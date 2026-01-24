Ce SUV chinois au look bodybuildé cache 176 ch sous le capot et pourrait faire très mal à la MG HS en France

Sur le marché europeen, il commence à se faire remarquer. Venu tout droit de Chine, l’EVO 6 est un SUV compact affiché à un tarif redoutable, avec une présentation digne de modèles bien plus chers. Importé par DR Automobiles, un petit constructeur italien spécialiste des modèles low cost rebadgés, l’EVO 6 est en réalité un clone du Dongfeng Forthing T5 EVO, inconnu chez nous mais diffusé sur plusieurs marchés d’Europe du Sud.

Sous son design agressif et ses lignes tendues, ce SUV cache une fiche technique loin d’être au rabais : 1.5 turbo de 176 ch, boîte DCT à 7 rapports, équipement généreux et même version GPL pour décrocher la vignette Crit’Air 1. Et tout cela pour un prix inférieur à 27 000 € avec remise. Une proposition qui n’est pas sans rappeler celle de MG Motor, avec son HS 1.5T déjà vendu en France. L’EVO 6 n’est pas encore commercialisé sur notre marché, mais tout indique qu’il pourrait y trouver sa place.

Alors, ce nouveau venu a-t-il les armes pour bousculer le marché français des SUV compacts ? Et surtout, DR Automobiles osera-t-il tenter l’offensive dans l’Hexagone, à l’image du succès croissant de MG ? On fait le point.

EVO 6 : le SUV chinois qui séduit déjà l’Europe

Commercialisé dans plusieurs pays d’Europe sous la marque EVO, ce SUV compact au style athlétique est en réalité un clone du Dongfeng Forthing T5 EVO, un modèle chinois qui n’a pas encore été lancé en France. Distribué par DR Automobiles, marque italienne spécialisée dans l’importation de véhicules asiatiques rebadgés, l’EVO 6 avance des arguments chocs : un design affirmé, une fiche technique sérieuse et un tarif extrêmement compétitif.

Avec ses lignes tendues, sa calandre béante, son capot nervuré et son profil fuyant, l’EVO 6 joue à fond la carte du SUV coupé sportif, dans un esprit proche du Cupra Formentor ou du Renault Arkana. L’habitacle n’est pas en reste : présentation flatteuse, sièges en simili-cuir, double écran numérique, écran central tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, et des finitions valorisantes. Pour un modèle “low cost”, le niveau perçu étonne.

Un 1.5 turbo de 176 ch et un équipement complet à prix serré

Sous le capot, l’EVO 6 embarque un 4-cylindres 1.5 turbo essence développant 176 ch et 260 Nm, couplé à une boîte automatique à double embrayage (DCT 7 rapports) et à une transmission avant. Un ensemble classique, mais efficace, qui permet au SUV d’offrir de bonnes performances sans sacrifier la consommation. Une version GPL est également proposée dans certains pays européens, avec une puissance réduite à 167 ch, mais l’avantage d’une vignette Crit’Air 1 si elle arrivait sur le marché français.

Côté tarif, le prix de lancement observé en Europe tourne autour de 26 900 €, sous condition de financement. Un prix plancher, surtout au regard de la dotation proposée de série : phares LED automatiques, caméra 360°, détection d’angles morts, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, toit ouvrant panoramique, sièges électriques chauffants, démarrage sans clé, alerte de fatigue, etc. Des équipements qui, en général, ne se retrouvent qu’à partir de 35 000 à 40 000 € chez les constructeurs généralistes.

Et si l’EVO 6 arrivait en France ?

Pour l’instant, l’EVO 6 n’est pas commercialisé dans l’Hexagone, mais tout porte à croire qu’un lancement est envisageable. DR Automobiles dispose déjà de l’homologation européenne pour ses autres modèles, et la marque est active dans plusieurs pays du sud du continent. L’arrivée en France dépendrait principalement de l’organisation d’un réseau et d’une stratégie commerciale adaptée.

Le contexte est propice : en pleine inflation, la demande pour des SUV bien équipés, thermiques ou GPL, à moins de 30 000 € est forte. L’EVO 6 pourrait occuper ce créneau déserté par les généralistes, en offrant du style, de la puissance et des prestations modernes, sans pour autant viser le premium. À condition toutefois de rassurer sur les aspects pratiques (SAV, garantie, pièces), encore flous aujourd’hui.

La MG HS comme modèle à suivre… et à défier

En attendant, un exemple fait office de référence : MG Motor. La marque sino-britannique a réussi son entrée sur le marché français en adoptant exactement la même recette : produits bien positionnés, designs valorisants, motorisations classiques, équipements riches, et surtout, réseau de distribution en croissance rapide. Son modèle MG HS 1.5T, avec 162 ch et boîte automatique, est proposé à partir de 26 490 € en France — très proche donc de l’EVO 6.

À la différence près que MG est déjà implantée, visible, et soutenue par une logistique efficace. Pour l’EVO 6, tout reste à construire. Mais sur le papier, il a les atouts pour jouer les trouble-fêtes, en visant les clients désireux d’un SUV valorisant sans exploser leur budget.

Le produit est prêt, le marché existe : ne manque plus que le feu vert pour une arrivée en France.