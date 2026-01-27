Volkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom d’origine et aux bons vieux boutons physiques

Il y a des noms qui parlent immédiatement aux clients. Tiguan fait partie de ceux-là. Depuis son lancement en 2007, le SUV compact de Volkswagen a connu un succès constant, jusqu’à devenir l’un des piliers de la marque en Europe. Alors pourquoi s’en priver ? C’est la question que Volkswagen semble enfin avoir tranchée, en décidant de rebaptiser son SUV électrique ID.4 en « ID. Tiguan » dans les mois à venir.

Ce changement de cap nomenclatural, amorcé par l’abandon du nom ID.2 au profit d’ID. Polo, marque une volonté claire : reconnecter les modèles électriques aux repères traditionnels de la gamme thermique. Une manière aussi de désacraliser la technologie électrique, en la ramenant dans un univers familier pour les clients.

Le futur ID. Tiguan : bien plus qu’un rebadge

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Volkswagen ne se contentera pas de coller un nouveau badge sur un ID.4 existant. Le futur ID. Tiguan fera l’objet d’une refonte en profondeur, tant sur le plan du style que de l’ergonomie à bord.

Côté design, les premières indiscrétions évoquent une silhouette plus classique, plus proche du Tiguan thermique actuel que de l’univers un peu aseptisé de l’ID.4. Les designers vont chercher à reconnecter visuellement le SUV électrique à ses racines stylistiques, avec une calandre marquée et des lignes tendues.

Mais c’est surtout à l’intérieur que la révolution pourrait être la plus salutaire. Critiqué pour son interface 100 % tactile, l’ID.4 a souvent été décrié pour son ergonomie confuse. Volkswagen en aurait tiré les leçons : le futur ID. Tiguan devrait réintroduire des commandes physiques, notamment pour la climatisation et les raccourcis audio. Une évolution que les clients attendaient depuis longtemps.

Plateforme MEB à jour et batteries LFP

Sous la carrosserie, la plateforme MEB sera toujours au programme, mais dans une version revue. Volkswagen y injectera les dernières évolutions techniques, notamment en matière de gestion d’énergie et de connectivité.

Autre évolution notable : certaines versions du futur ID. Tiguan pourraient embarquer des batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins chères à produire, et mieux adaptées à une utilisation quotidienne. Une manière de contenir les coûts dans un marché où la pression tarifaire ne cesse d’augmenter.

Autonomie, performances, temps de recharge… tout cela sera bien sûr précisé lors de la présentation officielle, mais Volkswagen devra rester compétitif face à une concurrence devenue redoutable, notamment du côté de Tesla, Hyundai ou Peugeot avec le futur e-3008.

Une commercialisation prévue pour 2027

Si le nom est d’ores et déjà acté, le modèle, lui, est encore en cours de développement. Selon nos informations, le Volkswagen ID. Tiguan sera officiellement dévoilé fin 2026, avec une arrivée sur le marché européen — France comprise — dans le courant de l’année 2027.

Ce planning laisse à Volkswagen le temps de peaufiner son offre et d’affiner le positionnement marketing d’un modèle qui ne devra plus être un simple ID.4 avec un badge nostalgique, mais une vraie alternative électrique au Tiguan thermique.

Une transition plus douce vers l’électrique

En misant sur un nom connu, Volkswagen cherche à rendre la bascule vers l’électrique moins brutale. Car si les clients sont prêts à passer à la voiture branchée, beaucoup le font à condition de ne pas perdre tous leurs repères.

Le ID. Tiguan, c’est l’idée que l’électrique peut aussi être rassurant, lisible, presque familier. Et dans une gamme ID parfois trop conceptuelle, ce retour à une logique de nommage classique a tout d’un coup de frein bienvenu