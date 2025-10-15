ActualitéNissan Leaf 2026 : la japonaise électrique passe au format SUV, autonomie...

Nissan Leaf 2026 : la japonaise électrique passe au format SUV, autonomie et finitions dévoilés pour cette transformation radicale

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Adieu la silhouette discrète et le profil compact : en 2026, le Nissan Leaf opère une métamorphose radicale. Le pionnier de la voiture électrique grand public se réinvente sous la forme d’un SUV coupé moderne, en phase avec les attentes du marché. Plus spacieux, plus statutaire, plus ambitieux aussi. Le constructeur japonais fait de ce modèle un pilier de sa future gamme électrique en Europe.

Vue latérale du Nissan Leaf 2026 au format SUV coupé avec lignes tendues et profil aérodynamique
Le Nissan Leaf 2026 adopte une silhouette de SUV coupé, avec un pavillon incliné, des proportions dynamiques et un style résolument moderne qui tranche avec les générations précédentes. © Nissan

Au-delà du style, c’est toute la filiation technologique du Leaf qui évolue. Le modèle 2026 proposera deux variantes 100 % électriques : l’une avec 445 km d’autonomie, l’autre culminant à 622 km grâce à une batterie de 75 kWh. Une performance digne du haut de gamme, alors que les prix annoncés restent contenus.

Cette nouvelle génération s’annonce comme une riposte directe au Kia EV3, au Tesla Model Y ou encore au Renault Scénic E-Tech. Nissan entend capitaliser sur son expérience en électromobilité pour retrouver le devant de la scène, avec un véhicule qui combine style, efficience et rapport prix/prestations optimisé. Le Leaf 2026 pourrait bien redevenir une référence… dans un segment où la bataille s’annonce féroce.

Restylée et toujours sous 17 000 € : cette électrique de 70 ch et 225 km d’autonomie donne une leçon magistrale aux constructeurs

Poste de conduite du Nissan Leaf 2026 avec écran numérique et volant multifonction
L’intérieur du Leaf 2026 intègre un combiné d’instrumentation numérique, un large écran central tactile et un volant redessiné, dans une ambiance technologique et sobre. © Nissan

Un Nissan Leaf totalement réinventé

Avec sa nouvelle génération prévue pour 2026, le Nissan Leaf tourne définitivement la page de son identité de compacte discrète. Le constructeur japonais fait le choix d’un changement de format audacieux : place à un SUV coupé électrique, à la silhouette affirmée et au design plus expressif. Ce repositionnement esthétique reflète une volonté claire : celle de faire du Leaf un modèle plus désirable, plus en phase avec les tendances européennes.

Lire aussi  Les SUV : la plus grande attraction du L.A. Auto Show

Le style se veut à la fois dynamique et fluide, avec un pavillon incliné vers l’arrière, des lignes tendues et un traitement de la face avant dans l’esprit des dernières créations de la marque. En adoptant ce format, Nissan vise un segment très porteur, déjà largement investi par des concurrents comme le Kia EV3, le Renault Scénic E-Tech ou le Tesla Model Y, qui conjuguent volume intérieur et efficience électrique.

Ce changement d’orientation est aussi stratégique. Le Leaf 2026 inaugure une nouvelle plateforme commune, pensée pour accueillir plusieurs modèles électrifiés à venir. Une base technique plus moderne, optimisée pour l’autonomie et la connectivité, avec laquelle Nissan entend rester compétitif face aux offensives chinoises et sud-coréennes.

Coffre du Nissan Leaf 2026 avec ouverture large et volume adapté aux familles
Le coffre du Leaf 2026 propose une ouverture large et un seuil de chargement bas, en accord avec son nouveau positionnement de SUV familial polyvalent. © Nissan

Des prix estimés en France à partir de 47 960 €

Le prix estimé en France pour le Nissan Leaf 2026 Standard Range serait d’environ 47 960 € TTC. La version Long Range, avec une batterie plus grande et plus d’autonomie, pourrait atteindre environ 52 960 € TTC. Ces tarifs restent à confirmer par Nissan France, mais ils donnent une idée réaliste du positionnement futur du modèle.

Il faudra compter sur d’éventuelles aides comme le bonus écologique, si la production locale et les critères environnementaux le permettent. Avec ces incitations, le prix de base pourrait redescendre autour de 42 000 € pour les versions d’entrée de gamme.

