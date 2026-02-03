Actualité240 000 km et plus de 10 ans plus tard : voici...

240 000 km et plus de 10 ans plus tard : voici comment les batteries de voitures électriques vieillissent vraiment, données à l’appui

Publié par: Julien Caron

Date:

Dégradation batterie voiture électrique 240000 km 10 ans données réelles
Après 240 000 km et 10 ans, voici ce qu'il reste vraiment des batteries de voitures électriques

L’idée selon laquelle la batterie d’une voiture électrique devient inutilisable après 200 000 km est tenace. Pourtant, les données collectées sur plusieurs centaines de véhicules électriques à fort kilométrage contredisent ce cliché. À 150 000 miles, soit environ 241 000 km, la majorité des batteries conservent entre 80 et 90 % de leur capacité d’origine. Autrement dit, l’autonomie diminue… mais reste largement suffisante pour un usage quotidien.

Les premières générations d’électriques (2011–2013) ont montré une usure plus marquée, souvent due à l’absence de gestion thermique ou à des cellules lithium-ion de première génération. En revanche, les modèles plus récents — sortis après 2020 — bénéficient d’architectures optimisées, avec refroidissement liquide, buffers logiciels, et calibrage de charge intelligent.

Résultat : un SUV électrique moderne qui annonçait 430 km à sa sortie peut encore offrir 380 à 400 km après 240 000 km. C’est une perte d’environ 10 à 12 %, soit bien moins qu’un réservoir de thermique dont l’autonomie varie à chaque plein selon le style de conduite.

Structure de carrosserie nue d’une Tesla Model 3 en aluminium moulé
“La carrosserie de la Tesla Model 3 fait appel à des pièces moulées en aluminium à l’avant et à l’arrière, allégeant le châssis tout en renforçant la rigidité © Tesla

Les batteries tiennent mieux que prévu

Les chiffres compilés par EV-database, Recurrent, InsideEVs ou Diariomotor convergent : les voitures électriques modernes perdent peu. Et cette dégradation est progressive, pas brutale.

Voici ce que montrent les mesures :

  • Sur un Tesla Model 3 Long Range de 2020 avec 150 000 miles, la capacité restante est de 89 à 91 %.
  • Une Hyundai Kona Electric 64 kWh, même kilométrage, affiche entre 87 et 90 % de batterie utile.
  • Les Nissan Leaf de première génération, sans refroidissement liquide, tombent parfois à 75–80 %, mais restent des cas particuliers.
Les constructeurs intègrent aujourd’hui des buffers : la batterie n’est jamais chargée ou vidée à 100 %, ce qui préserve sa santé. De plus, les mises à jour logicielles jouent un rôle actif dans la préservation de l’autonomie.

Tesla Model X 2024 vue de trois-quarts avec portes Falcon ouvertes
Le Tesla Model X 2024 conserve son style distinctif avec ses portes Falcon, une silhouette aérodynamique et un intérieur 7 places au confort premium © Tesla

Quels facteurs influencent la dégradation ?

Tout ne dépend pas uniquement du kilométrage. Trois facteurs majeurs influencent la durée de vie d’une batterie :

  • La température : les climats chauds accélèrent la dégradation (effet visible en Californie, Nevada, Espagne).
  • Le mode de charge : les recharges lentes à domicile (AC) sont moins agressives que les charges rapides en courant continu (DC).
  • Le niveau de charge régulier : maintenir la batterie souvent entre 20 et 80 % de charge prolonge sa durée de vie.

À l’inverse, multiplier les recharges rapides à 100 % sur autoroute peut user plus vite une batterie, même si les modèles récents gèrent bien cette contrainte.

Pack batterie haute capacité du Tesla Cybertruck avec architecture 800V
Le pack batterie du Tesla Cybertruck repose sur une architecture 800V avec cellules 4680, offrant une grande densité énergétique et une meilleure efficacité thermique © Tesla

Le remplacement de batterie reste exceptionnel

C’est l’autre crainte classique : “Que faire si je dois remplacer toute la batterie ?” En pratique, cela arrive très rarement.

Les analyses de flotte sur des centaines de véhicules montrent un taux de remplacement inférieur à 1 % pour les modèles sortis après 2018. La grande majorité des batteries dégradées le sont de façon partielle, et restent fonctionnelles pour un usage urbain ou périurbain.

De plus, la plupart des constructeurs garantissent les batteries 8 ans ou 160 000 km, avec une capacité restante minimale de 70 %. Cela suffit pour couvrir la période critique. Et même après, les batteries continuent de fonctionner, avec juste une autonomie réduite.

Enfin, de plus en plus d’acteurs proposent aujourd’hui des reconditionnements partiels ou des remplacements à coûts réduits, pour des montants tournant autour de 5 000 à 7 000 € sur des modèles courants — bien loin des fantasmes de 20 000 € évoqués à tort.

Deux Tesla Model 3 vus de haut, stationnés côte à côte sur un parking
En version restylée, la Tesla Model 3 conserve une silhouette fluide. Cette vue plongeante illustre son design équilibré et ses proportions compactes, idéales pour un usage urbain. © Tesla

De meilleurs chiffres sur les générations récentes

Les modèles électriques lancés entre 2020 et 2023 affichent une stabilité remarquable. Sur plusieurs plateformes de collecte de données anonymes (Recurrent, EV Dances), les véhicules ayant dépassé les 200 000 km gardent des taux de batterie impressionnants :

Modèle Année Kilométrage Capacité restante
Tesla Model 3 LR 2020 242 000 km **91 %**
Kia e-Niro 64 kWh 2021 245 000 km **88 %**
Renault Zoe R135 2020 210 000 km **86 %**
Hyundai Ioniq 5 2022 160 000 km **94 %**

Ces résultats renforcent l’idée qu’un véhicule électrique bien entretenu peut sans problème durer 300 000 km ou plus, avec une autonomie dégradée de seulement 10 à 15 %. Soit moins de perte qu’un diesel fatigué de 15 ans.

Tesla Model S 2012 rouge en vue 3/4 avant avec optiques effilées et jantes 19 pouces
La Tesla Model S de première génération combine design fluide, grande autonomie et performances dignes d’une berline premium dès 2012 © Tesla Motors

Une tranquillité d’esprit renforcée

Face à ces constats, la peur de la batterie « morte » devient de moins en moins fondée. Les voitures électriques vieillissent bien, tant mécaniquement qu’électroniquement. Et si les premiers modèles (Leaf, Fluence, Zoe 22 kWh) ont parfois connu des soucis, les plateformes actuelles offrent une durabilité désormais démontrée.

En clair, acheter une voiture électrique — neuve ou d’occasion — n’est plus une prise de risque sur la durée de vie de la batterie. Bien au contraire : la fiabilité générale, la simplicité mécanique et la gestion électronique compensent largement les quelques points d’autonomie perdus.

Source : GEOTAB.com

Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

