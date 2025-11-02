ActualitéMG dévoile son prix pour le 4x4 géant : plus imposant qu'un...

MG dévoile son prix pour le 4×4 géant : plus imposant qu’un Ford Ranger ou un Toyota Hilux

Publié par: Alain

Date:

Pick-up 4x4 MG imposant présenté en extérieur, gabarit supérieur aux Ford Ranger et Toyota Hilux avec dimensions généreuses
MG dévoile le prix de son nouveau 4x4 aux dimensions généreuses qui surpasse en gabarit les références Ford Ranger et Toyota Hilux, lançant une offensive directe sur le segment des gros pick-ups tout-terrains.

Partager:

Il suffit d’un regard pour comprendre que le MG U9 n’a rien d’un véhicule ordinaire. Avec ses proportions de colosse – 5,5 mètres de long et 2,27 mètres de large – le nouveau pick-up de MG se positionne directement face aux références mondiales du segment. Un format intimidant, un style spectaculaire et une volonté affichée : s’imposer sur le marché du 4×4 de travail et de loisirs, là où règnent depuis des années le Toyota Hilux et le Ford Ranger.

Ce modèle marque une étape stratégique pour MG, longtemps cantonné aux véhicules urbains et électriques accessibles. Désormais, le constructeur veut élargir son champ d’action et affirmer sa capacité à concevoir des véhicules de forte personnalité, robustes, puissants et désirables. Le U9, basé sur la même plateforme que le LDV Terron 9 (groupe SAIC), est conçu comme un porte-étendard : un 4×4 capable d’associer puissance brute et raffinement inattendu.

Mais derrière cette démonstration de force, le MG U9 révèle surtout une ambition mondiale : préparer la transition de la marque vers un segment plus exigeant et lucratif. Si le modèle n’est pas encore prévu pour l’Europe, son existence prouve que MG veut désormais rivaliser avec les plus grands – sur tous les terrains, littéralement.

Lire aussi  Nom officiel dévoilé pour ce tout-terrain : système ingénieux et volume de chargement géant pour optimiser chaque recoin
Pick-up MG U9 2026 vu de profil sur piste
Le MG U9 dévoile ses lignes massives dans cette vue de profil dynamique. Sa carrosserie sculptée, ses arches de roue imposantes et ses barres de toit renforcent son allure baroudeuse, prête à conquérir les terrains les plus extrêmes.

Un design spectaculaire au service de l’efficacité tout-terrain

Le MG U9 impressionne dès le premier coup d’oeil. Sa carrosserie massive, ses ailes surdimensionnées et sa face avant chromée ne sont pas de simples artifices esthétiques : chaque détail répond à une logique fonctionnelle. Les pare-chocs raccourcis améliorent les angles d’attaque et de fuite, tandis que les protections de soubassement renforcent la résistance sur terrain accidenté. Même la benne, dotée d’un hayon électrique avec marchepied intégré, cache des astuces pratiques : porte-gobelets moulés, sièges escamotables et rangements intégrés.

Mais le véritable atout du U9, c’est son ingénieux système Smart Hatch, disponible sur la version supérieure Explore Pro. Il permet d’ouvrir la cloison entre la cabine et la benne – à la manière du RAM ou du Chevrolet Silverado – pour transporter des objets longs tout en conservant une structure rigide. Cette solution simple et géniale traduit bien la philosophie du modèle : associer innovation et pragmatisme. MG a compris que le client pick-up d’aujourd’hui n’est plus un simple professionnel, mais un utilisateur polyvalent qui attend autant de confort que de robustesse.

Intérieur du MG U9 version Explore Pro
À l’intérieur, le MG U9 surprend avec un habitacle de SUV premium : sièges massants en cuir, double écran numérique de 12,3 pouces et système audio JBL. Un environnement raffiné, inédit dans le monde des pick-up.

Un habitacle de SUV premium sous une armure de pick-up

À bord, l’effet de contraste est saisissant. L’habitacle du MG U9 ne ressemble en rien à celui d’un utilitaire. Sièges en cuir massants, double écran panoramique de 12,3 pouces, système audio JBL à 8 haut-parleurs et toit vitré panoramique : tout y évoque un SUV de haut de gamme plutôt qu’un 4×4 de travail. Les finitions sont solides, les matériaux résistants, et la présentation soignée démontre le savoir-faire croissant de MG en matière de qualité perçue.

Lire aussi  Ce 4x4 massif ressemble à s'y méprendre à un Range Rover, mais c'est Volkswagen qui le fabrique et son moteur pourrait bouleverser le marché européen

La version Explore Pro pousse le raffinement encore plus loin, tout en intégrant des éléments pensés pour l’usage intensif : moquettes lavables, plastiques durs anti-rayures, interfaces simplifiées pour être manipulées avec des gants. Ce savant mélange entre confort et durabilité positionne le U9 entre deux mondes – celui du luxe utilitaire et celui du baroudeur moderne.

