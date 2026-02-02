ActualitéLe 4x4 électrique le plus cool de Chery arrive en Europe avec...

Le 4×4 électrique le plus cool de Chery arrive en Europe avec un look néo-rétro et un prix canon : Land Cruiser, Bronco et Defender sont prévenus

Publié par: Julien Caron

Date:

iCaur V27 : le SUV électrique à prolongateur d’autonomie de 30 000 € qui vise le Land Cruiser et le Defender
Le iCaur V27 néo-rétro de Chery arrive en Europe pour défier les Land Cruiser, Bronco et Defender à prix cassé

Le iCaur V27 arrive avec une promesse forte : un vrai SUV 5 m, carré, musclé et branché. Ce mastodonte chinois du groupe Chery, inédit en Europe, se positionne dès son lancement à 30 000 € (équivalent Chine). Sous le capot, pas de diesel, mais une solution technique futée : un moteur essence de 141 ch utilisé comme générateur, associé à un ou deux blocs électriques allant jusqu’à 449 ch. Autonomie annoncée ? Jusqu’à 1 200 km.

Face aux stars établies comme les Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender ou Ford Bronco, le iCaur V27 abat la carte du prix et du style néo-rétro, tout en s’appuyant sur un équipement généreux et une technologie dernier cri : LiDAR, conduite semi-autonome, écran central de 15,4 pouces ou encore architecture Qualcomm Snapdragon.

Avec ses airs de Range Rover cubique, son gabarit imposant et sa polyvalence inédite, peut-il bouleverser la hiérarchie du 4×4 en Europe ?

Profil du iCaur V27 avec silhouette carrée, passages de roues marqués et jantes alliage
Le iCaur V27 adopte une silhouette cubique néo-rétro très typée 4×4 avec jantes alliage et galbes affirmés, inspirée du Defender © iCaur / Chery

Un vrai SUV 5 places, néo-rétro et massif

Impossible de rater le iCaur V27 : il mesure 4,98 m de long, 1,98 m de large et 1,89 m de haut. Avec sa face avant droite, ses phares ronds, ses passages de roues marqués et sa silhouette cubique, il évoque directement les légendes du tout-terrain.

Aucun 4×4 ne fait mieux dans sa catégorie : ce tout-terrain à l’ancienne millésime 2026 vient d’être mis à jour et devient encore plus attractif

Les proportions sont dignes d’un Land Cruiser ou d’un Defender longue version, mais à un tarif radicalement différent. Le style néo-rétro évoque aussi le Ford Bronco, tout en restant original : roue de secours arrière, optiques LED cerclées, grandes surfaces vitrées et toit plat apportent une vraie personnalité.

La version qui sera exposée avant son lancement à Dubaï se distingue déjà par une présentation soignée et un bon niveau de finition extérieur. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux.

Face avant du iCaur V27 avec phares ronds LED et calandre verticale noire sur route
Sa face avant droite avec phares LED ronds et calandre verticale noire évoque le style des tout-terrain emblématiques comme le Land Cruiser © iCaur / Chery

Une technologie EREV intelligente et puissante

Sous ses airs de baroudeur old school, le iCaur V27 embarque une solution technique futée : c’est un EREV (Electric Range Extended Vehicle). Concrètement, il roule toujours en électrique, mais peut recharger sa batterie avec un moteur essence 1.5 turbo de 141 ch.

Le SUV propose deux versions :

  • 248 ch avec un seul moteur électrique (propulsion),
  • 449 ch avec deux moteurs électriques (transmission intégrale).

La batterie de 34,3 kWh permettrait jusqu’à 210 km d’autonomie électrique. Mais avec le moteur thermique, on grimpe à 1 200 km d’autonomie combinée. De quoi envisager les longues escapades sans stress, même en ZFE grâce à une probable Crit’Air 1.

Ce choix technique s’avère particulièrement malin pour un usage polyvalent, entre trajets quotidiens 100 % élec et grands voyages sans contrainte.

Planche de bord du iCaur V27 avec grand écran tactile 15,4 pouces et finition moderne
L’intérieur impressionne avec un écran 15,4 pouces, une finition soignée, un système Snapdragon et une présentation proche du luxe © iCaur / Chery

Un habitacle spacieux et bien équipé

L’intérieur ne joue pas la carte rustique. On découvre une planche de bord moderne, rectiligne mais bien finie, avec un grand écran tactile de 15,4 pouces, un combiné numérique et une connectique complète.

Sous le capot technologique : un système multimédia animé par un Snapdragon Qualcomm, un toit panoramique divisé, et même un système de conduite semi-autonome avec radar LiDAR intégré.

À bord, le V27 se veut modulable et vaste : cinq vraies places, banquette entièrement rabattable, ambiance presque « camper » la nuit. Les photos révèlent un niveau de présentation proche d’un Range Rover, mais sans le tarif qui va avec.

Banquette arrière iCaur V27 avec sièges cuir et accoudoir central
Les places arrière du V27 offrent un confort haut de gamme avec assises en cuir, accoudoir et prises USB dédiées © iCaur

Prix agressif face aux ténors du segment

Pas encore de tarifs officiels pour la France, mais en Chine, le V27 s’affiche autour de 30 000 €. Même en ajoutant les taxes et coûts d’homologation, on peut espérer un tarif sous les 45 000 €, bien en dessous de ses concurrents.

À titre de comparaison :

  • Toyota Land Cruiser 2024 : 87 950 €
  • Land Rover Defender 110 : 80 800 €
  • Ford Bronco : 65 374 €

Aucun de ces modèles ne propose une chaîne de traction électrifiée aussi poussée (le Toyota se contente d’un mild-hybrid 48V). Le iCaur V27 fait donc figure de trublion, combinant style, efficience et gabarit pour un prix presque divisé par deux.

Vue arrière du iCaur V27 avec roue de secours montée et feux LED verticaux
L’arrière du V27 renforce l’aspect baroudeur avec roue de secours intégrée, feux LED verticaux et hayon robuste à ouverture latérale © iCaur / Chery

Une arrivée confirmée en Europe pour 2026

Bonne nouvelle : le iCaur V27 débarquera en Europe en 2026. Le lancement international est prévu dès février à Dubaï, et même si les pays concernés ne sont pas encore dévoilés, la logique voudrait que l’Espagne (déjà vitrine pour Omoda et Jaecoo) ouvre le bal.

À noter que le nom iCaur remplace le label chinois iCar pour éviter tout litige avec Apple. Il s’agit du vaisseau amiral d’une gamme de 4×4 en expansion, dont d’autres modèles comme le iCaur V23 pourraient aussi suivre en Europe.

Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

