La fin d’un règne : Tesla perd sa couronne de leader des ventes électriques pendant que Mercedes se fait détrôner sur les hybrides rechargeables

C’est un basculement symbolique mais aussi stratégique. Après plusieurs années de domination américaine sur l’électrique, Volkswagen est redevenue en 2025 la première marque de voitures 100 % électriques vendues en Europe, devant Tesla. Un retournement de situation spectaculaire, d’autant que Tesla avait encore une avance confortable un an plus tôt. En parallèle, Volkswagen a également pris la tête des ventes d’hybrides rechargeables (PHEV), un segment jusque-là dominé par Mercedes-Benz. La marque de Wolfsburg renforce ainsi son emprise sur la transition énergétique à l’échelle européenne.

Ce double succès n’est pas dû au hasard. Il reflète la montée en puissance d’une gamme électrique désormais complète chez Volkswagen, allant de la compacte ID.3 au break ID.7 Tourer, en passant par les SUV ID.4/ID.5 et le combi ID. Buzz. Contrairement à Tesla, très concentrée sur ses deux modèles phares (Model 3 et Model Y), Volkswagen parvient à répartir ses volumes sur plusieurs silhouettes et à séduire une clientèle plus large. Résultat : +56 % de ventes électriques pour la marque en un an, tandis que Tesla accuse une chute de 27 %.

Dans un marché européen de plus en plus concurrentiel, Volkswagen réaffirme sa capacité à dominer tous les types de motorisation : thermique, hybride et électrique. En 2025, la marque reste également numéro 1 sur l’essence et le diesel, et prévoit d’attaquer les hybrides non rechargeables dès fin 2026 avec un T-Roc HEV. La voiture du peuple version électrique n’est peut-être plus un slogan, mais une réalité chiffrée.

Volkswagen passe devant Tesla sur l’électrique en Europe

Le choc est d’abord arithmétique. En 2025, Volkswagen a immatriculé 274 417 véhicules électriques en Europe, soit une progression de +56 % par rapport à 2024. En face, Tesla, longtemps indétrônable, a vu ses volumes reculer de 27 %, à 238 765 unités. Ce croisement des courbes consacre une prise de pouvoir claire : pour la première fois depuis des années, Tesla n’est plus la marque numéro un du VE en Europe.

Le retournement est d’autant plus frappant que l’écart était immense un an plus tôt : en 2024, Tesla vendait près du double de VE que Volkswagen. Si le Model Y reste le modèle électrique le plus vendu sur le continent (151 550 ex.), Tesla souffre de sa gamme restreinte et de la montée en puissance des généralistes européens, dont Volkswagen est aujourd’hui le fer de lance.

Ce basculement n’est pas seulement symbolique : il marque l’entrée dans une phase de normalisation du marché, où la croissance des VE repose désormais sur la diversité d’offre, les prix accessibles et l’industrialisation à grande échelle. Sur ce terrain, Volkswagen a su capitaliser sur son expérience industrielle et sa présence historique en Europe.

Une stratégie multi-modèles qui porte ses fruits

Contrairement à Tesla, Volkswagen a choisi de multiplier les silhouettes et les déclinaisons techniques. Le ID.4 / ID.5 reste le pilier de la gamme, avec 163 400 unités vendues en 2025, suivi de l’ID.3 (117 700) et du nouveau ID.7, qui cumule déjà 79 500 exemplaires, incluant sa version break Tourer. Plus étonnant, l’ID. Buzz – pourtant rare sur les routes françaises – a atteint 60 700 immatriculations en Europe, preuve que le concept de combi électrique séduit un certain public.

Cette diversité de produits permet à Volkswagen de répondre à une clientèle large : des particuliers aux flottes, des urbains aux familles. Le positionnement tarifaire, plus étagé que celui de Tesla, permet également de capter des acheteurs aux budgets variés. Sans afficher les prix planchers des marques chinoises, Volkswagen propose un rapport prix-prestations plus lisible, renforcé par un réseau dense, un SAV rodé et des aides à l’achat nationales bien intégrées.

Ce succès électrique est aussi une réponse à la critique de lenteur adressée à Volkswagen ces dernières années. En redressant la barre et en structurant sa gamme ID, la marque prouve qu’elle peut être compétitive sans renier ses fondamentaux : qualité perçue, rigueur allemande, et maillage territorial.

Même domination sur les hybrides rechargeables

Le second coup de tonnerre en 2025 est venu du côté des hybrides rechargeables. Volkswagen a tout simplement triplé ses ventes de PHEV (+205 %), pour atteindre 159 173 unités, passant devant BMW (142 285) et reléguant Mercedes-Benz à la troisième place, avec 135 878 immatriculations.

Cette progression fulgurante s’explique par une restructuration complète de l’offre PHEV au sein de la gamme Volkswagen, avec des versions hybrides rechargeables désormais proposées sur des modèles comme les Passat, Tiguan, Touareg ou encore Golf. Là aussi, la diversité fait la différence, là où Mercedes semble avoir ralenti le rythme et recentré sa stratégie sur le haut de gamme.

L’explosion des ventes de PHEV intervient aussi dans un contexte réglementaire favorable : ces modèles restent éligibles à certaines aides fiscales en entreprise ou à des exonérations de TVS, tant qu’ils affichent moins de 50 g/km de CO2. Leur double motorisation rassure encore une large partie des automobilistes français et européens, peu convaincus par le tout-électrique à court terme.

En thermique comme en électrique, Volkswagen reste ” la voiture du peuple “

Derrière ces bons résultats électrifiés se cache une réalité plus large : Volkswagen reste la première marque vendue en Europe, tous types de motorisation confondus. En 2025, la marque a écoulé 1,44 million de véhicules sur le continent, en hausse de 6 % sur un marché global en progression modeste (+2,3 %).

Le T-Roc, le Tiguan et la Golf restent dans le top 5 européen, tandis que la marque continue de dominer le marché de l’essence et du diesel. Seule zone d’ombre : les hybrides non rechargeables, où Toyota reste archi-dominant avec plus de 626 000 ventes en Europe. Mais même là, Volkswagen prépare sa contre-offensive. Le T-Roc HEV, prévu pour fin 2026, proposera deux blocs hybrides auto-rechargeables de 130 et 170 ch, en complément des versions mild-hybrid déjà disponibles.

En 2025, Volkswagen redevient le visage de la polyvalence européenne : présente sur tous les segments, toutes les technologies, et capable d’adapter son offre aux exigences des marchés locaux. Une stratégie à contre-courant de la radicalité, qui semble pour l’instant lui donner raison.