Tesla n’est plus intouchable : la berline électrique Xiaomi dépasse le Model 3 en Chine et donne une leçon à toute l’industrie

Publié par: Julien Caron

Xiaomi voiture électrique dépasse Tesla Model 3 ventes Chine
Xiaomi vend désormais plus d'électriques que le Tesla Model 3 en Chine : un séisme sur le marché

Un design affûté, une technologie maison, et un positionnement agressif : Xiaomi réussit son entrée dans l’automobile avec la SU7. Une berline électrique qui séduit autant par ses chiffres que par son style.

La Xiaomi SU7 n’est plus une promesse. C’est une réalité commerciale : avec plus de 258 000 exemplaires vendus en 2025, elle a battu la Tesla Model 3 sur son propre terrain, en devenant la berline électrique la plus vendue en Chine.

Avec une version de base équivalente à 28 000 €, un design valorisant et des performances de GT, Xiaomi a frappé fort pour sa première voiture électrique.

Face à des références comme la Tesla Model 3, la BYD Seal ou la Hyundai Ioniq 6, la SU7 mise sur la puissance, l’autonomie et un écosystème 100 % Xiaomi pour faire la différence.

Vue latérale de la Xiaomi SU7 électrique, berline sportive au design fluide et lignes tendues
La Xiaomi SU7 arbore une silhouette dynamique inspirée des GT avec un profil fastback et des jantes de 19 à 21 pouces © Xiaomi

Un style signé Xpeng… et Porsche

Esthétiquement, la Xiaomi SU7 a été dessinée par l’ancien responsable du design extérieur de BMW et le studio de Xpeng. Le résultat : une silhouette très proche d’une Porsche Taycan, avec des optiques étirées, une ligne de caisse tendue et un profil fastback de sportive.

Longue de 4,99 m, large de 1,96 m et haute de 1,44 m, elle affiche un Cx de 0,195, l’un des plus bas du marché. Un atout aussi bien esthétique qu’aérodynamique, au service de l’autonomie.

Le hayon s’ouvre sur un coffre de 517 litres, complété par un frunk de 105 litres. De quoi combiner style, sportivité et aspects pratiques.

Face avant de la Xiaomi SU7 avec signature lumineuse LED et bouclier sculpté
À l’avant, la SU7 présente une signature lumineuse fine et une calandre pleine, dans un style très Taycan © Xiaomi

Trois versions jusqu’à 673 ch et 265 km/h

La Xiaomi SU7 est proposée en trois versions bien distinctes :

  • SU7 : propulsion, 299 ch, 0-100 km/h en 5,3 s
  • SU7 Pro : propulsion, 374 ch, batterie plus grande
  • SU7 Max : transmission intégrale, 673 ch, 0-100 km/h en 2,78 s, 265 km/h

Le pack batterie varie de 73,6 kWh à 101 kWh, offrant des autonomies allant de 668 km à 810 km en cycle CLTC (soit environ 550 à 650 km WLTP estimés).

Les cellules sont fournies par CATL et BYD, tandis que l’électronique de puissance est conçue par Xiaomi en interne.

La recharge est ultra rapide : jusqu’à 220 kW en DC, soit 510 km récupérés en 15 minutes.

Intérieur high-tech de la Xiaomi SU7 avec grand écran central et volant multifonction
L’intérieur associe minimalisme et technologie, avec un écran 3K de 16 pouces, HyperOS et une finition haut de gamme © Xiaom

Un cockpit 100 % Xiaomi avec HyperOS

À bord, la SU7 mise sur l’écosystème Xiaomi pour séduire les fans de la marque. L’interface tourne sous HyperOS, un système maison relié aux smartphones, tablettes, montres, écrans et objets connectés de la marque.

L’équipement comprend :

  • un écran central de 16,1 pouces 3K,
  • un combiné de 7,1 pouces ultra-minimaliste,
  • un affichage tête haute,
  • une sonorisation Dolby 25 haut-parleurs,
  • un assistant vocal pilotant tout (clim, navigation, ambiance),
  • des mises à jour OTA,
  • et des supports magnétiques pour tablettes Xiaomi à l’arrière.

La conduite semi-autonome est gérée par le Xiaomi Pilot, un système L2+ avec lidar, caméras et radar intégrés.

Arrière de la Xiaomi SU7 avec bande LED continue et diffuseur aérodynamique
La partie arrière intègre un large bandeau LED, un diffuseur noir laqué et une lunette arrière très inclinée © Xiaomi

Xiaomi dépasse Tesla en Chine

L’événement marquant de 2025, c’est bien cette victoire commerciale : la Xiaomi SU7 s’est vendue à 258 164 unités en Chine sur l’année complète, contre 200 361 unités pour la Tesla Model 3.

Un basculement symbolique dans le plus grand marché automobile du monde, où Tesla régnait sans partage depuis 2019.

Cette performance prouve que les constructeurs chinois savent désormais allier image, techno et performance, sans forcément casser les prix. La SU7 reste plus accessible que la Tesla Model 3, tout en offrant de meilleurs chiffres sur tous les plans.

Et ce n’est qu’un début : Xiaomi prévoit déjà une version break, une SU8 SUV, ainsi que de nouveaux modèles pour élargir sa gamme

Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

