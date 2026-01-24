ActualitéCette baroudeuse 2026 née pour l'aventure tient toutes ses promesses hors des...

Cette baroudeuse 2026 née pour l’aventure tient toutes ses promesses hors des sentiers battus

Publié par: Alain

Date:

Partager:

Subaru n’a jamais eu besoin d’en faire des tonnes pour séduire les aventuriers du quotidien. Avec sa transmission intégrale permanente et son format de grand break surélevé, l’Outback a toujours cultivé une discrète efficacité. Mais avec cette nouvelle Outback Wilderness 2026, le constructeur japonais pousse le curseur plus loin. Fini le break rassurant : place à un véhicule pensé pour la poussière, les ornières et les cols enneigés. Et surtout, une surprise technologique au programme : une suspension adaptative, inédite sur le modèle.

À mi-chemin entre le SUV et le break tout-terrain, la Wilderness assume son style robuste. Cladding imposant, touches cuivrées, protections renforcées : visuellement, elle s’éloigne clairement de la philosophie familiale. Pourtant, elle conserve ce qui a fait son succès : un intérieur spacieux, une bonne ergonomie, et une transmission toujours aussi compétente sur les terrains difficiles. Sauf que désormais, elle veut aussi se faire respecter sur route.

Reste un point sensible : le prix. Avec des options qui font grimper l’addition au-delà de 50 000 € (prix à estimer pour le marché français), la Subaru Outback Wilderness s’adresse à une clientèle bien plus ciblée. Suffisant pour élargir son public, ou simple fidélisation des convaincus de longue date ? Tentons d’y voir plus clair.

Profil latéral de la Subaru Outback Wilderness 2026 en version baroudeuse
La Outback Wilderness 2026 conserve son gabarit de grand break, avec une posture plus affirmée. © Subaru

Nouvelle Subaru Outback Wilderness (2026) : plus baroudeuse que jamais, mais à quel prix ?

Difficile de rater cette nouvelle Outback Wilderness. Avec ses élargisseurs d’ailes, sa calandre plus agressive et ses inserts cuivrés qui jalonnent la carrosserie, elle s’éloigne des standards esthétiques de la gamme Subaru. Plus qu’une simple finition baroudeuse, la Wilderness est pensée comme une déclinaison à part entière, avec une posture plus affirmée et un ADN tout-terrain revendiqué.

Le Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il vraiment rivaliser avec le Ranger et le Hilux ? Notre essai

Côté gabarit, la recette ne change pas fondamentalement, mais le travail de présentation et les ajustements pratiques confirment l’évolution du modèle. L’intérieur gagne un peu en hauteur sous pavillon et en volume de coffre, désormais à 990 litres (données américaines à ajuster pour l’Europe), avec une banquette toujours rabattable 60/40. À l’avant, la grosse nouveauté, c’est l’apparition d’un écran horizontal de 12,1 pouces qui remplace enfin l’ancienne interface verticale peu ergonomique. Les temps de réponse sont en progrès, les menus plus clairs, et — soulagement — des commandes physiques pour la climatisation sont conservées.

Lire aussi  Mazda électrise le sport auto : le retour fracassant du moteur rotatif dans une bombe zéro émission

Plus inattendu, la Outback peut désormais recevoir une finition cuir Nappa, via un pack d’options comprenant sièges ventilés et électriques, caméra 360°, toit ouvrant et GPS. De quoi faire grimper la facture à plus de 50 000 € une fois transposé au marché français, un seuil symbolique qui fait basculer l’Outback dans une autre catégorie.

Face avant de la Subaru Outback Wilderness 2026 avec nouvelle calandre et inserts cuivrés
La face avant gagne en caractère, avec une calandre redessinée et des protections plus robustes. © Subaru

Suspensions adaptatives : l’atout technologique inattendu

C’est la grande surprise de cette cuvée 2026 : des amortisseurs pilotés, directement inspirés de ceux de la Subaru WRX. Un choix osé pour un modèle avant tout taillé pour l’aventure, mais qui se révèle redoutablement efficace au quotidien. En ville, le filtrage s’adapte aux ralentisseurs et irrégularités sans rebonds excessifs. En tout-terrain, l’amortissement encaisse les chocs avec une aisance inédite sur ce type de véhicule.

Plus de 400 ch pour moins de 30 000 € : la JMEV SC01 débarque en Europe et va mettre le feu au marché des sportives

Mais c’est sur route sinueuse que la différence se fait le plus sentir. Là où les précédentes Outback montraient rapidement leurs limites en virage, cette version limite le roulis, absorbe mieux les transferts de masse et gagne en précision. Sans devenir dynamique à proprement parler, la Outback Wilderness 2026 devient plus rassurante pour les longs trajets, sans sacrifier son confort.

