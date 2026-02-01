Le Genesis GV70 se transforme en baroudeur chic avec le concept Outdoors. Jantes noires, pneus tout-terrain, galerie de toit et protections off-road s’invitent sur le SUV de luxe coréen.

Pensé pour séduire les amateurs d’évasion sans renoncer au raffinement, le GV70 Outdoors allie style premium et capacités accrues en dehors du bitume. Une réponse directe au Volvo XC60 Cross Country ou à l’Audi Q5 Allroad.

Avec ses chenilles à la place des roues, ses élargisseurs d’ailes, ses LED auxiliaires et son ADN Genesis, le GV70 Outdoors explore une nouvelle facette du SUV premium. Gimmick marketing ou vraie base technique ??

Le GV70 se muscle avec un style baroudeur assumé

Le Genesis GV70 Outdoors reprend la base du GV70 thermique de 4,71 m, mais change totalement d’allure. Calandre noircie, feux LED auxiliaires sur le capot, pneus tout-terrain, élargisseurs d’ailes et jantes spécifiques : le SUV premium coréen adopte une vraie posture d’explorateur.

La garde au sol est légèrement rehaussée, et la présence d’une galerie de toit tubulaire renforce le côté expédition. À l’arrière, les feux en boomerang sont conservés, mais le bouclier reçoit une protection supplémentaire intégrée. L’ensemble reste élégant, fidèle à la philosophie Athletic Elegance, mais gagne en muscles.

La teinte mate exclusive accentue cette évolution esthétique. Les finitions noires brillantes sur les coques de rétroviseurs, les encadrements de vitres et les rails de toit donnent au GV70 Outdoors Concept un style sobre, technique et moderne.

delta4x4 X Genesis: Genesis GV70 Project Overland by delta4x4 on Continental CrossContact ATR

Un habitacle luxueux, mais adapté à l’usage outdoor

L’intérieur du Genesis GV70 Outdoors conserve la présentation soignée du modèle de série, avec sellerie cuir, écran central tactile, et une qualité perçue haut de gamme. Mais plusieurs éléments ont été revus pour mieux coller à un usage baroudeur.

Des revêtements anti-rayures recouvrent les zones basses, et la console centrale reçoit des inserts techniques façon aluminium brossé. Les tapis de sol sont remplacés par un matériau plus résistant à l’humidité, et des rangements modulables font leur apparition à l’arrière.

Le volume de coffre reste identique, mais plusieurs accessoires sont intégrés pour un usage tout-chemin : prises USB-C étanches, crochets d’arrimage, et un revêtement antidérapant au sol. Le tout sans compromettre le confort, ni la présentation typique d’un SUV premium.

Une base technique crédible malgré l’absence de chiffres

Genesis n’a pas détaillé la fiche technique de ce GV70 baroudeur, mais plusieurs éléments suggèrent qu’il repose sur la version AWD du modèle thermique, équipée du 2.5 Turbo de 304 ch. Le concept conserve les bases du châssis à transmission intégrale, avec gestion électronique des modes tout-chemin.

Le système Multi-Terrain Control propose trois programmes : Neige, Boues et Sable, déjà disponibles sur les versions classiques du GV70. Les pneus tout-terrain montés ici laissent penser à une réelle volonté d’élargir le champ d’usage, au-delà du simple marketing visuel.

Pas de suspension pneumatique ni de blocage de différentiel, mais Genesis mise sur une transmission intelligente et une électronique optimisée. Un cocktail suffisant pour les escapades nature, sans viser le franchissement pur.

Un concept qui préfigure un pack Outdoor de série

Genesis ne parle pas encore de série, mais ce GV70 Outdoors pourrait donner naissance à une finition Outdoor ou à un pack baroudeur dans certains marchés. Volvo propose déjà un XC60 Cross Country, tout comme Audi avec son Q5 Allroad. Genesis pourrait suivre.

Le GV70 Electrified, version 100 % électrique du SUV, pourrait également bénéficier de ces attributs, à condition d’adapter sa garde au sol et ses protections. Dans tous les cas, ce concept permet à la marque de diversifier son image, souvent perçue comme trop sage.

À une époque où le SUV doit se réinventer pour survivre entre électrification et sur-saturation, le GV70 Outdoors prouve que l’on peut mixer luxe, nature et design sans renier l’ADN premium.