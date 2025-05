Exclusif : la Volvo XC70 renaît en SUV hybride avec 200 km d’autonomie électrique, premières images révélées

C’est un nom que les amateurs de Volvo n’ont pas oublié. Le XC70, emblématique break surélevé de la marque suédoise, revient en 2026 sous une forme inédite : un SUV hybride rechargeable, plus haut, plus moderne, et désormais taillé pour le marché chinois. Ce retour marque une double évolution majeure : un changement d’architecture, mais aussi une stratégie commerciale centrée sur la Chine, aujourd’hui marché prioritaire pour Volvo.

Révélé à travers des images en fuite et des documents d’homologation, le nouveau XC70 adopte les codes visuels des derniers SUV Volvo – signature lumineuse en T, calandre massive, profil musclé – mais repose sur une toute nouvelle plateforme modulaire SMA, dédiée aux modèles électrifiés. L’objectif est clair : conjuguer autonomie électrique record et prestations haut de gamme, avec plus de 200 km de roulage sans essence annoncés.

Dans un contexte où les constructeurs premium réinventent leur offre à l’échelle globale, ce nouveau XC70 mixe héritage, technologie et adaptation locale. Un retour inattendu… mais redoutablement stratégique.

Volvo XC70 2026 : le retour d’un nom emblématique sous une nouvelle forme

Le badge XC70 fait son retour chez Volvo, mais oubliez le break baroudeur des années 2000 : en 2026, c’est un véritable SUV haut perché, à la croisée du XC60 et du EX90, qui portera ce nom iconique. D’abord annoncé pour la Chine, ce modèle incarne une nouvelle approche produit pour la marque suédoise, désormais contrôlée par le groupe Geely.

Conçu spécifiquement pour répondre aux attentes du marché chinois – où les SUV hybrides rechargeables (PHEV) conservent une forte attractivité –, le XC70 nouvelle génération ne partage plus grand-chose avec son prédécesseur si ce n’est l’ambition d’allier confort, élégance scandinave et capacités polyvalentes.

Motorisation et performances : une autonomie électrique inédite

La grande nouveauté de ce XC70 2026 réside dans son groupe motopropulseur. Volvo annonce une version hybride rechargeable à haut rendement, reposant sur une motorisation essence turbo et un moteur électrique offrant plus de 200 km d’autonomie 100 % électrique (cycle CLTC). Une valeur exceptionnelle pour un PHEV, qui rapproche ce modèle du fonctionnement d’un véritable VE à prolongateur d’autonomie.

Cette technologie permettrait à la majorité des utilisateurs urbains ou périurbains de rouler au quotidien sans consommer une goutte de carburant, tout en conservant la souplesse d’un moteur thermique pour les longs trajets. Volvo n’a pas encore détaillé la puissance combinée, mais les premiers documents d’homologation évoquent des versions allant jusqu’à 476 ch, avec transmission intégrale.

La gestion énergétique s’appuiera sur les dernières générations de logiciels maison, et proposera plusieurs profils de conduite, dont un mode 100 % électrique prioritaire, un mode hybride intelligent, et un mode Power plus dynamique.

Design et équipements : un SUV moderne aux accents scandinaves

Visuellement, le XC70 2026 reprend les codes esthétiques déjà vus sur les Volvo EX90 et C40 :

Feux LED en T inversé (signature Thor’s Hammer),

(signature Thor’s Hammer), calandre fermée ,

, ligne de toit légèrement fuyante ,

, et pavillon contrasté sur certaines finitions.

Les jantes affichent jusqu’à 21 pouces, les lignes sont tendues mais élégantes, et l’ensemble affiche une prestance plus statutaire que la précédente génération. Volvo affirme vouloir conserver l’ADN minimaliste scandinave, mais en l’adaptant aux goûts plus expressifs du public chinois.

À l’intérieur, on retrouve une planche de bord épurée, un grand écran central vertical, une interface Android Automotive avec mise à jour OTA, ainsi qu’un affichage tête haute en réalité augmentée. L’acoustique, la qualité des matériaux et les sièges à réglages électriques multiples confirment une montée en gamme assumée.

Plateforme SMA : une base technique innovante pour les PHEV

Le Volvo XC70 2026 est l’un des premiers modèles à reposer sur la nouvelle plateforme SMA (Scalable Modular Architecture), développée pour accueillir aussi bien des véhicules 100 % électriques que des hybrides rechargeables hautes performances.

Par rapport à la plateforme SPA actuelle, la SMA se distingue par une intégration plus compacte de la batterie, un centre de gravité abaissé malgré la garde au sol, et une architecture 800V en option, qui permettrait des recharges plus rapides en courant continu.

Cette base commune devrait permettre à Volvo de standardiser ses chaînes de production, tout en adaptant chaque modèle aux spécificités locales (en l’occurrence, les normes chinoises). C’est également un gage de longévité industrielle, puisque cette architecture est prévue pour accueillir les futurs modèles électriques et hybrides jusqu’à la fin de la décennie.

Marché et perspectives : un modèle destiné à la Chine avec des ambitions globales

Pour l’instant, le Volvo XC70 2026 est prévu pour une commercialisation exclusive en Chine, avec un lancement estimé au dernier trimestre 2025. Néanmoins, sa configuration technique et son positionnement haut de gamme pourraient ouvrir la voie à une exportation vers l’Europe, surtout si la demande pour les PHEV reste soutenue dans certains pays.

Ce choix de relancer un nom mythique sur un marché étranger traduit la stratégie de Volvo sous l’ère Geely : adapter son portefeuille produit à chaque région, tout en capitalisant sur les valeurs historiques de la marque — sécurité, design, et respect de l’environnement.