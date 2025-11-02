Il suffit d’un regard pour comprendre que le MG U9 n’a rien d’un véhicule ordinaire. Avec ses proportions de colosse – 5,5 mètres de long et 2,27 mètres de large – le nouveau pick-up de MG se positionne directement face aux références mondiales du segment. Un format intimidant, un style spectaculaire et une volonté affichée : s’imposer sur le marché du 4×4 de travail et de loisirs, là où règnent depuis des années le Toyota Hilux et le Ford Ranger.

Ce modèle marque une étape stratégique pour MG, longtemps cantonné aux véhicules urbains et électriques accessibles. Désormais, le constructeur veut élargir son champ d’action et affirmer sa capacité à concevoir des véhicules de forte personnalité, robustes, puissants et désirables. Le U9, basé sur la même plateforme que le LDV Terron 9 (groupe SAIC), est conçu comme un porte-étendard : un 4×4 capable d’associer puissance brute et raffinement inattendu.

Mais derrière cette démonstration de force, le MG U9 révèle surtout une ambition mondiale : préparer la transition de la marque vers un segment plus exigeant et lucratif. Si le modèle n’est pas encore prévu pour l’Europe, son existence prouve que MG veut désormais rivaliser avec les plus grands – sur tous les terrains, littéralement.

Un design spectaculaire au service de l’efficacité tout-terrain

Le MG U9 impressionne dès le premier coup d’oeil. Sa carrosserie massive, ses ailes surdimensionnées et sa face avant chromée ne sont pas de simples artifices esthétiques : chaque détail répond à une logique fonctionnelle. Les pare-chocs raccourcis améliorent les angles d’attaque et de fuite, tandis que les protections de soubassement renforcent la résistance sur terrain accidenté. Même la benne, dotée d’un hayon électrique avec marchepied intégré, cache des astuces pratiques : porte-gobelets moulés, sièges escamotables et rangements intégrés.

Mais le véritable atout du U9, c’est son ingénieux système Smart Hatch, disponible sur la version supérieure Explore Pro. Il permet d’ouvrir la cloison entre la cabine et la benne – à la manière du RAM ou du Chevrolet Silverado – pour transporter des objets longs tout en conservant une structure rigide. Cette solution simple et géniale traduit bien la philosophie du modèle : associer innovation et pragmatisme. MG a compris que le client pick-up d’aujourd’hui n’est plus un simple professionnel, mais un utilisateur polyvalent qui attend autant de confort que de robustesse.

Un habitacle de SUV premium sous une armure de pick-up

À bord, l’effet de contraste est saisissant. L’habitacle du MG U9 ne ressemble en rien à celui d’un utilitaire. Sièges en cuir massants, double écran panoramique de 12,3 pouces, système audio JBL à 8 haut-parleurs et toit vitré panoramique : tout y évoque un SUV de haut de gamme plutôt qu’un 4×4 de travail. Les finitions sont solides, les matériaux résistants, et la présentation soignée démontre le savoir-faire croissant de MG en matière de qualité perçue.

La version Explore Pro pousse le raffinement encore plus loin, tout en intégrant des éléments pensés pour l’usage intensif : moquettes lavables, plastiques durs anti-rayures, interfaces simplifiées pour être manipulées avec des gants. Ce savant mélange entre confort et durabilité positionne le U9 entre deux mondes – celui du luxe utilitaire et celui du baroudeur moderne.

Une mécanique robuste et authentique, sans compromis

Sous le capot, le MG U9 abrite un moteur turbodiesel 2.5 quatre cylindres développant 217 ch et 520 Nm de couple. Associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports et à une transmission intégrale avec réducteur, ce bloc offre des performances dignes d’un vrai franchisseur. La capacité de remorquage atteint 3 500 kg, soit le maximum légal pour cette catégorie. Le châssis séparé, la garde au sol généreuse et les suspensions à double triangulation confirment le sérieux technique du projet.

Sur le plan dynamique, tout laisse penser que le U9 privilégie le confort sur longue distance tout en maintenant des aptitudes hors route élevées. Avec son gabarit et sa motricité, il pourrait séduire aussi bien les amateurs de grands espaces que les professionnels recherchant une alternative plus moderne aux pick-up japonais.

Un symbole du virage stratégique de MG

L’arrivée du MG U9 symbolise un tournant pour la marque. Après avoir conquis l’Europe avec ses SUV électriques à prix compétitif, MG veut désormais prouver qu’elle sait aussi fabriquer des véhicules puissants et ambitieux, capables d’affronter les références mondiales. L’objectif est clair : ne plus être perçue comme une marque d’entrée de gamme, mais comme une alternative crédible aux constructeurs historiques.

En proposant un produit aussi spectaculaire que fonctionnel, MG cherche à imposer une nouvelle image : celle d’un constructeur global, innovant et audacieux. Même si le U9 ne débarquera pas immédiatement en France, il préfigure sans doute l’arrivée d’une future génération de pick-up hybrides ou électriques développés spécifiquement pour l’Europe.

Commercialisation et disponibilité en France/Europe

Le MG U9 est actuellement commercialisé en Australie, où il est proposé à partir de 52 990 dollars australiens, soit environ 32 400 € au taux de change actuel. La version haut de gamme Explore Pro atteint environ 37 000 €.

Aucune commercialisation officielle n’a encore été confirmée pour la France ni pour le reste de l’Europe. Cependant, une version hybride rechargeable (PHEV) est déjà en développement pour 2026. Cette future déclinaison, plus adaptée aux normes environnementales européennes, pourrait ouvrir la voie à une importation ultérieure.

Pour l’heure, le MG U9 reste un modèle d’exportation, vitrine du savoir-faire de la marque chinoise dans le domaine du tout-terrain. Mais s’il venait à poser ses roues sur le Vieux Continent, il pourrait bien rebattre les cartes dans un segment dominé depuis trop longtemps par les pick-up japonais.