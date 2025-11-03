La légende du tout-terrain fait peau neuve : cette nouvelle génération promet d’écraser la concurrence

Difficile de parler de pick-up sans évoquer la Toyota Hilux. Depuis sa première apparition en 1968, le modèle s’est imposé comme un symbole de robustesse, de fiabilité et de longévité. Utilisée aussi bien dans les exploitations agricoles que dans les zones de conflit ou les expéditions extrêmes, la Hilux a construit sa légende sur sa capacité à tout encaisser, sans flancher.

Mais le contexte automobile de 2025 n’est plus le même. Entre les normes d’émissions plus strictes, la montée des ZFE, et l’exigence croissante des conducteurs en matière de confort, Toyota devait adapter son pick-up fétiche. Plutôt que de tout réinventer, la marque japonaise a choisi la voie de l’évolution maîtrisée. Résultat : une Hilux restée fidèle à ses racines, mais davantage en phase avec les enjeux environnementaux et les usages modernes.

Cette mise à jour s’opère d’abord sous le capot, mais aussi à bord, avec une montée en gamme notable sur le plan du confort, sans compromis sur les capacités tout-terrain qui font sa réputation.

Une motorisation diesel micro-hybride pour plus d’efficience

La principale nouveauté technique concerne le moteur 2.8 litres diesel, désormais associé à un système mild-hybrid 48V. Cette solution légère – déjà déployée sur certains SUV Toyota – permet d’apporter un gain de sobriété et de réactivité, sans perturber la simplicité d’utilisation du diesel classique.

Le système repose sur :

Un alterno-démarreur relié à une petite batterie lithium-ion 48V

Des phases de récupération d’énergie au freinage

Une assistance électrique au démarrage et en relance

Concrètement, cela permet :

Une réduction de la consommation en usage urbain et mixte

en usage urbain et mixte Une réactivité accrue à bas régime , utile en franchissement ou en charge

, utile en franchissement ou en charge Une réduction des émissions de CO2 sans perte de puissance

Le moteur 2.8 diesel conserve sa transmission 4×4, et reste disponible avec boîte manuelle ou automatique. Toyota promet une expérience de conduite plus fluide, mais sans altérer l’endurance mécanique qui fait partie intégrante de l’ADN Hilux.

Confort en hausse, habitacle modernisé

L’autre grande évolution de cette Hilux 2025 concerne l’habitacle, souvent critiqué dans le passé pour son austérité. Toyota a visiblement entendu les remarques : l’ambiance à bord est nettement plus agréable, avec :

Une nouvelle sellerie , mieux rembourrée et plus ergonomique

, mieux rembourrée et plus ergonomique Une isolation renforcée pour limiter les vibrations et le bruit

pour limiter les vibrations et le bruit Un système multimédia mis à jour, avec écran central modernisé et compatibilité Apple CarPlay / Android Auto

Le tout reste fonctionnel et pensé pour durer, mais l’effort sur le confort de conduite et la vie à bord est tangible. Les commandes sont accessibles, les rangements bien placés, et les versions hautes pourraient même intégrer des aides à la conduite plus poussées.

Toyota cible ici un double usage : les professionnels toujours attachés à la fiabilité du modèle, mais aussi les clients particuliers séduits par l’aspect baroudeur du pick-up, pour une utilisation mixte entre semaine et week-end.

Toujours prêt à tout : capacités tout-terrain et de remorquage préservées

Rassurez-vous : la Toyota Hilux 2025 reste une vraie Hilux. Son système de transmission intégrale enclenchable, sa garde au sol généreuse, et son châssis à l’ancienne sont toujours là pour garantir une capacité de franchissement exceptionnelle.

Les ingénieurs ont veillé à ce que l’ajout du système MHEV ne compromette ni :

La capacité de charge utile , toujours supérieure à 1 tonne

, toujours supérieure à 1 tonne Ni la capacité de remorquage , qui atteint jusqu’à 3,5 tonnes selon la configuration

, qui atteint jusqu’à 3,5 tonnes selon la configuration Ni l’efficacité du système S-AWC (Super All Wheel Control), qui répartit précisément le couple sur chaque roue en fonction du terrain

Par ailleurs, Toyota affirme avoir amélioré la gestion des mouvements de caisse, pour offrir une stabilité renforcée sur route et réduire le roulis en tout-terrain, ce qui améliore nettement le confort des passagers sur les longues distances ou les pistes cassantes.

Une transition douce vers l’hybride sans renier l’essentiel

En intégrant une hybridation légère, Toyota n’a pas voulu révolutionner son pick-up vedette, mais plutôt l’adapter intelligemment aux nouvelles contraintes, tout en renforçant ses qualités historiques. Le résultat est un véhicule plus polyvalent, plus confortable, un peu plus sobre, sans jamais renier sa vocation utilitaire et tout-terrain.

Dans un segment de plus en plus déserté – la plupart des pick-up concurrents disparaissent ou se réduisent à peau de chagrin en Europe -, la Hilux 2025 continue son chemin, sereinement. Elle s’adresse à ceux qui ont besoin d’un vrai outil de travail, mais aussi à ceux qui recherchent un compagnon d’aventure fiable et endurant