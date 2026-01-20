À l’heure où les SUV se multiplient dans les catalogues, difficile de trouver un modèle qui ne soit pas calibré pour le bitume. Trains roulants filtrés, modes de conduite électroniques, hybridation légère ou batterie rechargeable : les codes ont changé, et avec eux, les usages. Pourtant, un petit constructeur s’obstine à faire autrement. EVO, filiale du groupe DR Automobiles, propose un modèle atypique : un pick-up rustique, diesel, avec boîte courte et transmission intégrale enclenchable.

Son nom ? EVO Cross4. Son style ? Simple, carré, fonctionnel. Sous ses airs discrets se cache une fiche technique qu’on croyait disparue : châssis sur cadre, 136 chevaux, boîte manuelle à six rapports et 4×4 avec gamme courte. Le genre de configuration qu’on ne trouve plus que chez des pick-up japonais bien plus chers… ou dans le catalogue militaire. Et pourtant, ce Cross4 s’adresse à un public civil, sans chichis.

Ni électrifié, ni suréquipé, ni bardé d’écrans ou de capteurs, il revendique une approche directe : de la traction, de la charge utile, et un prix encore contenu. Une proposition rare sur le marché européen, où même les 4×4 généralistes ont pris le virage du confort. Le Cross4, lui, reste fidèle à une idée simple : aller loin, avec peu.

Un 4×4 rustique à l’ancienne, dans un monde de SUV policés

Face à l’uniformisation des SUV urbains, souvent construits sur des bases de berlines et davantage conçus pour les trottoirs que pour les chemins, l’EVO Cross4 fait figure de résistant. Son ADN n’a rien de marketing : c’est un vrai pick-up, simple et robuste, dérivé d’un utilitaire chinois (le JAC T6) adapté au marché européen par DR Automobiles. Sa mission ? Offrir un outil de travail capable de sortir de la route, sans exploser le budget.

Le style extérieur en dit long sur l’intention : ligne droite, ailes musclées, garde au sol haute, plateau arrière à ridelles et jantes acier ou alu selon les versions. On est loin des galbes sculptés d’un SUV de concession. Et c’est tant mieux. L’EVO Cross4 revendique sa vocation utilitaire, avec une longueur totale de 5,32 m, une benne fonctionnelle, et une carrosserie double cabine à quatre portes.

Ce n’est pas un véhicule pour faire illusion en ville. C’est un 4×4 à l’ancienne, pensé pour les artisans, les exploitants agricoles, ou les amateurs de tout-terrain rustique. Un outil, pas un gadget.

Diesel, boîte courte et 4 roues motrices : une fiche technique oubliée du marché

Sous le capot, un 2.0 turbo diesel de 136 ch et 320 Nm de couple, associé à une boîte manuelle à six rapports. Rien d’électrifié, rien d’assisté. La puissance est transmise aux roues arrière en conditions normales, avec la possibilité d’enclencher la transmission intégrale manuellement, et même une boîte courte, rare à ce niveau de gamme.

Cette architecture repose sur un châssis séparé, comme les pick-up traditionnels ou les 4×4 purs et durs de la vieille école. Résultat : des capacités réelles en tout-terrain, même si les suspensions à lames à l’arrière privilégient la charge utile au confort. Le freinage est confié à des disques à l’avant, tambours à l’arrière – un autre choix technique assumé.

L’EVO Cross4 est capable d’embarquer près de 900 kg de charge utile et peut tracter jusqu’à 2 tonnes. De quoi répondre à des besoins concrets, sans simulation électronique de motricité ni différentiel actif. Juste de la mécanique, simple et accessible.

Équipement complet, mais sécurité perfectible

L’habitacle, lui, joue la carte de la sobriété fonctionnelle, mais sans tomber dans le dépouillement total. On y trouve un écran tactile de 7 pouces, une connectivité Bluetooth, des commandes au volant, une climatisation manuelle, des vitres électriques et même une caméra de recul. Les matériaux sont basiques, mais correctement assemblés.

En revanche, les aides à la conduite sont limitées au strict minimum. Pas de freinage automatique, pas de maintien dans la voie ni de régulateur adaptatif. Un oubli pour certains, un soulagement pour ceux qui veulent un véhicule sans surcouche électronique inutile. L’ESP est bien présent, mais le reste du contenu sécuritaire reste en retrait par rapport aux normes des SUV européens.

Cela peut être un frein pour un usage mixte (ville, route, famille), mais pour un professionnel habitué aux chemins, la simplicité et la réparabilité priment souvent sur l’électronique.

Un tarif encore accessible, dans un segment en voie d’extinction

C’est là que le Cross4 tire sa carte maîtresse : un prix de départ aux alentours de 25 400 € hors taxes, soit environ 30 500 € TTC pour un véhicule diesel, 4×4 avec gamme courte, cabine double et benne. Un positionnement devenu rarissime, alors que les pick-up généralistes (Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max) dépassent largement les 40 000 € dans des versions équivalentes.

À ce niveau de tarif, aucun concurrent ne propose de transmission courte. Même le Dacia Duster, pourtant rustique, ne peut pas rivaliser en charge utile ou en capacités tout-terrain pures. Le Cross4 joue donc sur un terrain presque déserté par les généralistes : celui du véhicule rustique, simple, et vraiment 4×4, à prix serré.

Évidemment, ce choix implique des concessions : confort perfectible, sécurité basique, image de marque peu connue. Mais pour un public averti, le rapport capacités/prix reste très solide. Et à une époque où le vrai 4×4 devient un luxe, l’EVO Cross4 fait office de dernier bastion de la rusticité accessible.