Dacia Hipster : ces 7 innovations de design qui pourraient transformer les futurs modèles de série

Calandre avant MG U9 avec optiques LED
Sa signature visuelle est marquée par une imposante calandre chromée et des feux LED en L. Une face avant agressive qui affirme la présence du MG U9, digne des meilleurs 4×4 de prestige.

Une mécanique robuste et authentique, sans compromis

Sous le capot, le MG U9 abrite un moteur turbodiesel 2.5 quatre cylindres développant 217 ch et 520 Nm de couple. Associé à une boîte automatique ZF à 8 rapports et à une transmission intégrale avec réducteur, ce bloc offre des performances dignes d’un vrai franchisseur. La capacité de remorquage atteint 3 500 kg, soit le maximum légal pour cette catégorie. Le châssis séparé, la garde au sol généreuse et les suspensions à double triangulation confirment le sérieux technique du projet.

Sur le plan dynamique, tout laisse penser que le U9 privilégie le confort sur longue distance tout en maintenant des aptitudes hors route élevées. Avec son gabarit et sa motricité, il pourrait séduire aussi bien les amateurs de grands espaces que les professionnels recherchant une alternative plus moderne aux pick-up japonais.

Benne ouverte du MG U9 avec cloison Smart Hatch
Le MG U9 propose un ingénieux système de cloison amovible “Smart Hatch” qui relie la cabine à la benne pour transporter de longues charges. Une solution pratique directement inspirée des pick-up américains.

Un symbole du virage stratégique de MG

L’arrivée du MG U9 symbolise un tournant pour la marque. Après avoir conquis l’Europe avec ses SUV électriques à prix compétitif, MG veut désormais prouver qu’elle sait aussi fabriquer des véhicules puissants et ambitieux, capables d’affronter les références mondiales. L’objectif est clair : ne plus être perçue comme une marque d’entrée de gamme, mais comme une alternative crédible aux constructeurs historiques.

Lire aussi  Le tout-terrain compact 2025 qui va surprendre : 4x4 vraiment intelligent et prix accessible

En proposant un produit aussi spectaculaire que fonctionnel, MG cherche à imposer une nouvelle image : celle d’un constructeur global, innovant et audacieux. Même si le U9 ne débarquera pas immédiatement en France, il préfigure sans doute l’arrivée d’une future génération de pick-up hybrides ou électriques développés spécifiquement pour l’Europe.

Vue arrière du MG U9 avec hayon motorisé
L’arrière du MG U9 se distingue par son hayon électrique équipé d’un marchepied dépliant, pensé pour les pros comme pour les aventuriers. Les feux LED verticaux encadrent une benne large et fonctionnelle, confirmant son statut de pick-up utilitaire haut de gamme.

Commercialisation et disponibilité en France/Europe

Le MG U9 est actuellement commercialisé en Australie, où il est proposé à partir de 52 990 dollars australiens, soit environ 32 400 € au taux de change actuel. La version haut de gamme Explore Pro atteint environ 37 000 €.

Aucune commercialisation officielle n’a encore été confirmée pour la France ni pour le reste de l’Europe. Cependant, une version hybride rechargeable (PHEV) est déjà en développement pour 2026. Cette future déclinaison, plus adaptée aux normes environnementales européennes, pourrait ouvrir la voie à une importation ultérieure.

Pour l’heure, le MG U9 reste un modèle d’exportation, vitrine du savoir-faire de la marque chinoise dans le domaine du tout-terrain. Mais s’il venait à poser ses roues sur le Vieux Continent, il pourrait bien rebattre les cartes dans un segment dominé depuis trop longtemps par les pick-up japonais.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Le frère jumeau du Nissan Patrol débarque en 2025 : le 4×4 le plus radical de l’année
Article suivant
180 chevaux, boîte automatique et 259 € par mois : ce SUV redéfinit le rapport qualité-prix
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Nissan lance l’offensive : une gamme complète de baroudeurs abordables pour concurrencer le Land Cruiser, le 4Runner et Jeep

Pick-up, SUV et baroudeurs compacts : Nissan prépare une nouvelle génération de véhicules 4x4 à châssis robustes, pensée...

Mercedes fait volte-face : la future C63 AMG abandonne le 4 cylindres honni et ressuscite le V6 pour reconquérir les puristes

Après la polémique du quatre-cylindres hybride, Mercedes-AMG prépare une rupture majeure. Le successeur de la C63 abandonnera le...

La Renault 5 fait sensation, mais cette citadine à 16 000 € fait pareil pour 5 000 € de moins et c’est la parfaite...

La BYD Dolphin Surf débarque sur le marché français avec un positionnement redoutable. Affichée à 19 990 €...

Il a la gueule d’un baroudeur mais coûte 21 345 €, ne boit que 5,2 litres et offre un coffre plus grand que le...

Avec un coffre plus vaste que le MG ZS, une approche familiale assumée et un positionnement tarifaire agressif,...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.