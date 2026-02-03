Recherche
224 ch, 5,5 L/100 km et garantie 7 ans : ce « RAV4 chinois » coûte 10 000 € de moins que l’original et c’est une aubaine

Publié par: Marc

Date:

SUV chinois rival Toyota RAV4 224 ch 5,5 L/100 km garantie 7 ans 10000 euros moins cher
Ce SUV chinois offre les arguments du RAV4 pour 10 000 € de moins avec 7 ans de garantie en prime

Le MG HS Hybrid+ est proposé en France depuis quelques mois, et il s’annonce déjà comme une offre inédite sur le segment des SUV hybrides non rechargeables. Ce HEV, ou hybride auto‑rechargeable, combine un moteur essence 1.5 turbo et un bloc électrique pour une puissance cumulée de 224 ch. Sans jamais passer par une prise, il promet des trajets urbains silencieux et des consommations maîtrisées, à un prix défiant toute concurrence.

Commercialisé à partir de 32 490 € en finition Comfort, le HS Hybrid+ casse les codes. En finition Luxury, son tarif grimpe à 34 490 €, tout en ajoutant un arsenal d’équipements habituellement réservés aux modèles premium. De quoi attirer ceux qui veulent un SUV familial hybride, sans passer par les usines à options.

MG HS Hybrid+ 2026 vu de profil avec jantes 18 pouces et carrosserie grise
Le MG HS Hybrid+ affiche une silhouette équilibrée avec jantes 18 pouces, protections de bas de caisse et une garde au sol pensée pour la polyvalence familiale © MG Motor

Une mécanique bien pensée pour le quotidien

Sous le capot, le MG HS Hybrid+ combine un moteur essence 1.5 turbo de 162 ch à un moteur électrique de 122 ch, pour un total de 224 ch. Ce système hybride non rechargeable permet de rouler en électrique sur de courtes distances, notamment en ville, sans sacrifier l’agrément de conduite sur route.

La boîte automatique à double rapport électrique assure des transitions fluides et réactives, tandis que la consommation moyenne s’établit à 5,5 l/100 km (WLTP). À l’usage, cela permet de réduire nettement la consommation urbaine, tout en profitant de reprises franches sur les grands axes.

Ce système full hybrid est directement concurrent des Toyota Hybrid Synergy Drive, tout en offrant plus de puissance et une architecture plus moderne. Et surtout, pas besoin de borne ou de câble : le système se recharge seul, à la décélération et au freinage.

Face avant MG HS Hybrid+ 2026 avec calandre étoilée et feux LED intégrés
La face avant du MG HS Hybrid+ 2026 se distingue par sa calandre chromée en losange, ses projecteurs LED effilés et un style valorisant digne de SUV premium © MG Motor

Équipement généreux, même en entrée de gamme

Dès la finition Comfort, le MG HS Hybrid+ se montre particulièrement complet :

  • Écran tactile 10,1 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Caméra de recul, régulateur adaptatif, aide au maintien de voie
  • Jantes alliage 18 pouces, radars avant/arrière

La version Luxury, à 34 490 €, ajoute une caméra 360°, un hayon électrique, des sièges chauffants en simili-cuir, un toit ouvrant panoramique et une sellerie plus haut de gamme. À équipement équivalent, le Toyota RAV4 dépasse les 42 000 €, et le Hyundai Tucson HEV tourne autour de 38 000 €.

Avec une longueur de 4,61 m, le HS Hybrid+ propose un coffre de 463 litres (modulable) et un bon espace aux places arrière. Il coche toutes les cases d’un SUV familial polyvalent, tout en se plaçant clairement en dessous de la concurrence sur le plan tarifaire.

Tableau de bord MG HS Hybrid+ avec double écran numérique 12 pouces et sellerie cuir
L’habitacle du MG HS Hybrid+ mêle technologie et confort avec deux écrans numériques, des inserts métalliques et une sellerie en simili-cuir surpiqué de série © MG Motor

Garantie et financement attractifs

Comme tous les modèles MG commercialisés en France, le HS Hybrid+ est couvert par une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km, incluant batterie et groupe motopropulseur. Un argument fort pour rassurer les acheteurs frileux face à la technologie hybride.

MG propose aussi une offre de Location Longue Durée (LLD) à partir de 319 €/mois (LLD 49 mois, 40 000 km, avec apport de 4 000 €). Ce type de formule permet de profiter du véhicule sans se soucier de la revente ou de l’entretien à long terme.

Banquette arrière du MG HS Hybrid+ avec trois places spacieuses et accoudoir central
Les places arrière du MG HS Hybrid+ offrent un espace généreux, des dossiers inclinables et un accoudoir central, adaptés à un usage familial quotidien © MG Motor

Concurrence directe et rapport prix/prestations

Le MG HS Hybrid+ se positionne face aux ténors du segment :

Modèle Puissance Autonomie électrique Prix à partir de
MG HS Hybrid+ 224 ch Non applicable (HEV) 32 490 €
Toyota RAV4 Hybrid 218 ch Non applicable 41 200 €
Hyundai Tucson HEV 230 ch Non applicable 37 900 €
Kia Sportage HEV 230 ch Non applicable 38 290 €

 

À équipement équivalent, le MG HS Hybrid+ coûte entre 6 000 et 9 000 € de moins que ses concurrents. Un écart qui permet de s’équiper d’options ou d’inclure une extension d’entretien sans dépasser son budget initial.

Vue arrière du MG HS Hybrid+ 2026 avec signature LED et double sortie d’échappement
L’arrière du MG HS Hybrid+ combine feux LED horizontaux, bouclier noir texturé et double sortie d’échappement chromée pour renforcer l’agressivité visuelle © MG Motor

Un choix hybride sans compromis

En 2026, rares sont les modèles capables de proposer 224 ch, un bon niveau de confort et une hybridation efficace à ce niveau de prix. Le MG HS Hybrid+ réussit à s’imposer comme une alternative crédible face aux références japonaises et coréennes, avec une philosophie simple et accessible.

Ni PHEV, ni thermique pur, il s’adresse à ceux qui veulent rouler en hybride sans changer leurs habitudes. Et avec un tarif débutant à 32 490 €, il permet aux familles de passer à l’hybride sans exploser leur budget.

Marc
Marc