Côté finitions, Nissan abandonne les noms traditionnels (Tekna, N-Connecta…) au profit de nouvelles appellations : Engage, Engage+, Advance et Evolve. Une gamme plus lisible, censée mieux s’adapter à une clientèle européenne et répondre aux attentes en matière d’équipements et d’ergonomie.

Lire aussi  KIA perfectionne son Sorento : le SUV hybride rechargeable s'améliore encore avec une mise à jour stratégique
Face avant du Nissan Leaf 2026 avec signature lumineuse LED et calandre pleine électrifiée
La face avant du Leaf 2026 affiche une calandre fermée typique des véhicules électriques, soulignée par un éclairage LED affûté et une posture affirmée sur la route. © Nissan

Deux motorisations électriques, jusqu’à 622 km d’autonomie

La gamme Leaf 2026 proposera deux versions électriques, chacune associée à une batterie de capacité différente. La version Standard Range est équipée d’un moteur électrique de 177 ch, alimenté par une batterie de 55 kWh, pour une autonomie annoncée de 445 km selon le cycle WLTP. Elle passe de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes.

De son côté, la version Long Range embarque un moteur plus puissant de 218 ch, avec une batterie portée à 75 kWh, permettant une autonomie impressionnante de 622 km WLTP. Cette variante plus performante accélère de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes. Ces chiffres placent le nouveau Leaf au niveau des meilleures propositions du segment, avec une efficience renforcée.

Le système de recharge rapide, le pré-conditionnement de la batterie et la gestion thermique sont également revus pour optimiser l’usage au quotidien. Grâce à cette double offre, Nissan couvre à la fois les besoins urbains et les longs trajets, tout en maintenant un bon équilibre entre performance, autonomie et prix.

Arrière du Nissan Leaf 2026 avec hayon incliné, feux en bandeau et style SUV moderne
L’arrière du Nissan Leaf 2026 reprend les codes esthétiques des SUV compacts, avec un hayon fortement incliné, une signature lumineuse horizontale et des lignes épurées. © Nissan

Une offensive européenne bien ciblée

Avec ce nouveau Leaf, Nissan entend frapper fort sur le marché européen. Le constructeur mise sur l’image forte de ce nom historique de la mobilité électrique, désormais rajeuni et aligné sur les standards actuels. Le design plus audacieux, l’autonomie allongée et la tarification maîtrisée visent à repositionner le modèle face à une concurrence intense, notamment celle venue de Corée du Sud (Kia, Hyundai), de France (Renault) ou de Chine (MG, BYD).

La production européenne est également au coeur de la stratégie, afin de répondre aux exigences de contenu local nécessaires à certaines aides publiques et pour limiter les coûts logistiques. Le Leaf 2026 s’inscrit dans le cadre plus large de la transition électrique du groupe Nissan, qui prévoit plusieurs nouveautés électriques dans les années à venir.

Lire aussi  Performances, confort et design : voici le SUV pourrait bien devenir votre prochain véhicule idéal !

En se repositionnant clairement sur le segment des SUV électriques compacts, le Nissan Leaf 2026 renoue avec l’avant-garde, tout en affichant une volonté de rationalité. Une offre cohérente, crédible, et capable de séduire un large public.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Restylée et toujours sous 17 000 € : cette électrique de 70 ch et 225 km d’autonomie donne une leçon magistrale aux constructeurs
Article suivant
Ni Hilux, ni D-Max : ce nouveau 4×4 polyvalent japonais promet d’être le tout-terrain indestructible qui va bousculer la hiérarchie
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Cette baroudeuse 2026 née pour l’aventure tient toutes ses promesses hors des sentiers battus

Subaru n’a jamais eu besoin d’en faire des tonnes pour séduire les aventuriers du quotidien. Avec sa transmission...

Tesla lance enfin sa conduite autonome “totale” en Europe et la France devrait y avoir droit dès 2026 : révolution ou promesse de plus...

En 2024, Tesla amorce une nouvelle phase dans le déploiement de sa technologie FSD (“Full Self-Driving”) avec une...

L’Europe vient d’enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de la petite voiture essence simple et pas chère : bientôt un lointain souvenir

Longtemps, elle a incarné l’idée même de la voiture rationnelle. Petite, discrète, facile à entretenir, la Hyundai i10...

Le Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il vraiment rivaliser avec le Ranger et le Hilux ? Notre essai

Encore inconnu il y a quelques mois, le nom Foton commence doucement à s’installer sur le marché européen....

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.