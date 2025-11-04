Actualité3,9 litres en ville, garanti jusqu'en 2035 et vôtre pour 129 €...

3,9 litres en ville, garanti jusqu’en 2035 et vôtre pour 129 € par mois : l’équation qui change tout

Publié par: Antoine Laforge

À l’heure où les voitures neuves flirtent avec les 25 000 €, Toyota propose un petit crossover à l’allure sympathique, bien équipé et surtout très accessible.
Un modèle parfaitement calibré pour les conducteurs urbains qui veulent de la simplicité, du style, et un vrai constructeur derrière.

Alors que les citadines abordables disparaissent peu à peu du marché, étouffées par des normes de plus en plus strictes et des prix de plus en plus hauts, Toyota fait de la résistance avec l’Aygo X, un petit modèle urbain qui a tout d’un SUV miniature. Haute sur pattes, colorée, dynamique, elle se distingue des voitures sans saveur qu’on retrouve souvent dans cette gamme de prix. Et en 2025, elle revient avec une offre de location ultra compétitive, à 129 €/mois avec entretien inclus.

Cette proposition s’inscrit dans une stratégie claire : offrir une voiture neuve à un tarif accessible, sans basculer dans l’électrique low-cost ou le véhicule d’occasion incertain. Contrairement à une Dacia Spring ou une Fiat Panda mild-hybrid, l’Aygo X reste 100 % thermique, simple à entretenir, et dispose d’une vraie assise constructeur. Pour les jeunes conducteurs, les urbains ou les retraités qui veulent une voiture fiable, compacte et bien équipée, c’est une option de plus en plus rare.

La citadine Toyota ne cherche pas à révolutionner la mobilité, mais elle répond à un besoin bien réel : rouler dans une voiture moderne, rassurante, bien conçue… sans dépenser 20 000 € ou plus. Et à ce jeu-là, elle fait mieux que résister : elle s’impose.

Toyota Aygo X 2025 vue de profil sur route urbaine en finition bicolore
Le profil dynamique de la Toyota Aygo X adopte une posture de mini-crossover avec ses protections de bas de caisse et ses jantes généreuses, tout en conservant un gabarit parfait pour la ville. © Toyota

Toyota Aygo X : le retour de la mini-citadine en version crossover

Toyota a décidé de ne pas laisser mourir l’Aygo. Face à la disparition des petites citadines classiques en Europe, la marque japonaise a opéré un virage intelligent en transformant son modèle d’entrée de gamme en un véritable crossover urbain. Plus haute, plus affirmée, plus stylée, l’Aygo X (à prononcer “Aygo Cross”) se démarque nettement de ses devancières. Elle repose sur la plateforme GA-B, partagée avec la Yaris, ce qui lui assure un comportement routier sain et moderne.

Avec ses 3,70 mètres de long, sa position de conduite surélevée, et ses protections de carrosserie typées SUV, l’Aygo X cible les urbains en quête de style et de praticité. Elle séduit aussi par son look jeune, sa palette de couleurs vives et ses jantes de 17 à 18 pouces selon les versions. Une démarche assumée : offrir une mini-citadine qui n’a pas l’air d’un véhicule low-cost, et qui assume pleinement son image décalée.

Avant de la Toyota Aygo X 2025 avec calandre large et signature lumineuse LED
L’avant musclé de l’Aygo X affiche une calandre imposante et une signature lumineuse moderne, affirmant son style audacieux malgré ses dimensions réduites. © Toyota

Une offre ultra-agressive à 129 €/mois en LOA

Pour toucher un public large, Toyota France propose une offre de lancement très compétitive :

  • LOA Easy Plus 37 mois, entretien inclus
  • Premier loyer de 3 990 €, suivi de 36 mensualités de 129 € TTC
  • Montant total dû en cas d’acquisition : 20 142 €
  • Assurance tous risques possible à 39 €/mois (selon conditions)
  • Offre valable jusqu’au 1er décembre 2025

En parallèle, l’Aygo X est disponible en achat comptant à partir de 17 500 € TTC, un tarif très concurrentiel pour un véhicule neuf, fabriqué en Europe (Tchéquie), et bénéficiant de la garantie Toyota 3 ans extensible à 10 ans avec entretien suivi.

