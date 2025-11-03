ActualitéLa légende du tout-terrain fait peau neuve : cette nouvelle génération promet...

La légende du tout-terrain fait peau neuve : cette nouvelle génération promet d’écraser la concurrence

4x4 tout-terrain renouvelé référence du marché en position de franchissement, capacités off-road exceptionnelles et évolution technique majeure
Le 4x4 référence incontestée du tout-terrain dévoile sa nouvelle génération avec une recette encore perfectionnée, consolidant son statut de modèle à battre que toute l'industrie tente désespérément de rattraper.

Difficile de parler de pick-up sans évoquer la Toyota Hilux. Depuis sa première apparition en 1968, le modèle s’est imposé comme un symbole de robustesse, de fiabilité et de longévité. Utilisée aussi bien dans les exploitations agricoles que dans les zones de conflit ou les expéditions extrêmes, la Hilux a construit sa légende sur sa capacité à tout encaisser, sans flancher.

Mais le contexte automobile de 2025 n’est plus le même. Entre les normes d’émissions plus strictes, la montée des ZFE, et l’exigence croissante des conducteurs en matière de confort, Toyota devait adapter son pick-up fétiche. Plutôt que de tout réinventer, la marque japonaise a choisi la voie de l’évolution maîtrisée. Résultat : une Hilux restée fidèle à ses racines, mais davantage en phase avec les enjeux environnementaux et les usages modernes.

Cette mise à jour s’opère d’abord sous le capot, mais aussi à bord, avec une montée en gamme notable sur le plan du confort, sans compromis sur les capacités tout-terrain qui font sa réputation.

Avant du teaser Toyota Hilux 2025 vu de 3/4 avec capot surélevé et calandre masquée
Le teaser officiel de la Toyota Hilux 2025 dévoile un avant massif aux lignes musclées. On devine une nouvelle signature lumineuse et un capot redessiné, soulignant une posture plus affirmée. © Toyota

Une motorisation diesel micro-hybride pour plus d’efficience

La principale nouveauté technique concerne le moteur 2.8 litres diesel, désormais associé à un système mild-hybrid 48V. Cette solution légère – déjà déployée sur certains SUV Toyota – permet d’apporter un gain de sobriété et de réactivité, sans perturber la simplicité d’utilisation du diesel classique.

Le système repose sur :

  • Un alterno-démarreur relié à une petite batterie lithium-ion 48V
  • Des phases de récupération d’énergie au freinage
  • Une assistance électrique au démarrage et en relance

Concrètement, cela permet :

  • Une réduction de la consommation en usage urbain et mixte
  • Une réactivité accrue à bas régime, utile en franchissement ou en charge
  • Une réduction des émissions de CO2 sans perte de puissance

Le moteur 2.8 diesel conserve sa transmission 4×4, et reste disponible avec boîte manuelle ou automatique. Toyota promet une expérience de conduite plus fluide, mais sans altérer l’endurance mécanique qui fait partie intégrante de l’ADN Hilux.

เตรียมลุยสู่เส้นทางใหม่ไปด้วยกัน 10.11.2025

Confort en hausse, habitacle modernisé

L’autre grande évolution de cette Hilux 2025 concerne l’habitacle, souvent critiqué dans le passé pour son austérité. Toyota a visiblement entendu les remarques : l’ambiance à bord est nettement plus agréable, avec :

  • Une nouvelle sellerie, mieux rembourrée et plus ergonomique
  • Une isolation renforcée pour limiter les vibrations et le bruit
  • Un système multimédia mis à jour, avec écran central modernisé et compatibilité Apple CarPlay / Android Auto

Le tout reste fonctionnel et pensé pour durer, mais l’effort sur le confort de conduite et la vie à bord est tangible. Les commandes sont accessibles, les rangements bien placés, et les versions hautes pourraient même intégrer des aides à la conduite plus poussées.

Toyota cible ici un double usage : les professionnels toujours attachés à la fiabilité du modèle, mais aussi les clients particuliers séduits par l’aspect baroudeur du pick-up, pour une utilisation mixte entre semaine et week-end.

Toujours prêt à tout : capacités tout-terrain et de remorquage préservées

Rassurez-vous : la Toyota Hilux 2025 reste une vraie Hilux. Son système de transmission intégrale enclenchable, sa garde au sol généreuse, et son châssis à l’ancienne sont toujours là pour garantir une capacité de franchissement exceptionnelle.

Les ingénieurs ont veillé à ce que l’ajout du système MHEV ne compromette ni :

  • La capacité de charge utile, toujours supérieure à 1 tonne
  • Ni la capacité de remorquage, qui atteint jusqu’à 3,5 tonnes selon la configuration
  • Ni l’efficacité du système S-AWC (Super All Wheel Control), qui répartit précisément le couple sur chaque roue en fonction du terrain

Par ailleurs, Toyota affirme avoir amélioré la gestion des mouvements de caisse, pour offrir une stabilité renforcée sur route et réduire le roulis en tout-terrain, ce qui améliore nettement le confort des passagers sur les longues distances ou les pistes cassantes.

Silhouette arrière sombre de la Toyota Hilux 2025 en teaser avec formes carrées et feux intégrés
À l’arrière, la silhouette de la future Hilux laisse entrevoir des lignes plus verticales et une benne redessinée. La posture globale reste fidèle à l’esprit utilitaire, avec un soupçon de modernité en plus. © Toyota

Une transition douce vers l’hybride sans renier l’essentiel

En intégrant une hybridation légère, Toyota n’a pas voulu révolutionner son pick-up vedette, mais plutôt l’adapter intelligemment aux nouvelles contraintes, tout en renforçant ses qualités historiques. Le résultat est un véhicule plus polyvalent, plus confortable, un peu plus sobre, sans jamais renier sa vocation utilitaire et tout-terrain.

Dans un segment de plus en plus déserté – la plupart des pick-up concurrents disparaissent ou se réduisent à peau de chagrin en Europe -, la Hilux 2025 continue son chemin, sereinement. Elle s’adresse à ceux qui ont besoin d’un vrai outil de travail, mais aussi à ceux qui recherchent un compagnon d’aventure fiable et endurant

Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

