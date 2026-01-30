ActualitéLe Genesis GV60 débarque avec 489 ch et 561 km d'autonomie :...

Le Genesis GV60 débarque avec 489 ch et 561 km d’autonomie : ce SUV électrique coréen vient défier les premium allemands sur leur terrain

Julien Caron

Le Genesis GV60 débarque en Europe avec une ambition claire : imposer une nouvelle référence dans le monde des SUV électriques premium compacts. Cousin technique des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, ce GV60 mise sur une ligne de coupé musclée, une finitions de luxe, et des performances électrisantes. Jusqu’à 489 ch, 561 km d’autonomie, un 0 à 100 km/h en 4 secondes, et un intérieur digne d’un salon haut de gamme. Le tout, avec la technologie 800 V permettant une recharge de 10 à 80 % en 18 minutes.

Face aux BMW iX2, Audi Q4 e-tron Sportback ou Volvo EC40, le GV60 mise sur l’exclusivité, l’innovation et un niveau de prestation rarement vu dans ce format. À 4,55 m de long, il entre dans le segment C-SUV, mais avec un empattement XXL de 2,90 m et un espace à bord très généreux.

Genesis entend séduire les électromobilistes exigeants, lassés des généralistes électrifiés ou des premiums allemands parfois trop classiques. Avec un design distinctif et une fiche technique solide, le GV60 joue une partition audacieuse. Suffisant pour percer ?

Genesis GV60 profil gauche sur route de campagne avec jantes 21 pouces
Le GV60 affiche un look de SUV coupé musclé avec une silhouette dynamique de 4,55 m et des jantes jusqu’à 21 pouces © Genesis

Un design de crossover coupé futuriste

Le Genesis GV60 n’a rien d’un SUV banalisé. Compact mais statutaire, il affiche un look à part : calandre basse, doubles optiques LED superposées, lignes musclées, et une chute de pavillon dynamique qui rappelle les coupés. À 4,55 m de long, 1,89 m de large et 1,58 m de haut, il affiche des proportions athlétiques.

Les poignées affleurantes, les arches de roues noires, les jantes jusqu’à 21 pouces et les feux arrière effilés participent à une silhouette très contemporaine. Le style Genesis, déjà aperçu sur les berlines G70 et G80, se décline ici avec élégance et audace.

Face avant Genesis GV60 avec doubles optiques LED et capot sculpté
La face avant du GV60 se distingue par ses doubles feux superposés et une calandre basse typique de la marque Genesis © Genesis

Un habitacle technologique et raffiné

À bord, l’effet waouh est immédiat. Le GV60 soigne autant la présentation que la technologie. Deux écrans de 12,3 pouces, instrumentation numérique et multimédia, combinés à une interface rapide et soignée. La console flottante centrale, les matériaux valorisants et les jeux de lumière créent une ambiance à mi-chemin entre high-tech et cocon de luxe.

L’espace arrière est digne d’un segment supérieur grâce à l’empattement de 2,90 m. Le coffre de 432 litres est complété par un frunk avant de 53 litres, pratique au quotidien. En option ou de série selon finition : sièges électriques chauffants/ventilés, sellerie cuir, toit panoramique, caméra 360°, HUD, et même reconnaissance faciale pour ouvrir le véhicule.

Intérieur Genesis GV60 avec double écran 12,3 pouces et console flottante
Le poste de conduite du GV60 mêle luxe et technologie avec deux écrans 12,3 pouces, une console centrale suspendue et des matériaux nobles © Genesis

Trois niveaux de puissance jusqu’à 489 ch

Le GV60 est proposé en trois versions 100 % électriques :

  • Propulsion (229 ch) : moteur arrière, autonomie jusqu’à 561 km WLTP.
  • Transmission intégrale (318 ch) : deux moteurs, autonomie 512 km WLTP.
  • Performance (489 ch) : mode boost, 0 à 100 km/h en 4,0 s, autonomie 501 km WLTP.

Toutes les versions partagent une batterie de 84 kWh, avec recharge ultra-rapide jusqu’à 350 kW (800 V). Résultat : 10 à 80 % en seulement 18 minutes, avec préconditionnement intelligent selon la navigation.

Coffre Genesis GV60 avec volume de 432 litres et plancher plat
Le coffre du GV60 propose 432 litres de volume utile, auxquels s’ajoutent 53 litres à l’avant sous le capot © Genesis

Fiche technique & versions

Autonomies WLTP combinées – données officielles constructeur pour le marché européen.

Version Puissance Transmission Autonomie WLTP Batterie
GV60 Propulsion 229 ch Propulsion 561 km 84 kWh
GV60 AWD 318 ch Intégrale 512 km 84 kWh
GV60 Performance 489 ch Intégrale 501 km 84 kWh
Vue arrière Genesis GV60 avec bandeau lumineux et diffuseur
L’arrière du GV60 adopte un bandeau lumineux effilé, un becquet intégré et une lunette arrière très inclinée © Genesis

Une vraie alternative aux premiums allemands

Le Genesis GV60 n’a pas à rougir face aux références du segment. Son niveau de finition, son technologie embarquée, sa plateforme dédiée 800 V, et son design affirmé en font un produit cohérent. La marque se positionne comme une alternative haut de gamme, sans tomber dans l’ostentation.

En Europe, Genesis privilégiera une distribution sélective avec showroom dédié, essais à domicile, et services premium, à l’image de ce que propose Lynk & Co ou Polestar. Les tarifs ne sont pas encore officiellement confirmés pour tous les pays, mais la version d’accès devrait démarrer autour de 55 000 €, avec des versions Performance frôlant les 75 000 €

