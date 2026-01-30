Le Genesis GV60 débarque avec 489 ch et 561 km d’autonomie : ce SUV électrique coréen vient défier les premium allemands sur leur terrain

Le Genesis GV60 débarque en Europe avec une ambition claire : imposer une nouvelle référence dans le monde des SUV électriques premium compacts. Cousin technique des Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6, ce GV60 mise sur une ligne de coupé musclée, une finitions de luxe, et des performances électrisantes. Jusqu’à 489 ch, 561 km d’autonomie, un 0 à 100 km/h en 4 secondes, et un intérieur digne d’un salon haut de gamme. Le tout, avec la technologie 800 V permettant une recharge de 10 à 80 % en 18 minutes.

Face aux BMW iX2, Audi Q4 e-tron Sportback ou Volvo EC40, le GV60 mise sur l’exclusivité, l’innovation et un niveau de prestation rarement vu dans ce format. À 4,55 m de long, il entre dans le segment C-SUV, mais avec un empattement XXL de 2,90 m et un espace à bord très généreux.

Genesis entend séduire les électromobilistes exigeants, lassés des généralistes électrifiés ou des premiums allemands parfois trop classiques. Avec un design distinctif et une fiche technique solide, le GV60 joue une partition audacieuse. Suffisant pour percer ?

Un design de crossover coupé futuriste

Le Genesis GV60 n’a rien d’un SUV banalisé. Compact mais statutaire, il affiche un look à part : calandre basse, doubles optiques LED superposées, lignes musclées, et une chute de pavillon dynamique qui rappelle les coupés. À 4,55 m de long, 1,89 m de large et 1,58 m de haut, il affiche des proportions athlétiques.

Les poignées affleurantes, les arches de roues noires, les jantes jusqu’à 21 pouces et les feux arrière effilés participent à une silhouette très contemporaine. Le style Genesis, déjà aperçu sur les berlines G70 et G80, se décline ici avec élégance et audace.

Un habitacle technologique et raffiné

À bord, l’effet waouh est immédiat. Le GV60 soigne autant la présentation que la technologie. Deux écrans de 12,3 pouces, instrumentation numérique et multimédia, combinés à une interface rapide et soignée. La console flottante centrale, les matériaux valorisants et les jeux de lumière créent une ambiance à mi-chemin entre high-tech et cocon de luxe.

L’espace arrière est digne d’un segment supérieur grâce à l’empattement de 2,90 m. Le coffre de 432 litres est complété par un frunk avant de 53 litres, pratique au quotidien. En option ou de série selon finition : sièges électriques chauffants/ventilés, sellerie cuir, toit panoramique, caméra 360°, HUD, et même reconnaissance faciale pour ouvrir le véhicule.

Trois niveaux de puissance jusqu’à 489 ch

Le GV60 est proposé en trois versions 100 % électriques :

Propulsion (229 ch) : moteur arrière, autonomie jusqu’à 561 km WLTP .

: moteur arrière, autonomie jusqu’à . Transmission intégrale (318 ch) : deux moteurs, autonomie 512 km WLTP .

: deux moteurs, autonomie . Performance (489 ch) : mode boost, 0 à 100 km/h en 4,0 s, autonomie 501 km WLTP.

Toutes les versions partagent une batterie de 84 kWh, avec recharge ultra-rapide jusqu’à 350 kW (800 V). Résultat : 10 à 80 % en seulement 18 minutes, avec préconditionnement intelligent selon la navigation.

Fiche technique & versions

Autonomies WLTP combinées – données officielles constructeur pour le marché européen.

Version Puissance Transmission Autonomie WLTP Batterie GV60 Propulsion 229 ch Propulsion 561 km 84 kWh GV60 AWD 318 ch Intégrale 512 km 84 kWh GV60 Performance 489 ch Intégrale 501 km 84 kWh

Une vraie alternative aux premiums allemands

Le Genesis GV60 n’a pas à rougir face aux références du segment. Son niveau de finition, son technologie embarquée, sa plateforme dédiée 800 V, et son design affirmé en font un produit cohérent. La marque se positionne comme une alternative haut de gamme, sans tomber dans l’ostentation.

En Europe, Genesis privilégiera une distribution sélective avec showroom dédié, essais à domicile, et services premium, à l’image de ce que propose Lynk & Co ou Polestar. Les tarifs ne sont pas encore officiellement confirmés pour tous les pays, mais la version d’accès devrait démarrer autour de 55 000 €, avec des versions Performance frôlant les 75 000 €