Cette amélioration technique s’accompagne d’un moteur connu : le flat-four turbo 2.4 de 260 ch, déjà vu sur les finitions XT. Associé à une boîte CVT revue, avec un rapport de pont plus court, il offre des relances correctes et une meilleure disponibilité à bas régime, notamment en off-road. Aucun mode sport ou éco à signaler : ici, tout est pensé pour l’efficacité sur terrain difficile.

Lire aussi  Toyota, Mazda et Subaru : une alliance pour des moteurs ultra-efficaces d'ici 2027
Tableau de bord de la Subaru Outback Wilderness 2026 avec écran tactile horizontal
Le nouvel écran horizontal améliore la lisibilité, tout en conservant des commandes physiques. © Subaru

Comportement routier en net progrès, sans renier les chemins

Sur le bitume, la Subaru Outback Wilderness 2026 surprend par sa progression globale : meilleure insonorisation, direction plus directe (13:1 contre 13,5:1 auparavant), assise plus stable. On est loin des premières générations d’Outback au comportement pataud. Elle reste un véhicule haut perché, mais s’offre désormais un vrai confort de conduite sur route sinueuse, y compris à rythme soutenu.

Mais c’est en quittant le goudron qu’elle exprime pleinement son potentiel. Grâce à ses pneus tout-terrain Bridgestone Dueler (en 225/65 R17), sa garde au sol de 24,1 cm, son X-Mode à deux profils (Neige/Terre et Neige profonde/Boue), et son contrôle de descente, elle reste fidèle à la philosophie Subaru : aller partout, même quand la route s’arrête. Le système est simple, intuitif, et fonctionne sans nécessiter de connaissances techniques poussées.

Sur les pistes boueuses, la gestion de la motricité est efficace, l’adhérence reste constante et la suspension gère les impacts avec sérénité. Ceux qui partent à la montagne ou dans les bois le week-end y trouveront un véhicule rassurant et endurant, sans pour autant sacrifier le confort du quotidien.

Arrière de la Subaru Outback Wilderness 2026 avec garde au sol de 24 cm
L’arrière affirme le style aventurier, avec 24,1 cm de garde au sol et un sabot de protection. © Subaru

À plus de 50 000 €, un tarif qui bouscule l’image Subaru

Proposer une Subaru à ce niveau de prix est un pari risqué. Historiquement associée à des véhicules pragmatiques, robustes et abordables, la marque nippone fait ici un pas vers une montée en gamme affirmée. Avec ce tarif, la Outback Wilderness se frotte à des modèles bien installés comme le Honda Passport TrailSport, le Jeep Grand Cherokee ou même un Toyota RAV4 Adventure, selon les marchés.

Lire aussi  La Subaru WRX 2020 sera fortement influencée par le concept Viziv

L’équipement est là, la technologie suit, et l’identité Subaru reste bien présente. Mais le client français acceptera-t-il de mettre 50 000 € dans un grand break baroudeur, sans badge premium ? La question mérite d’être posée, d’autant que la Wilderness n’est pas encore officiellement confirmée pour le marché français. Toutefois, si elle arrivait, elle viendrait combler un vide laissé par les grands breaks tout-chemin, aujourd’hui quasi disparus.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Tesla lance enfin sa conduite autonome “totale” en Europe et la France devrait y avoir droit dès 2026 : révolution ou promesse de plus ?
Article suivant
Ce SUV incarne l’esprit tout-terrain comme personne : un Land Cruiser en miniature et exactement le 4×4 dont la France a besoin
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Ce SUV incarne l’esprit tout-terrain comme personne : un Land Cruiser en miniature et exactement le 4×4 dont la France a besoin

Depuis ses débuts dans les années 90, le Toyota RAV4 a souvent joué les équilibristes : entre le...

Tesla lance enfin sa conduite autonome “totale” en Europe et la France devrait y avoir droit dès 2026 : révolution ou promesse de plus...

En 2024, Tesla amorce une nouvelle phase dans le déploiement de sa technologie FSD (“Full Self-Driving”) avec une...

L’Europe vient d’enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de la petite voiture essence simple et pas chère : bientôt un lointain souvenir

Longtemps, elle a incarné l’idée même de la voiture rationnelle. Petite, discrète, facile à entretenir, la Hyundai i10...

Le Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il vraiment rivaliser avec le Ranger et le Hilux ? Notre essai

Encore inconnu il y a quelques mois, le nom Foton commence doucement à s’installer sur le marché européen....

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.