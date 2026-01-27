Recherche
ActualitéVolkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom...

Volkswagen admet son erreur sur son électrique star : retour au nom d’origine et aux bons vieux boutons physiques

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Il y a des noms qui parlent immédiatement aux clients. Tiguan fait partie de ceux-là. Depuis son lancement en 2007, le SUV compact de Volkswagen a connu un succès constant, jusqu’à devenir l’un des piliers de la marque en Europe. Alors pourquoi s’en priver ? C’est la question que Volkswagen semble enfin avoir tranchée, en décidant de rebaptiser son SUV électrique ID.4 en « ID. Tiguan » dans les mois à venir.

Ce changement de cap nomenclatural, amorcé par l’abandon du nom ID.2 au profit d’ID. Polo, marque une volonté claire : reconnecter les modèles électriques aux repères traditionnels de la gamme thermique. Une manière aussi de désacraliser la technologie électrique, en la ramenant dans un univers familier pour les clients.

Balise ALT : Volkswagen ID Tiguan électrique en profil, silhouette SUV compacte moderne
Le nouveau ID Tiguan reprendra la silhouette compacte du segment C, avec une identité visuelle plus affirmée © Volkswagen

Le futur ID. Tiguan : bien plus qu’un rebadge

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Volkswagen ne se contentera pas de coller un nouveau badge sur un ID.4 existant. Le futur ID. Tiguan fera l’objet d’une refonte en profondeur, tant sur le plan du style que de l’ergonomie à bord.

Côté design, les premières indiscrétions évoquent une silhouette plus classique, plus proche du Tiguan thermique actuel que de l’univers un peu aseptisé de l’ID.4. Les designers vont chercher à reconnecter visuellement le SUV électrique à ses racines stylistiques, avec une calandre marquée et des lignes tendues.

510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n’attendait en 2026

Mais c’est surtout à l’intérieur que la révolution pourrait être la plus salutaire. Critiqué pour son interface 100 % tactile, l’ID.4 a souvent été décrié pour son ergonomie confuse. Volkswagen en aurait tiré les leçons : le futur ID. Tiguan devrait réintroduire des commandes physiques, notamment pour la climatisation et les raccourcis audio. Une évolution que les clients attendaient depuis longtemps.

Lire aussi  Guerre des citadines hybrides : la Honda Jazz qui va révolutionner vos trajets urbains avec 122 ch et plus d'espace
Face avant du Volkswagen ID 4 avec signature lumineuse horizontale
Une face avant plus anguleuse et une signature LED dynamique pour une présence routière renforcée © Volkswagen

Plateforme MEB à jour et batteries LFP

Sous la carrosserie, la plateforme MEB sera toujours au programme, mais dans une version revue. Volkswagen y injectera les dernières évolutions techniques, notamment en matière de gestion d’énergie et de connectivité.

Autre évolution notable : certaines versions du futur ID. Tiguan pourraient embarquer des batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins chères à produire, et mieux adaptées à une utilisation quotidienne. Une manière de contenir les coûts dans un marché où la pression tarifaire ne cesse d’augmenter.

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en France

Autonomie, performances, temps de recharge… tout cela sera bien sûr précisé lors de la présentation officielle, mais Volkswagen devra rester compétitif face à une concurrence devenue redoutable, notamment du côté de Tesla, Hyundai ou Peugeot avec le futur e-3008.

Habitacle du Volkswagen ID 4 avec écrans 13″ et commandes physiques
L’intérieur du ID 4met l’accent sur l’ergonomie grâce à des commandes physiques et de grands écrans © Volkswagen

Une commercialisation prévue pour 2027

Si le nom est d’ores et déjà acté, le modèle, lui, est encore en cours de développement. Selon nos informations, le Volkswagen ID. Tiguan sera officiellement dévoilé fin 2026, avec une arrivée sur le marché européen — France comprise — dans le courant de l’année 2027.

Ce planning laisse à Volkswagen le temps de peaufiner son offre et d’affiner le positionnement marketing d’un modèle qui ne devra plus être un simple ID.4 avec un badge nostalgique, mais une vraie alternative électrique au Tiguan thermique.

Arrière du ID 4 électrique avec bandeau LED et finitions modernes
À l’arrière, le bandeau lumineux traverse le hayon dans une démarche stylistique affirmée © Volkswagen

Une transition plus douce vers l’électrique

En misant sur un nom connu, Volkswagen cherche à rendre la bascule vers l’électrique moins brutale. Car si les clients sont prêts à passer à la voiture branchée, beaucoup le font à condition de ne pas perdre tous leurs repères.

Lire aussi  Volvo sera le premier à se conformer à cette nouvelle réglementation sur les voitures électriques.

Le ID. Tiguan, c’est l’idée que l’électrique peut aussi être rassurant, lisible, presque familier. Et dans une gamme ID parfois trop conceptuelle, ce retour à une logique de nommage classique a tout d’un coup de frein bienvenu

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n’attendait en 2026
Article suivant
La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Après avoir frappé fort avec ses électriques pures comme la Dolphin ou la Seal EV, BYD ouvre un...

510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n’attendait en 2026

Le Volvo EX60 Cross Country se dévoile comme la variante la plus aventureuse du nouveau SUV 100 % électrique...

Plus de 200 ch, boîte auto et moins de 20 000 € : ce SUV fabriqué en Europe reprend la recette du Yaris Cross...

Le nom « Ebro » n’évoque encore rien en France. Et pourtant, ce constructeur d’origine espagnole semble bien...

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en...

Alors que les SUV urbains se livrent une bataille acharnée sur le marché européen, Skoda développe en parallèle...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.