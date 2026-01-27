Actualité510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce...

510 ch, deux coffres et des lignes scandinaves à tomber : ce SUV est la surprise que personne n'attendait en 2026

Julien Caron

Le Volvo EX60 Cross Country se dévoile comme la variante la plus aventureuse du nouveau SUV 100 % électrique EX60. Cette version XC‑inspirée reprend les lignes et la plateforme de l’EX60, mais y ajoute une garde au sol rehaussée (+20 mm), une esthétique plus robuste avec protections et élargisseurs d’ailes, ainsi qu’une suspension pneumatique à hauteur variable pour mieux affronter les pistes légères et les chemins.

Techniquement, le Cross Country est d’abord proposé avec la motorisation P10 AWD, soit un bloc électrique à transmission intégrale de 510 ch, 640 km d’autonomie WLTP selon les premiers chiffres, et un châssis orienté vers l’aventure plus que vers la piste pure. Les versions ultérieures offriraient aussi une variante P12 encore plus performante, avec une autonomie capable d’approcher les 800 km sur une seule charge (chiffre préliminaire).

Concrètement, cette version Cross Country ne remplace pas un vrai 4×4 “durement tout‑terrain”, mais elle transfère l’esprit d’exploration des anciennes Volvo XC vers un SUV électrique haut de gamme : plus de dégagement au sol, une position de conduite dominante, une suspension adaptative et une identité visuelle plus affirmée pour ceux qui veulent sortir des routes classiques.

Une version Cross Country qui fleure bon le retour aux sources

Chez Volvo, l’appellation Cross Country évoque des souvenirs d’XC70, de break baroudeur et de SUV à mi-chemin entre confort bourgeois et escapade en forêt. En 2026, cet esprit refait surface, mais à l’ère électrique : voici le nouveau EX60 Cross Country, une déclinaison plus aventurière du récent SUV 100 % électrique suédois.

Officiellement dévoilé fin janvier, ce modèle conserve la silhouette sobre et musclée de l’EX60, mais y ajoute une garde au sol rehaussée de 20 mm, des protections de carrosserie, des élargisseurs d’ailes, et surtout une suspension pneumatique adaptative conçue pour les terrains irréguliers. De quoi afficher une posture plus dominante, sans pour autant tomber dans l’excès ostentatoire.

Un SUV électrique à transmission intégrale… qui ose quitter l’asphalte

Sous le capot — ou plutôt sous le plancher — le EX60 Cross Country conserve la motorisation P10 AWD : deux moteurs électriques pour une transmission intégrale, 510 chevaux et un couple instantané. Volvo promet une autonomie WLTP d’environ 640 km, grâce à une batterie généreuse et une gestion efficiente des flux.

Pour les plus exigeants, une version P12 encore plus puissante serait en préparation, visant près de 800 km d’autonomie. Des chiffres ambitieux, à confirmer sur route, mais qui placent déjà ce SUV sur le haut du panier du segment premium.

La philosophie reste cependant claire : le Cross Country n’est pas un baroudeur hardcore, mais un SUV à l’aise sur route, capable de s’éloigner du bitume grâce à sa suspension à hauteur variable et à sa motricité renforcée. Idéal pour grimper à la montagne ou affronter une piste de terre… sans franchir le désert.

Un design outdoor maîtrisé

Volvo ne tombe pas dans le cliché du SUV surchargé d’attributs pseudo-offroad. Le Cross Country conserve l’élégance scandinave de l’EX60, tout en ajoutant des détails fonctionnels et esthétiques : sabots de protection, passages de roue noirs, jantes spécifiques et signature visuelle légèrement modifiée.

L’intérieur reste sobre, épuré, très Volvo : matériaux durables, grand écran central, ambiance lumineuse et minimaliste. L’esprit premium n’est pas sacrifié sur l’autel de la rusticité.

Une carte à jouer sur un segment premium en mutation

Avec ce Cross Country, Volvo élargit sa palette face à des modèles comme :

  • le BMW iX xDrive50, plus imposant mais moins tourné vers l’aventure,
  • le Mercedes EQE SUV 4MATIC, plus statutaire,
  • ou encore le Tesla Model X, sans réelle capacité hors route.
Le EX60 Cross Country occupe ainsi un créneau original : celui d’un SUV électrique haut de gamme, élégant, mais capable de sortir du bitume sans angoisse, dans la lignée de ce que Subaru proposait… mais avec beaucoup plus de raffinement.

Reste à connaître les prix pour la France, non communiqués à ce stade, mais qui devraient logiquement dépasser les 80 000 € TTC, vu les performances et la technologie embarquée. L’EX60 classique étant attendu autour de 75 000 € dans sa version AWD.

Un baroudeur des temps modernes ?

Volvo ne cherche pas à jouer les franchisseurs. Ce Cross Country est davantage un statement esthétique et technologique, un clin d’œil aux racines nordiques de la marque, où confort rime avec capacité.

Dans un marché où l’électrique se généralise mais peine parfois à se différencier, le EX60 Cross Country propose une vision singulière du SUV : plus polyvalent, plus haut, plus affirmé, sans renier l’ADN Volvo.

