Hyundai lance sa plus petite électrique en France : L’Inster Cross arrive avec un style unique

Hyundai continue son offensive sur le segment des citadines électriques avec l’Inster, son modèle le plus compact. Déjà disponible sur certains marchés européens, cette petite voiture au look original et au rapport qualité-prix avantageux a rapidement suscité l’intérêt des consommateurs. Désormais, c’est au tour de la version Cross de débarquer en France, apportant un design plus aventurier et un niveau d’équipement encore plus complet.

Avec une longueur de 3,85 mètres, l’Inster se place parmi les citadines électriques les plus compactes du marché, tout en offrant un espace intérieur optimisé. Son format réduit la rend idéale pour les trajets en ville, où l’encombrement et la facilité de stationnement sont des critères essentiels.

Hyundai Inster Cross : un look baroudeur et des dimensions idéales

Ce qui distingue véritablement la version Cross de l’Inster, c’est son design revisité, pensé pour offrir un style plus affirmé. Hyundai a renforcé l’identité visuelle du modèle en lui ajoutant des protections en plastique sur les passages de roues, un bouclier avant et arrière redessiné, ainsi qu’une suspension légèrement surélevée.

Cette finition Cross adopte également des jantes spécifiques de 17 pouces, contribuant à son allure plus robuste. Bien que restant une citadine avant tout, l’Inster Cross affiche un look plus baroudeur, qui séduira les conducteurs en quête d’un véhicule urbain au style distinctif.

Avec une largeur de 1,61 mètre et une hauteur similaire, l’Inster Cross conserve une compacité idéale pour circuler en milieu urbain tout en offrant un habitacle spacieux et moderne.

Un moteur électrique performant et une autonomie rassurante

Sous le capot, la Hyundai Inster Cross repose sur une motorisation 100 % électrique, développant 115 chevaux (85 kW) et un couple de 147 Nm. Cette puissance lui permet d’afficher des performances suffisantes pour une utilisation quotidienne, avec une vitesse maximale de 150 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes.

L’Inster Cross est équipée d’une batterie lithium-ion de 49 kWh, lui offrant une autonomie annoncée entre 360 et 370 km selon le cycle WLTP. Ce chiffre la place parmi les citadines électriques les plus endurantes du marché, dépassant certains modèles concurrents. Sa consommation moyenne de 15,1 kWh/100 km garantit une excellente efficacité énergétique, permettant aux utilisateurs de réduire leurs coûts de recharge.

Grâce à son système de recharge rapide, l’Inster Cross peut récupérer jusqu’à 80 % de sa capacité en seulement 30 minutes via une borne rapide. En charge domestique classique, une recharge complète nécessite environ 6 heures, un délai raisonnable pour une utilisation quotidienne.

Un équipement technologique digne d’un segment supérieur

L’un des grands points forts de l’Inster Cross réside dans son niveau d’équipement, qui la distingue de nombreuses autres citadines électriques. Hyundai a misé sur une dotation généreuse, intégrant de série des technologies habituellement réservées à des segments supérieurs.

Parmi les éléments notables, on retrouve :

Un écran tactile central de 10,25 pouces , affichant une interface fluide et intuitive, avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil pour une connectivité optimale.

, affichant une interface fluide et intuitive, avec sans fil pour une connectivité optimale. Un combiné d’instruments numérique , permettant au conducteur d’accéder à toutes les informations essentielles sur son autonomie, sa consommation et ses aides à la conduite.

, permettant au conducteur d’accéder à toutes les informations essentielles sur son autonomie, sa consommation et ses aides à la conduite. Un chargeur à induction pour smartphone, évitant l’encombrement des câbles.

pour smartphone, évitant l’encombrement des câbles. Un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go , facilitant les trajets en ville et sur autoroute.

, facilitant les trajets en ville et sur autoroute. Un assistant actif de maintien de voie , qui corrige automatiquement la trajectoire en cas d’écart involontaire.

, qui corrige automatiquement la trajectoire en cas d’écart involontaire. Un système de freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et cyclistes , renforçant la sécurité en milieu urbain.

, renforçant la sécurité en milieu urbain. Des phares full LED et des feux arrière à signature lumineuse distinctive, améliorant la visibilité et l’esthétique du véhicule.

et des feux arrière à signature lumineuse distinctive, améliorant la visibilité et l’esthétique du véhicule. Un toit vitré panoramique (en option), qui apporte une sensation d’espace et une meilleure luminosité à bord.

L’habitacle de l’Inster Cross a été conçu pour allier confort et modernité, avec des matériaux de qualité et une banquette arrière rabattable, permettant d’optimiser l’espace de chargement en fonction des besoins.

Prix et disponibilité en France

Hyundai n’a pas encore officiellement annoncé les tarifs exacts de l’Inster Cross en France, mais les premières estimations laissent penser qu’elle pourrait être proposée autour de 25 000 à 30 000 € hors bonus écologique.

Ce positionnement tarifaire la rend particulièrement compétitive face à des modèles comme la Fiat 500 électrique, la Dacia Spring ou encore la Renault Twingo E-Tech. Grâce aux aides gouvernementales et aux offres de leasing, il est fort probable que l’Inster Cross soit accessible à partir de 100 à 150 € par mois en LLD, ce qui en ferait l’une des offres les plus attractives du segment.

La commercialisation de la Hyundai Inster Cross en France devrait débuter dans les prochaines semaines, avec une arrivée en concession d’ici la fin du premier semestre 2025. Les précommandes pourraient être ouvertes très prochainement, permettant aux premiers acheteurs de profiter d’offres de lancement avantageuses.