Tesla n’est plus intouchable : la berline électrique Xiaomi dépasse le Model 3 en Chine et donne une leçon à toute l’industrie

Un design affûté, une technologie maison, et un positionnement agressif : Xiaomi réussit son entrée dans l’automobile avec la SU7. Une berline électrique qui séduit autant par ses chiffres que par son style.

La Xiaomi SU7 n’est plus une promesse. C’est une réalité commerciale : avec plus de 258 000 exemplaires vendus en 2025, elle a battu la Tesla Model 3 sur son propre terrain, en devenant la berline électrique la plus vendue en Chine.

Avec une version de base équivalente à 28 000 €, un design valorisant et des performances de GT, Xiaomi a frappé fort pour sa première voiture électrique.

Face à des références comme la Tesla Model 3, la BYD Seal ou la Hyundai Ioniq 6, la SU7 mise sur la puissance, l’autonomie et un écosystème 100 % Xiaomi pour faire la différence.

Un style signé Xpeng… et Porsche

Esthétiquement, la Xiaomi SU7 a été dessinée par l’ancien responsable du design extérieur de BMW et le studio de Xpeng. Le résultat : une silhouette très proche d’une Porsche Taycan, avec des optiques étirées, une ligne de caisse tendue et un profil fastback de sportive.

Longue de 4,99 m, large de 1,96 m et haute de 1,44 m, elle affiche un Cx de 0,195, l’un des plus bas du marché. Un atout aussi bien esthétique qu’aérodynamique, au service de l’autonomie.

Le hayon s’ouvre sur un coffre de 517 litres, complété par un frunk de 105 litres. De quoi combiner style, sportivité et aspects pratiques.

Trois versions jusqu’à 673 ch et 265 km/h

La Xiaomi SU7 est proposée en trois versions bien distinctes :

SU7 : propulsion, 299 ch , 0-100 km/h en 5,3 s

: propulsion, , 0-100 km/h en SU7 Pro : propulsion, 374 ch , batterie plus grande

: propulsion, , batterie plus grande SU7 Max : transmission intégrale, 673 ch, 0-100 km/h en 2,78 s, 265 km/h

Le pack batterie varie de 73,6 kWh à 101 kWh, offrant des autonomies allant de 668 km à 810 km en cycle CLTC (soit environ 550 à 650 km WLTP estimés).

Les cellules sont fournies par CATL et BYD, tandis que l’électronique de puissance est conçue par Xiaomi en interne.

La recharge est ultra rapide : jusqu’à 220 kW en DC, soit 510 km récupérés en 15 minutes.

Un cockpit 100 % Xiaomi avec HyperOS

À bord, la SU7 mise sur l’écosystème Xiaomi pour séduire les fans de la marque. L’interface tourne sous HyperOS, un système maison relié aux smartphones, tablettes, montres, écrans et objets connectés de la marque.

L’équipement comprend :

un écran central de 16,1 pouces 3K ,

, un combiné de 7,1 pouces ultra-minimaliste,

ultra-minimaliste, un affichage tête haute,

une sonorisation Dolby 25 haut-parleurs,

un assistant vocal pilotant tout (clim, navigation, ambiance),

des mises à jour OTA,

et des supports magnétiques pour tablettes Xiaomi à l’arrière.

La conduite semi-autonome est gérée par le Xiaomi Pilot, un système L2+ avec lidar, caméras et radar intégrés.

Xiaomi dépasse Tesla en Chine

L’événement marquant de 2025, c’est bien cette victoire commerciale : la Xiaomi SU7 s’est vendue à 258 164 unités en Chine sur l’année complète, contre 200 361 unités pour la Tesla Model 3.

Un basculement symbolique dans le plus grand marché automobile du monde, où Tesla régnait sans partage depuis 2019.

Cette performance prouve que les constructeurs chinois savent désormais allier image, techno et performance, sans forcément casser les prix. La SU7 reste plus accessible que la Tesla Model 3, tout en offrant de meilleurs chiffres sur tous les plans.

Et ce n’est qu’un début : Xiaomi prévoit déjà une version break, une SU8 SUV, ainsi que de nouveaux modèles pour élargir sa gamme