Aucun 4×4 ne fait mieux dans sa catégorie : ce tout-terrain à l’ancienne millésime 2026 vient d’être mis à jour et devient encore plus attractif

Publié par: Alain

Date:

4x4 tout-terrain à l'ancienne meilleur catégorie mise à jour 2026
Ce 4x4 old school reste le roi de sa catégorie et sa mise à jour 2026 le rend encore plus séduisant

Le Ineos Grenadier 2026 entre en production avec des évolutions discrètes mais déterminantes. À 93 930 €, il reste positionné comme une alternative rustique aux SUV aseptisés. Toujours motorisé par un bloc BMW de 286 ch, il mise sur une expérience de conduite revisitée.

Face aux Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser ou Jeep Wrangler, le Grenadier joue la carte de la tradition, mais avec des retouches qui comptent : nouvelle direction, meilleur rayon de braquage, climatisation revue, et surtout des assistances modernisées pour passer l’homologation européenne.

À ce niveau de prix et d’exigence, la question reste entière : ces ajustements suffisent-ils à convaincre une clientèle pro exigeante ou les amateurs de 4×4 purs et durs ?

Ineos Grenadier 2026 de profil avec jantes noires 18 pouces et peinture Bleu
Le profil du Grenadier 2026 met en avant ses lignes anguleuses et sa version Black Edition avec jantes alliage 18 pouces noires © Ineos Automotive

Une direction retravaillée pour plus de précision

C’était l’un des reproches majeurs faits à la première version du Grenadier : sa direction peu précise, jugée floue et fatigante sur longs trajets. Pour 2026, Ineos a réagi. Le système a été complètement recalibré, avec une démultiplication optimisée, des butées modifiées et une assistance mieux dosée. Le résultat ? Une réduction du rayon de braquage de 5 %, et une sensation nettement plus directe au volant.

En ville ou dans les manœuvres serrées en tout-terrain, cette amélioration est immédiatement perceptible. Le Grenadier reste un vrai 4×4 avec châssis échelle, essieux rigides et pneus tout-terrain, mais devient plus agréable à piloter au quotidien. Un progrès notable pour un engin de plus de 4,90 m de long.

Ineos Grenadier Quartermaster pick-up en version double cabine avec benne de 1,56 m
Le Grenadier Quartermaster adopte une carrosserie pick-up double cabine avec une benne de 1,56 m de long, idéale pour le transport de matériel ou l’outdoor extrême © Ineos Automotive

Des assistances modernisées sans dénaturer l’engin

Contraint par la réglementation européenne, Ineos a dû intégrer davantage de systèmes d’aides à la conduite. Mais sans tomber dans l’excès : les alertes de franchissement de ligne ou de vitesse sont désormais désactivables individuellement, et les fonctions automatiques sont paramétrables dans l’interface centrale.

Le Grenadier 2026 reste fidèle à sa philosophie : simplicité, robustesse, lisibilité des commandes. La planche de bord garde son inspiration aéronautique, avec boutons physiques, interrupteurs à bascule et un système multimédia sobre. L’écran central de 12,3 pouces gagne en fluidité, mais ne cherche pas à imiter un SUV premium. L’essentiel est là, sans surenchère numérique.

Tableau de bord Ineos Grenadier avec écran 12,3 pouces et commandes analogiques
L’intérieur du Grenadier 2026 reste fidèle à l’esprit utilitaire avec une ergonomie à boutons physiques et un grand écran central © Ineos Automotive

Toujours des moteurs BMW 6 cylindres musclés

Pas de changement côté mécanique : le Grenadier 2026 reconduit ses blocs BMW 3.0 litres 6 cylindres en ligne, en version essence (286 ch) et diesel (249 ch). La boîte automatique ZF à 8 rapports reste de la partie, tout comme la transmission intégrale permanente, le réducteur et les blocages de différentiels avant, central et arrière.

Ce choix mécanique solide est au cœur de l’ADN du modèle. L’efficacité en tout-terrain est redoutable, grâce à des angles d’attaque généreux, une garde au sol importante, et une capacité de traction allant jusqu’à 3,5 tonnes. Le Grenadier ne triche pas : il est pensé pour durer, franchir et travailler.

Fiche technique simplifiée du Ineos Grenadier 2026

Version Puissance Transmission Prix (Espagne)
Essence 286 ch Intégrale + boîte auto 8 rapports 93 930 €
Diesel 249 ch Intégrale + boîte auto 8 rapports 94 500 €
Ineos Grenadier Black Edition vue avant avec calandre noire, phares ronds et peinture Inky Black
La Black Edition se reconnaît à sa calandre noire, ses optiques rondes classiques et sa peinture Inky Black qui renforce son caractère premium et baroudeur © Ineos Automotive

Une édition spéciale Black Edition très soignée

Pour 2026, une nouveauté attire l’œil : la Black Edition, une série spéciale basée sur la finition Fieldmaster. Comme son nom l’indique, tout est noir : peinture métallisée Inky Black, jantes 18 pouces noires, grille noire, intérieur assombri avec tapis spécifiques.

Cette version capitalise sur l’image baroudeuse du Grenadier tout en y ajoutant une touche haut de gamme. À l’intérieur, le cuir pleine fleur côtoie les garnitures sombres, et la dotation est enrichie (clim bi-zone, sièges chauffants, caméra 360°). De quoi séduire les professionnels comme les particuliers fortunés à la recherche d’un véhicule unique.

Vue arrière du Grenadier avec roue de secours et pare-chocs noirs
La partie arrière met en évidence la roue de secours sur porte battante et les feux verticaux à LED, typiques du Grenadier © Ineos Automotive

Une version Game Viewer pour l’Afrique et le safari

Fait plus rare, Ineos lance en 2026 une déclinaison radicale baptisée Game Viewer, destinée aux usages professionnels en Afrique australe. Assemblée en partenariat avec Ineos Kavango, cette version permet d’embarquer jusqu’à 9 passagers, avec toit ouvert, garde au sol renforcée et aménagements spécifiques pour l’observation animalière.

C’est un retour aux sources du 4×4 utilitaire, loin des SUV marketing. Ce Grenadier là ne craint ni la poussière, ni les pistes cassantes, ni les longs trajets à charge. Il s’adresse aux exploitants de réserves naturelles, opérateurs de safaris ou missions en zone reculée.

