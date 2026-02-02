L’Europe panique face à l’invasion des voitures chinoises et pourrait bien vous faire payer l’addition sur votre prochaine auto

Longtemps cantonnées aux pages d’actualité ou aux salons asiatiques, les voitures chinoises sont désormais bien présentes en Europe. BYD, MG, Leapmotor, Omoda, Seres ou encore iCaur multiplient les lancements de modèles électriques, thermiques ou hybrides, à des prix défiant toute concurrence. Des SUV familiaux vendus sous la barre des 30 000 €, des citadines branchées à 15 000 € bonus déduit… À ce rythme, les marques traditionnelles européennes commencent sérieusement à s’inquiéter.

Mais Bruxelles aussi. Et l’Union européenne envisage une riposte qui pourrait bien changer la donne pour les consommateurs. Le rêve d’une voiture chinoise high-tech à petit prix pourrait se heurter à une réalité réglementaire plus contraignante que prévu.

Des prix planchers pour freiner la concurrence déloyale

Selon les informations relayées par Automotive News, la Commission européenne étudie la possibilité d’imposer un prix minimum d’importation pour les voitures chinoises vendues en Europe. Il ne s’agirait pas d’un prix unique, mais plutôt d’un tarif plancher variable selon le type de modèle, sa motorisation, son segment ou son niveau d’équipement.

L’objectif ? Éviter que les voitures importées de Chine n’écrasent le marché en jouant uniquement sur le prix, quitte à fragiliser des dizaines d’usines européennes et à court-circuiter les efforts d’investissements colossaux réalisés dans la transition électrique.

Car aujourd’hui, les marques chinoises bénéficient d’un écosystème industriel ultra-compétitif, d’une main-d’œuvre moins coûteuse, et surtout, de lourds soutiens étatiques. De quoi proposer des berlines électriques ou des SUV à 10 000 ou 15 000 € de moins que leurs équivalents français, allemands ou espagnols.

Un aperçu des écarts de prix actuels sur des modèles électriques compacts.

Modèle Motorisation Autonomie (WLTP) Prix de base MG4 Électrique 170 ch 350 km 22 990 € Renault Megane E-Tech Électrique 130 ch 300 km 38 000 € Volkswagen ID.3 Électrique 150 ch 330 km 39 990 € BYD Dolphin Électrique 204 ch 427 km 29 990 €

Une envolée des immatriculations chinoises en Europe

La croissance est fulgurante. En 2023, les immatriculations de véhicules chinois ont bondi de 78 % dans l’Union européenne. MG truste les premières places avec sa MG4, électrique compacte affichée dès 22 990 €, loin devant les prix d’une Peugeot e-208 ou d’une Renault Megane E-Tech.

Derrière, BYD multiplie les références, de la citadine Seagull à venir, au SUV Tang 7 places. Omoda débarque avec ses SUV thermiques et électrifiés, Leapmotor noue un partenariat avec Stellantis, et même des marques inédites comme Zeekr, Nio ou Xpeng s’apprêtent à s’installer en France.

À ce rythme, certains analystes estiment que les voitures fabriquées en Chine pourraient représenter 15 % du marché européen d’ici 2025, toutes marques confondues.

Un marché libre, mais pas sans règles

Face à cette vague, l’Union européenne marche sur un fil. D’un côté, il est difficile d’interdire des importations dans un marché qui se veut libre. Mais de l’autre, il faut protéger une industrie automobile européenne en mutation, qui subit déjà la hausse des coûts, les contraintes des normes CO², la fin programmée du thermique, et les tensions énergétiques.

C’est dans ce contexte qu’intervient cette idée de prix plancher, ou du moins de plafond minimal de concurrence tarifaire. Une mesure qui pourrait entrer en vigueur dans les prochaines années, à condition qu’elle respecte les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et les accords commerciaux internationaux.

Mais concrètement, pour l’acheteur français, cela signifie une chose : les voitures chinoises qui s’annonçaient imbattables pourraient voir leur avantage prix se réduire. Ou au moins, ne plus creuser autant l’écart avec les marques européennes.

Faut-il s’attendre à la fin des voitures chinoises pas chères ?

Pas forcément. Si une voiture comme la MG4 reste compétitive à 23 000 €, elle pourrait le rester même avec une légère hausse. L’écart de prix avec une Renault Scenic E-Tech ou une Volkswagen ID.3 resterait sensible. Et les marques chinoises misent aussi sur l’équipement, le design, l’autonomie et les technologies embarquées pour séduire.

Mais l’époque des SUV familiaux électriques à 20 000 € pourrait bien s’éloigner. À mesure que l’offre se structure, que les marques chinoises s’européanisent, et que l’Europe régule plus fortement l’accès à son marché, le positionnement “low cost” des marques chinoises risque d’évoluer vers un positionnement “rapport prix/équipement” plus équilibré.

