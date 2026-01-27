Plus de 200 ch, boîte auto et moins de 20 000 € : ce SUV fabriqué en Europe reprend la recette du Yaris Cross et fait encore mieux sur le papier

Le nom « Ebro » n’évoque encore rien en France. Et pourtant, ce constructeur d’origine espagnole semble bien décidé à se faire une place dans la catégorie très convoitée des SUV compacts hybrides. Son premier modèle, le S400, coche plusieurs cases séduisantes : une motorisation hybride de 211 ch, un look moderne, un équipement complet, et surtout, un prix plancher en cette rentrée 2026.

Sur le papier, il pourrait bien troubler le jeu, entre un Toyota Yaris Cross à la réputation bien établie, mais au tarif plus corsé, ou un Renault Captur hybride plus conventionnel. L’Ebro S400 ne fait pas dans la dentelle : offre lancée à 19 990 € (avec financement), tarif au comptant autour de 23 457 €… de quoi faire sourciller les clients en quête de bon rapport prix/prestations.

Un SUV hybride musclé, mais mesuré

Sous le capot, l’Ebro S400 adopte une architecture hybride auto-rechargeable : un bloc essence 1.5 atmosphérique de 95 ch, couplé à un moteur électrique de 204 ch, pour une puissance cumulée de 211 ch. Le tout est transmis aux roues avant via une boîte automatique CVT.

Pas de quoi affoler les amateurs de dynamisme pur : le 0 à 100 km/h s’effectue en environ 8,8 secondes, avec une vitesse de pointe plafonnée à 150 km/h. Mais l’Ebro joue davantage la carte de la souplesse et de la consommation contenue, avec une moyenne annoncée de 5,3 l/100 km, conforme aux standards actuels du segment.

Et surtout, il peut arborer fièrement la vignette Crit’Air 1 (étiquette ECO en Espagne), ce qui ouvre la voie aux ZFE sans contrainte — un critère décisif pour les usagers urbains.

Un tarif bien placé pour secouer le marché

L’Ebro S400 est proposé en Espagne à 19 990 € avec financement, et 23 457 € en prix comptant TTC. Il faudra attendre sa confirmation pour le marché français, mais même avec une légère inflation due à l’homologation, ce positionnement tarifaire reste très agressif face à la concurrence :

Modèle Puissance Tarif de base Étiquette Ebro S400 211 ch ~23 500 € Crit’Air 1 Toyota Yaris Cross Hybride 116 ch 27 900 € Crit’Air 1 Renault Captur E-Tech 145 145 ch 29 000 € Crit’Air 1 Kia Niro Hybride 141 ch 31 490 € Crit’Air 1

Autant dire que l’Ebro propose un rapport prix/puissance imbattable, à condition que le SAV suive et que la réseau de distribution soit à la hauteur, ce qui reste à confirmer à l’heure où ces lignes sont écrites.

Équipement : rien d’essentiel ne manque

Même dans sa finition dite « Premium », l’Ebro S400 n’a rien d’un SUV low-cost. Il propose :

des jantes alliage 17 pouces ,

, des feux LED avant et arrière ,

, un affichage numérique combiné ,

, une climatisation bi-zone ,

, et un lot d’assistances à la conduite déjà complet (freinage d’urgence, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux…).

Pas encore de version hybride rechargeable ni de transmission intégrale au programme, mais à ce tarif, le contenu est déjà dense.

l’Ebro S400, la bonne surprise de ce début 2026 ?

Il faudra évidemment attendre sa commercialisation en France pour émettre un verdict définitif, mais sur le papier, le S400 pourrait bien réussir là où d’autres ont échoué : proposer un SUV hybride, puissant, bien équipé, éligible aux ZFE… à un tarif de compacte thermique.

Une promesse audacieuse, surtout dans un contexte où les prix des modèles électrifiés ne cessent de grimper. Reste à voir si Ebro saura convaincre au-delà du prix, sur la durée.

Où trouver l’Ebro S400 en France ?

À l’heure actuelle, Ebro ne dispose pas encore d’un réseau officiel en France. Le S400 n’est donc pas commercialisé via les canaux classiques (concessions, mandataires agréés, configurateur en ligne français). Pour les acheteurs intéressés, la solution la plus directe reste l’importation depuis l’Espagne, où le SUV est proposé en première main avec immatriculation locale. Plusieurs mandataires auto spécialisés dans les modèles ibériques commencent d’ailleurs à s’intéresser à ce véhicule, attirés par son rapport prix/prestations.

Il est également possible pour un particulier d’acheter le véhicule directement en Espagne, sous certaines conditions. Il faudra alors gérer soi-même l’immatriculation en France, ce qui implique :