Depuis ses débuts dans les années 90, le Toyota RAV4 a souvent joué les équilibristes : entre le SUV familial confortable et le véhicule capable d’oser les chemins boueux. En 2025, le modèle conserve cette dualité, mais Toyota affine son message. La nouvelle gamme distingue plus clairement les versions taillées pour l’asphalte des finitions à l’allure plus aventurière, comme la GR Sport. Mais pour ceux qui espéraient une vraie version baroudeuse, il faudra patienter, voire se contenter… car le RAV4 Woodland, bien plus orienté off-road, ne franchira pas l’Atlantique.

Et c’est là toute la frustration. Alors que le marché français regorge de SUV à l’esthétique aventurière mais aux capacités limitées, le RAV4 Woodland — jantes spécifiques, pneus tout-terrain, éclairage renforcé, suspensions modifiées — semble taillé pour répondre aux envies de nature et de chemins forestiers. Sauf qu’en France, Toyota réserve la transmission intégrale aux versions hybrides rechargeables, les plus chères de la gamme. Résultat : pour goûter à un RAV4 AWD, il faut débourser au minimum 53 500 €, une somme qui le place face à des rivaux bien plus polyvalents.

Pour un modèle qui se veut accessible et familial, cette stratégie étonne. Et interroge : Toyota ne passe-t-il pas à côté d’un vrai potentiel sur le marché français des SUV familiaux 4×4 ? Décryptage d’une gamme à deux vitesses.

Un RAV4 plus affirmé, entre ville et campagne

Le Toyota RAV4 poursuit sa mue en 2025 avec une gamme désormais structurée autour de deux philosophies bien distinctes. D’un côté, les finitions à vocation urbaine, avec boucliers intégrés à la teinte de la carrosserie et une posture plus sage. De l’autre, des variantes au look plus baroudeur, comme la GR Sport, avec calandre noire, capot haut et passages de roues redessinés. Toyota cherche à mieux segmenter sa clientèle sans pour autant chambouler la recette d’un modèle qui reste l’un des best-sellers de la catégorie.

Le RAV4 reste fidèle à ses lignes tendues et son gabarit imposant (4,60 m de long), qui lui permettent de loger confortablement cinq adultes et leurs bagages. Les différences visuelles entre les variantes sont plus marquées qu’auparavant, mais il ne s’agit que d’un traitement cosmétique : aucune des versions disponibles en France ne bénéficie de réelles aptitudes tout-terrain, à l’exception de la transmission intégrale proposée… uniquement sur l’hybride rechargeable.

Motorisations hybrides seulement, avec ou sans prise

En France, le Toyota RAV4 abandonne totalement le thermique classique. La gamme se compose de deux groupes motopropulseurs : un hybride simple de 218 ch (183 ch en traction avant) et un hybride rechargeable (PHEV) de 306 ch en transmission intégrale. Un choix qui reflète la stratégie globale de Toyota, qui mise sur l’électrification raisonnée plutôt que sur le 100 % électrique.

L’hybride rechargeable revendique jusqu’à 100 km d’autonomie électrique (norme WLTP), ce qui lui permet d’échapper au malus et de bénéficier du bonus écologique — du moins tant que les règles ne changent pas. En revanche, la transmission intégrale (AWD-i) n’est disponible que sur cette version PHEV, vendue en France à partir de 53 500 € (finition GR Sport ou Lounge). À l’inverse, les modèles hybrides simples sont limités à deux roues motrices, et démarrent à 43 500 € en finition Advance.

Cette séparation rend l’accès au RAV4 AWD particulièrement onéreux pour un SUV pourtant réputé pour sa robustesse et sa polyvalence. Un choix qui peut sembler en décalage avec l’image “aventureuse” que Toyota continue d’entretenir autour de son modèle.

La version Woodland : le RAV4 que les baroudeurs français attendent

Aux États-Unis, Toyota propose une version du RAV4 bien plus en phase avec cet imaginaire d’aventure : le RAV4 Woodland. Il s’agit d’une vraie déclinaison orientée tout-terrain, équipée de pneus Dunlop GrandTrek A/T sur jantes de 18 pouces, de suspensions modifiées, d’une calandre spécifique plus robuste, d’un éclairage auxiliaire intégré, et surtout, d’une transmission intégrale de série.

Ce n’est pas qu’un exercice de style : Toyota annonce des améliorations concrètes des angles d’attaque et de fuite (sans toutefois publier de chiffres précis) et une configuration pensée pour affronter boue, neige et pistes dégradées. Bref, un SUV au look crédible et aux capacités réelles, ce qui est de plus en plus rare dans un segment souvent dominé par le paraître.

Mais pour l’instant, le RAV4 Woodland n’est pas prévu en Europe. Et c’est bien dommage : sur un marché français qui valorise les SUV “lookés” mais réclame aussi des véhicules capables de s’évader, cette version aurait toute sa place. Elle viendrait même combler un vide laissé par les SUV familiaux 4×4 abordables, aujourd’hui quasi absents hors premium.

En France, une offre qui reste bridée par les choix de gamme

En l’état, le Toyota RAV4 2025 reste un excellent SUV familial, fiable, sobre, et bien équipé. Mais il souffre d’une offre 4×4 trop limitée, réservée aux versions les plus chères, et d’une absence de réelle alternative tout-terrain accessible. La version GR Sport AWD est performante, mais coûteuse ; la version hybride simple est plus raisonnable, mais se limite à la traction avant.

En face, des modèles comme le Mitsubishi Outlander PHEV, le Ford Kuga AWD ou encore le Subaru Forester e-Boxer (avec une vraie transmission intégrale permanente) continuent d’attirer ceux qui cherchent une polyvalence route/piste à prix contenu. Toyota, en refusant de proposer le RAV4 Woodland ou une version AWD sur l’hybride simple, passe à côté d’un public fidèle aux valeurs d’usage et de robustesse.

Espérons que l’arrivée prochaine de nouveaux concurrents — comme le futur Renault Rafale E-Tech AWD — incitera Toyota à revoir sa copie pour l’Europe. Car pour un RAV4 qui continue d’afficher fièrement un ADN aventurier, il serait temps de l’assumer jusqu’au bout.