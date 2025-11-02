Actualité180 chevaux, boîte automatique et 259 € par mois : ce SUV...

180 chevaux, boîte automatique et 259 € par mois : ce SUV redéfinit le rapport qualité-prix

Publié par: Julien Caron

SUV moderne avec boîte automatique et motorisation de 180 chevaux, véhicule accessible en location à prix compétitif
Ce SUV cumule les atouts avec une motorisation de 180 chevaux couplée à une boîte automatique, le tout accessible dès 259 € TTC par mois, s'imposant comme l'une des propositions les plus équilibrées du marché automobile actuel.

La BYD Atto 2 arrive avec un seul objectif : exploser les codes de la citadine électrique abordable. Difficile de croire qu’une voiture aussi stylée, aussi bien finie, et avec autant de techno, débarque en France à seulement 26 990 €, bonus non déduit.

Mais là où elle fait encore plus mal, c’est avec son offre de location longue durée à 259 €/mois TTC sur 49 mois avec 1 000 € d’apport. Oui, vous avez bien lu.

Face à une Dacia Spring plus modeste, une Fiat 500e plus chère ou une Renault R5 qui n’arrive pas encore, la BYD Atto 2 impose un nouveau standard dans le segment des compactes électriques. 4,10 mètres de longueur, un moteur de 95 ch, une batterie Blade LFP de 44,9 kWh signée BYD elle-même et une autonomie urbaine jusqu’à 405 km.

L’esthétique joue clairement la carte moderne, voire futuriste, avec une signature lumineuse affinée, des lignes tendues et un petit côté premium inattendu. À bord, on retrouve le fameux écran central rotatif, exclusivité BYD, ainsi qu’un tableau de bord numérique, une connectivité fluide, et un confort général qui s’éloigne totalement du “low-cost”.

BYD Atto 2 électrique de profil sur route urbaine, design compact et moderne
Le profil fluide de la BYD Atto 2 traduit sa vocation citadine : silhouette équilibrée, 4,10 m de long, lignes dynamiques et signature lumineuse moderne. © BYD Europe

Le design qui fait mentir tous les préjugés

Regardez-moi cette ligne ! 4,10 mètres de pur style moderne avec cette silhouette fluide, ces feux LED qui en jettent, ces jantes carénées… Cette Atto 2, c’est tout sauf du bricolage d’export ! BYD a vraiment conçu cette voiture pour l’Europe, et ça se voit dès le premier coup d’oeil.

Cette signature lumineuse affinée, ces lignes tendues, ce petit côté premium totalement inattendu… On est à mille lieues des clichés sur les productions chinoises ! Cette BYD assume parfaitement son positionnement de citadine moderne qui ne sacrifie rien au style. C’est exactement ce dont le marché européen avait besoin : du beau, du cohérent, de l’accessible.

Intérieur BYD Atto 2 avec écran rotatif et instrumentation numérique
La planche de bord de la BYD Atto 2 mise sur la technologie : écran rotatif de 12,3 pouces, combiné numérique et ergonomie intuitive. © BYD Europe

Un habitacle qui joue dans la cour des grandes

L’intérieur, c’est là où BYD frappe vraiment fort ! Cet écran tactile rotatif de 12,3 pouces au centre, exclusivité de la marque, c’est du jamais vu dans cette gamme de prix. Tableau de bord numérique, sellerie soignée, rangements malins… tout respire la maturité technologique.

Cette ergonomie pensée pour séduire les jeunes urbains connectés, c’est exactement dans le mille ! Fini l’époque où acheter électrique pas cher rimait avec compromis sur la qualité perçue. BYD nous prouve qu’on peut faire du premium accessible, et franchement, ça fait du bien !

SUV compact hybride rechargeable taille MG ZS avec 90 kilomètres autonomie électrique proposé à 23 000 euros en Europe
Ce SUV hybride rechargeable à 23 000€ prouve qu’il est possible de démocratiser l’autonomie électrique significative dans le segment des compacts abordables

Des batteries maison et une autonomie qui tient ses promesses

Côté technique, BYD joue la carte de la maîtrise totale ! Moteur de 95 chevaux développé en interne, batterie LFP Blade de 44,9 kWh fabriquée par eux-mêmes… Cette indépendance technologique, c’est leur force ! Pendant que les marques européennes courent après les fournisseurs, BYD contrôle toute sa chaîne.

Résultat : 405 kilomètres d’autonomie urbaine selon le cycle CLTC, soit environ 300 kilomètres WLTP mixte. C’est du concret, du sérieux, largement au-dessus d’une Dacia Spring qui rame à 230 kilomètres ! Cette Atto 2 charge de 30 à 80% en moins de 30 minutes, et ses performances en ville claquent : 0 à 50 km/h en moins de 4 secondes !

YD Atto 2 avant avec calandre fermée et feux LED
L’avant de la BYD Atto 2 adopte un regard technologique : optiques LED effilées, logo central chromé et calandre lisse optimisée pour l’aérodynamisme. © BYD Europe

L’offre commerciale qui met tout le monde KO

Là où BYD assomme vraiment la concurrence, c’est sur le prix ! 259€/mois TTC en LLD sur 49 mois avec 40 000 kilomètres inclus et seulement 1 000€ d’apport. Pas de bonus écologique à calculer, pas d’offre usine alambiquée : c’est clair, net, et redoutablement efficace !

Une Dacia Spring bien équipée dépasse les 22 000€ mais reste plus rustique. Une Fiat 500e équivalente frôle les 30 000€ sans cette habitabilité. La Citroën ë-C3 arrive bientôt, mais BYD a pris tout le monde de vitesse avec cette proposition commerciale révolutionnaire.

Coffre BYD Atto 2 électrique avec seuil de chargement bas
Malgré son format compact, la BYD Atto 2 offre un coffre généreux pour le quotidien, doté d’un plancher modulable et d’un accès large. © BYD Europe

BYD : du chinois, mais du haut de gamme !

Alors oui, BYD c’est chinois, et je vois déjà les sourcils qui se froncent ! Mais mes amis, réveillez-vous : BYD c’est le numéro 1 mondial de l’électrique, devant Tesla ! Ils développent leurs propres batteries, moteurs, électroniques… là où nos constructeurs européens sous-traitent à tour de bras.

Cette Atto 2, ce n’est pas de l’adaptation d’un modèle local, c’est un produit pensé spécifiquement pour conquérir l’Europe ! Déjà lancée en Allemagne, Norvège, avec un réseau qui s’étoffe partout… BYD joue dans la cour des grands avec du matériel de grands.

BYD Atto 2 vue de dos avec bande LED horizontale
À l’arrière, la BYD Atto 2 reprend la signature lumineuse pleine largeur typique de la marque et un bouclier contrasté qui renforce sa prestance. © BYD Europe

La révolution électrique accessible arrive enfin !

À 26 990€ ou 259€/mois, cette BYD Atto 2 redéfinit totalement le segment ! Plus aboutie qu’une Spring, plus polyvalente qu’une 500e, plus accessible qu’une Golf électrique… Elle arrive exactement au bon moment pour bousculer un marché qui s’enlisait dans les prix stratosphériques.

Si le réseau commercial suit et que l’après-vente tient ses promesses, cette chinoise pourrait bien être LE bon plan de la fin 2025. BYD nous prouve qu’on peut faire de l’électrique premium accessible, sans compromis, sans excuses. Respect total pour cette offensive qui remet enfin l’électrique à la portée de tous !

Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

