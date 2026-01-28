ActualitéL'essence perdra sa couronne en Europe bien avant 2035 et cet exemple...

L'essence perdra sa couronne en Europe bien avant 2035 et cet exemple concret prouve que la bascule a déjà commencé

Publié par: Maxime Lefèvre

Les ventes de voitures neuves ont reculé de 5 % en France au premier semestre 2025. Mais derrière cette baisse générale, un changement de fond est en marche. Les modèles 100 % électriques stagnent autour de 20 % de parts de marché. Ce sont désormais les hybrides simples (HEV) qui dominent, en frôlant les 21 %, quasiment à égalité avec les micro-hybrides. En clair, les Français optent pour la transition douce.

Dans les concessions, le message est clair : l’hybride non rechargeable s’impose comme le compromis idéal pour les trajets mixtes, les zones ZFE et le quotidien périurbain. Les ventes de Clio E-Tech, Yaris ou 3008 Hybrid explosent, tandis que certains modèles électriques peinent à trouver preneur, malgré un réseau de recharge qui continue de s’étendre.

La #Renault5 arrive dans un contexte bien différent de celui rêvé en 2020. Les acheteurs ne rejettent pas l’électrique, mais attendent plus de lisibilité sur les bonus, les infrastructures et les prix. En attendant, ils achètent hybride, thermique ou occasion récente, en repoussant le grand saut.

 

L’électrique ralentit malgré un réseau plus dense

Les chiffres sont clairs : après des années de croissance à deux chiffres, les voitures 100 % électriques se stabilisent en France autour de 20 % des ventes neuves en 2025. Loin des projections de certains constructeurs. Plusieurs facteurs freinent le décollage : prix d’achat encore élevés, disparité des aides régionales, suppression du bonus pour les modèles non-européens, et autonomie toujours jugée insuffisante pour certains usages.

Le réseau de recharge, lui, continue de s’étoffer : plus de 130 000 points publics sont désormais installés sur le territoire, avec une amélioration nette sur les autoroutes (Ionity, TotalEnergies) et dans les grandes villes. Mais dans les zones rurales ou les banlieues diffuses, la recharge à domicile reste la clé… que tout le monde n’a pas. Résultat : l’électrique progresse, mais ne convainc pas encore en masse.

 

L’hybride simple devient la nouvelle norme

Alors que les modèles 100 % électriques plafonnent, les hybrides simples explosent. +28 % en Europe en 2023, avec une dynamique encore plus forte en France depuis la fin du bonus pour les PHEV et les électriques importées. Toyota en tire profit, avec sa Yaris et son C-HR hybrides en tête des ventes. Renault accélère aussi avec la Clio et l’Austral E-Tech. Peugeot suit avec le 3008 Hybrid 136 e-DCS6, vendu sans recharge mais avec des consommations autour de 5 l/100 km.

Ce type de motorisation coche une case essentielle pour l’acheteur français : la polyvalence sans contrainte. Pas de recharge, un peu d’électricité en ville, et un budget contenu. En cycle urbain, ces hybrides roulent souvent 50 % du temps en mode électrique, sans jamais se brancher. De quoi séduire les automobilistes en zone ZFE, sans passer par la case borne.

Les modèles hybrides simples les plus vendus en France en 2025 :

Modèle Ventes France 2025 Part de marché HEV Type
Renault Clio (hybride) 36 797 exemplaires ≈21 % marché HEV Hybride classique
Toyota Yaris (hybride) 33 297 exemplaires ≈21 % marché HEV Hybride classique
Peugeot 2008 (hybride) 32 867 exemplaires ≈21 % marché HEV Hybride classique
Peugeot 3008 (hybride) 32 485 exemplaires ≈21 % marché HEV Hybride classique
Toyota Yaris Cross (hybride) 32 106 exemplaires ≈21 % marché HEV Hybride classique
Le thermique survit là où les ZFE tardent

Si les métropoles appliquent progressivement les restrictions Crit’Air 3 et 2, une grande partie du territoire français reste hors ZFE. Et là, l’essence domine toujours. Dacia Sandero, Peugeot 208 et Renault Clio en version thermique s’écoulent par dizaines de milliers. Le diesel, lui, est en chute libre, mais reste présent sur les utilitaires ou les véhicules de société.

Le neuf recule, mais l’occasion thermique explose. Nombre de Français, peu concernés par les ZFE à court terme, préfèrent investir dans un véhicule simple, abordable et connu. Quitte à différer l’électrification de quelques années. Une stratégie rationnelle, en attendant des offres plus abordables côté VE.

2026 s’annonce comme une année de bascule stratégique

Stellantis, Renault, Volkswagen, Hyundai… Tous affûtent leurs plans pour 2026. Une année charnière, avant un durcissement réglementaire prévu pour 2026 (normes Euro 7, ZFE renforcées). Les gammes vont évoluer : suppression de modèles peu rentables, arrivée de citadines électriques sous les 25 000 €, comme la Citroën ë-C3 ou la future R5. L’objectif est clair : redonner du volume à l’électrique tout en maintenant des marges.

Mais en attendant, les clients prennent leur temps. Le marché des véhicules d’occasion thermiques se maintient à un très haut niveau. Certains achètent leur dernière voiture essence avant le basculement. D’autres se rabattent sur l’hybride simple, en attendant mieux. En 2025, les tendances se confirmeront. Et les marques qui auront su anticiper l’attentisme français seront celles qui tireront leur épingle du jeu

