu’un baroudeur accessible, on découvre une fiche technique pragmatique : hybridation simple, moteur 1.5 turbo, boîte auto DHT et consommation annoncée à 5,2 l/100 km. Pas de miracle sous le capot, mais une recette maîtrisée. Ce qui frappe davantage, c’est le coffre de 480 litres, largement au-dessus des standards du segment. Un détail ? Pas vraiment, surtout quand on vise le quotidien des familles européennes.

Le modèle est déjà prêt à débarquer. Il a été lancé sur d’autres marchés, et sa version européenne est dans les tuyaux. Mais le nom “Jaecoo” ne parle à personne ici, et il faudra plus qu’un beau design pour gagner la confiance. Concurrencer le Duster, le Kona ou le Corolla Cross demande du temps, un bon réseau, et une vraie constance. Ce Jaecoo 5 a des arguments – à condition que la promesse tienne au-delà de la fiche technique.

Un SUV hybride venu de Chine au positionnement audacieux

Contrairement à d’autres marques chinoises qui misent sur le prix à tout prix, Jaecoo affiche un positionnement plus ambitieux. Son 5 SHS, SUV compact hybride, s’inscrit dans une volonté de monter en gamme, tant sur le plan du design que sur les prestations perçues. 4,50 m de long, 1,87 m de large, des jantes généreuses, des plastiques moussés à l’intérieur, une présentation soignée : on est loin du SUV discount.

Avec ses proportions, le Jaecoo 5 se place pile entre deux mondes : plus grand qu’un Hyundai Kona, plus court qu’un Qashqai. Il vient chasser sur les terres des modèles les plus diffusés en Europe, de la Toyota Corolla Cross au Dacia Duster, avec un argument de poids : offrir plus d’équipement et d’espace que ses rivaux, à tarif contenu.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le style affirmé qui marque. Feux arrière à LED, ligne de toit légèrement plongeante, barres de toit intégrées, touches de chrome bien placées : visuellement, le Jaecoo 5 revendique son ambition, sans tomber dans l’excès.

Une fiche technique bien calibrée pour l’usage quotidien

Sous le capot, Jaecoo fait le choix de la simplicité technologique : pas d’hybridation rechargeable ni de moteur 100 % électrique, mais une solution hybride légère assistée, sans recharge. Le bloc essence 1.5 turbo développe 156 ch, et il est épaulé par un moteur électrique compact, pour un fonctionnement plus souple et plus efficient en ville.

L’ensemble est couplé à une boîte automatique DHT à deux rapports, permettant d’optimiser la répartition entre les moteurs selon les besoins. Le tout revendique 5,2 l/100 km en consommation mixte, une donnée plutôt flatteuse à ce niveau de puissance. Côté performances, Jaecoo ne donne pas encore d’indications officielles sur le 0 à 100 km/h, mais l’agrément devrait être au rendez-vous pour un usage quotidien.

Le châssis repose sur un essieu arrière multibras, ce qui laisse espérer un bon compromis entre confort et tenue de route. L’équipement annoncé est complet : caméras 360°, écran central large, conduite semi-autonome de niveau 2, recharge sans fil, etc. Sur le papier, le Jaecoo 5 ne manque de rien. Reste à voir ce que cela donnera en conditions réelles.

Un coffre géant pour un SUV compact : un vrai argument différenciant

Dans cette catégorie, rares sont les modèles qui dépassent les 450 litres de coffre sans sacrifier l’habitabilité ou ajouter de l’encombrement. Le Jaecoo 5 SHS frappe fort avec 480 litres annoncés, dans une configuration sans hybridation encombrante. C’est tout simplement l’un des plus grands coffres du segment.

Pour comparaison :

Toyota Corolla Cross : 436 litres

: 436 litres Hyundai Kona : 466 litres

: 466 litres MG ZS EV : 448 litres

: 448 litres Dacia Duster (actuel) : 445 litres

Les aspects pratiques ne sont pas oubliés : banquette 60/40, plancher plat une fois les sièges rabattus, ouverture de coffre électrique, seuil bas. De quoi répondre aux besoins d’un usage polyvalent, qu’il s’agisse de trajets urbains, de départs en vacances ou de vie quotidienne bien remplie.

Tarif européen : une offre attractive… mais pas imbattable

Le Jaecoo 5 est attendu en Europe dans une fourchette de prix située entre 29 000 et 32 000 €. Ce n’est pas un prix d’appel ultra-agressif, mais l’équipement de série et la présentation intérieure pourraient justifier l’écart avec un Duster ou un MG ZS. En clair, Jaecoo n’essaie pas d’être le moins cher, mais plutôt d’en offrir le plus possible à budget équivalent.

En face, le Hyundai Kona hybrid démarre à 30 300 €, la Toyota Corolla Cross dépasse les 33 000 €, et le futur Duster hybride devrait débuter autour de 25 000 €. Le Jaecoo 5 SHS viendra donc se glisser entre ces propositions, avec une offre inédite : un look premium, une motorisation raisonnable, et un espace à bord difficile à battre.

Le vrai enjeu reste ailleurs : créer la confiance. Une marque inconnue, un réseau à construire, une fiabilité encore à prouver… Il faudra convaincre au-delà des chiffres. Mais si Jaecoo livre ce qu’elle promet, le 5 SHS pourrait bien devenir le cheval de Troie d’une nouvelle vague chinoise, mieux pensée pour l’Europe.