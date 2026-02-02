Le iCaur V27 arrive avec une promesse forte : un vrai SUV 5 m, carré, musclé et branché. Ce mastodonte chinois du groupe Chery, inédit en Europe, se positionne dès son lancement à 30 000 € (équivalent Chine). Sous le capot, pas de diesel, mais une solution technique futée : un moteur essence de 141 ch utilisé comme générateur, associé à un ou deux blocs électriques allant jusqu’à 449 ch. Autonomie annoncée ? Jusqu’à 1 200 km.

Face aux stars établies comme les Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender ou Ford Bronco, le iCaur V27 abat la carte du prix et du style néo-rétro, tout en s’appuyant sur un équipement généreux et une technologie dernier cri : LiDAR, conduite semi-autonome, écran central de 15,4 pouces ou encore architecture Qualcomm Snapdragon.

Avec ses airs de Range Rover cubique, son gabarit imposant et sa polyvalence inédite, peut-il bouleverser la hiérarchie du 4×4 en Europe ?

Un vrai SUV 5 places, néo-rétro et massif

Impossible de rater le iCaur V27 : il mesure 4,98 m de long, 1,98 m de large et 1,89 m de haut. Avec sa face avant droite, ses phares ronds, ses passages de roues marqués et sa silhouette cubique, il évoque directement les légendes du tout-terrain.

Les proportions sont dignes d’un Land Cruiser ou d’un Defender longue version, mais à un tarif radicalement différent. Le style néo-rétro évoque aussi le Ford Bronco, tout en restant original : roue de secours arrière, optiques LED cerclées, grandes surfaces vitrées et toit plat apportent une vraie personnalité.

La version qui sera exposée avant son lancement à Dubaï se distingue déjà par une présentation soignée et un bon niveau de finition extérieur. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux.

Une technologie EREV intelligente et puissante

Sous ses airs de baroudeur old school, le iCaur V27 embarque une solution technique futée : c’est un EREV (Electric Range Extended Vehicle). Concrètement, il roule toujours en électrique, mais peut recharger sa batterie avec un moteur essence 1.5 turbo de 141 ch.

Le SUV propose deux versions :

248 ch avec un seul moteur électrique (propulsion),

avec un seul moteur électrique (propulsion), 449 ch avec deux moteurs électriques (transmission intégrale).

La batterie de 34,3 kWh permettrait jusqu’à 210 km d’autonomie électrique. Mais avec le moteur thermique, on grimpe à 1 200 km d’autonomie combinée. De quoi envisager les longues escapades sans stress, même en ZFE grâce à une probable Crit’Air 1.

Ce choix technique s’avère particulièrement malin pour un usage polyvalent, entre trajets quotidiens 100 % élec et grands voyages sans contrainte.

Un habitacle spacieux et bien équipé

L’intérieur ne joue pas la carte rustique. On découvre une planche de bord moderne, rectiligne mais bien finie, avec un grand écran tactile de 15,4 pouces, un combiné numérique et une connectique complète.

Sous le capot technologique : un système multimédia animé par un Snapdragon Qualcomm, un toit panoramique divisé, et même un système de conduite semi-autonome avec radar LiDAR intégré.

À bord, le V27 se veut modulable et vaste : cinq vraies places, banquette entièrement rabattable, ambiance presque « camper » la nuit. Les photos révèlent un niveau de présentation proche d’un Range Rover, mais sans le tarif qui va avec.

Prix agressif face aux ténors du segment

Pas encore de tarifs officiels pour la France, mais en Chine, le V27 s’affiche autour de 30 000 €. Même en ajoutant les taxes et coûts d’homologation, on peut espérer un tarif sous les 45 000 €, bien en dessous de ses concurrents.

À titre de comparaison :

Toyota Land Cruiser 2024 : 87 950 €

: Land Rover Defender 110 : 80 800 €

: Ford Bronco : 65 374 €

Aucun de ces modèles ne propose une chaîne de traction électrifiée aussi poussée (le Toyota se contente d’un mild-hybrid 48V). Le iCaur V27 fait donc figure de trublion, combinant style, efficience et gabarit pour un prix presque divisé par deux.

Une arrivée confirmée en Europe pour 2026

Bonne nouvelle : le iCaur V27 débarquera en Europe en 2026. Le lancement international est prévu dès février à Dubaï, et même si les pays concernés ne sont pas encore dévoilés, la logique voudrait que l’Espagne (déjà vitrine pour Omoda et Jaecoo) ouvre le bal.

À noter que le nom iCaur remplace le label chinois iCar pour éviter tout litige avec Apple. Il s’agit du vaisseau amiral d’une gamme de 4×4 en expansion, dont d’autres modèles comme le iCaur V23 pourraient aussi suivre en Europe.