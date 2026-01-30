ActualitéLa MG4 EV Urban devient la compacte électrique la plus abordable du...

La MG4 EV Urban devient la compacte électrique la plus abordable du marché et met la pression sur les BYD Atto 2, Kia EV3 et Volkswagen ID.3

La MG4 EV Urban arrive avec une mission simple : rendre l’électrique accessible sans renoncer à l’essentiel. Déclinaison allégée et plus économique de la MG4 « classique », cette nouvelle version Urban affiche un tarif à partir de 27 000 € (hors bonus) et se positionne face aux Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.3 et Citroën ë-C4.

Mais là où les rivales dépassent souvent les 35 000 €, la MG4 Urban parvient à maintenir un prix plancher sans sacrifier la technologie. Proposée en traction avant, avec batterie 43 ou 54 kWh, elle vise 320 à 415 km d’autonomie WLTP, tout en proposant un écran de 15,6 pouces, Apple CarPlay sans fil, et une fonction V2L pour recharger d’autres appareils. À ce tarif, c’est du jamais vu.

Et surtout, elle reste un vrai modèle européen : 5 portes, 4,40 m, cinq vraies places et un coffre logeable. Une électrique conçue pour rouler, pas pour défiler.

Tableau de bord MG4 EV Urban avec écran 15,6 pouces central
L’intérieur combine technologie et sobriété avec un grand écran 15,6 pouces tactile et une instrumentation numérique complète © MG Motor Europe

Une ligne inchangée, toujours aussi affûtée

La MG4 EV Urban reprend le design dynamique et acéré de la MG4 standard : calandre pleine, capot plongeant, ailes saillantes et feux arrière effilés. On retrouve ce look légèrement futuriste, sans excès, qui plaît autant aux urbains qu’aux jeunes familles.

Longue de 4,40 m, large de 1,83 m et haute de 1,51 m, elle reste parfaitement à l’aise en ville tout en offrant une belle prestance. À l’arrière, le becquet flottant et le diffuseur lui donnent une allure sportive. À noter : elle repose désormais sur un train avant motrice, et non plus propulsion, pour un coût optimisé.

Face avant MG4 EV Urban avec signature LED et calandre fermée
La face avant conserve ses optiques acérées et sa calandre pleine, typique des modèles électriques modernes © MG Motor Europe

Un intérieur techno à prix malin

Malgré son tarif agressif, la MG4 EV Urban n’a pas lésiné sur les équipements. Dès l’entrée de gamme, on retrouve :

  • Un écran central de 15,6 pouces, tactile et réactif
  • Un bloc numérique conducteur de 7 pouces
  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil
  • Régulateur adaptatif, alerte de collision, maintien de voie
  • Système Vehicle-to-Load (V2L) pour alimenter un appareil externe

L’ambiance intérieure reste sobre mais moderne, avec une planche de bord épurée, des matériaux corrects, et une bonne ergonomie. Le tout, avec banquette arrière spacieuse, coffre de 363 litres, et banquette rabattable 60/40.

Coffre MG4 EV Urban avec tablette rigide et ouverture large
Le coffre propose 363 litres de volume utile, avec banquette rabattable 60/40 pour les trajets du quotidien © MG Motor Europe

Deux batteries, jusqu’à 415 km WLTP

La grande nouveauté vient des batteries :

  • Version 43 kWh : jusqu’à 320 km WLTP, parfaite pour les trajets quotidiens
  • Version 54 kWh : jusqu’à 415 km WLTP, pour de vrais usages périurbains

Les deux batteries sont compatibles avec la charge rapide en DC jusqu’à 117 kW, permettant un 10 à 80 % en 37 minutes environ. En AC, on trouve du 11 kW triphasé.

Le moteur développe 150 ch en version de base, soit de bonnes relances, un 0 à 100 km/h autour de 8 secondes, et un couple disponible dès les bas régimes. Avec sa traction avant, le comportement devient plus conventionnel, mais toujours rassurant.

Vue arrière MG4 EV Urban avec diffuseur noir et feux reliés
À l’arrière, la MG4 Urban reste fidèle à la MG4 standard avec son bandeau LED et son look sportif © MG Motor Europ

Une vraie rivale des compactes européennes

Avec son prix sous les 30 000 €, la MG4 EV Urban devient l’une des rares compactes électriques à ne pas dépendre d’un bonus pour rester accessible. Et face à une Mégane E-Tech EV60 Techno à 42 000 € ou une ID.3 Pro à 39 990 €, l’écart devient spectaculaire.

Données européennes pour le lancement en 2026 – hors bonus écologique France

Version Puissance Batterie Autonomie WLTP Prix estimé
MG4 Urban 43 150 ch 43 kWh 320 km 27 000 €
MG4 Urban 54 150 ch 54 kWh 415 km 29 900 €

Ajoutez à cela une garantie 7 ans, une bonne réputation de fiabilité de la MG4 standard, et une autonomie largement suffisante pour un usage complet… et vous obtenez une offre redoutable, bien positionnée entre les citadines limitées (Dacia Spring, Fiat 500e) et les compactes trop chères.