Cette proposition est l’une des plus attractives du marché français dans cette catégorie, face à une Dacia Spring électrique vendue plus de 18 000 € ou une Fiat Panda Hybrid qui peine à cacher ses limites techniques.

Intérieur de la Toyota Aygo X avec écran tactile central et tableau de bord coloré
Le poste de conduite offre une ambiance moderne avec un écran tactile intuitif, une planche de bord personnalisée selon les versions, et une bonne visibilité vers l’avant. © Toyota

Un style moderne, une position haute et une conduite rassurante

Côté style, l’Aygo X ne passe pas inaperçue. Toyota a soigné le design pour la rendre visuellement plus large et plus robuste, avec une calandre affirmée, des ailes bien marquées et des éléments de style SUV. Le résultat est une voiture valorisante malgré sa taille réduite, capable de séduire aussi bien les jeunes permis que les conducteurs aguerris.

La hauteur de caisse légèrement rehaussée permet une meilleure visibilité et une accessibilité aisée. En ville, son rayon de braquage ultra-court (4,7 m) la rend extrêmement agile, ce qui facilite les manoeuvres et les stationnements. Sous le capot, on retrouve un bloc 1.0 VVT-i 3 cylindres essence atmosphérique de 72 ch, couplé à une boîte manuelle ou automatique CVT. Un moteur simple, fiable, sobre (environ 4,8 L/100 km WLTP), qui suffit pour les trajets urbains et périurbains.

Banquette arrière Toyota Aygo X avec sellerie tissu et espace jambes réduit
Les places arrière sont adaptées à un usage occasionnel ou pour des enfants, avec une sellerie soignée et une présentation soignée malgré le gabarit compact. © Toyota

Équipement, sécurité et usage au quotidien

Malgré son positionnement accessible, la Toyota Aygo X ne sacrifie pas l’équipement. Selon les finitions (Active, Dynamic, Collection, Design, Air Limited), on peut retrouver :

  • Écran tactile 7 à 9 pouces avec Apple CarPlay / Android Auto
  • Caméra de recul
  • Régulateur/limiteur de vitesse
  • Système Toyota Safety Sense avec freinage d’urgence, maintien de voie, reconnaissance des panneaux…
  • Jantes alliage, peinture bi-ton, sellerie spécifique ou toit en toile selon version
Côté praticité, le coffre offre 231 litres, extensibles à 829 litres banquette rabattue. De quoi couvrir les besoins du quotidien, avec une consommation contenue et un budget carburant réduit. Et surtout, aucun malus ni restriction de circulation avec l’étiquette Crit’Air 1.

Arrière de la Toyota Aygo X avec feux verticaux et hayon noir brillant
À l’arrière, la Aygo X adopte un hayon contrasté noir et des feux verticaux intégrés, renforçant son look urbain et chic. © Toyota

Une réponse urbaine au tout électrique : l’essence reste une solution rationnelle

À l’heure où l’électrique impose son tempo, la Toyota Aygo X prouve qu’il est encore pertinent de proposer une citadine thermique bien pensée. Pas besoin de recharge, pas d’anxiété liée à l’autonomie, ni de coût élevé d’achat ou de remplacement de batterie. Le tout avec des mensualités proches d’un forfait mobile, entretien compris.

Pour tous ceux qui n’ont pas accès à la recharge à domicile, qui roulent peu, ou qui veulent une voiture neuve fiable et sans surprise, l’Aygo X coche toutes les cases. Elle s’adresse aux jeunes actifs urbains, aux retraités, aux étudiants motorisés ou aux familles en quête d’une seconde voiture économique.

