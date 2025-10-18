Plus de 450 km d’autonomie et design SUV coupé : Toyota débarque avec ce nouveau modèle électrique pour écraser Tesla

Et si Toyota tenait enfin son arme anti-Tesla ? Après une entrée prudente sur le marché électrique avec le bZ4X, le constructeur japonais passe à l’offensive avec un SUV inédit : le C-HR+, un modèle au nom familier mais au contenu totalement nouveau. Ce SUV coupé 100 % électrique, au gabarit plus généreux que le C-HR hybride, incarne une nouvelle stratégie pour conquérir les familles urbaines à la recherche d’un modèle efficient, stylé et adapté à une vraie vie sans thermique.

Le design est tranché, les ambitions sont nettes : le C-HR+ n’a pas vocation à remplacer son homologue hybride, mais bien à ouvrir un nouveau front dans la guerre des SUV zéro émission. Avec ses 4,52 m de long, une silhouette plus racée et une fiche technique déjà solide (autonomie de 455 km annoncée, plateforme dédiée e-TNGA), Toyota veut démontrer que l’expérience acquise sur l’hybride peut s’exprimer avec autant de force dans le 100 % électrique.

Prévu pour une arrivée début 2026 en France, ce modèle ne joue pas la rupture technologique, mais l’optimisation d’une formule connue. En ciblant les best-sellers européens du moment – Model Y, Scénic E-Tech, Peugeot e-3008 – le C-HR+ entend occuper une place clé dans le renouveau électrique de Toyota. Reste à savoir s’il saura séduire au-delà du nom qu’il partage avec son prédécesseur.

Un nouveau venu dans la galaxie Toyota

Non, le C-HR+ n’est pas une simple déclinaison électrique du C-HR hybride. Il s’agit d’un modèle à part entière, conçu dès l’origine comme un SUV 100 % électrique. Toyota introduit ainsi un véhicule inédit dans sa gamme européenne, positionné entre le C-HR (4,36 m) et le RAV4 (4,60 m), avec une longueur de 4,52 mètres, soit presque le gabarit parfait pour concilier compacité urbaine et habitabilité familiale.

Le design marque une évolution sensible par rapport à la silhouette musclée du C-HR actuel. Le C-HR+ affiche une carrosserie plus étirée, une ligne de toit fuyante et une signature lumineuse affûtée, tout en conservant une face avant expressivement sculptée. Ce SUV coupé vise clairement une clientèle urbaine sensible au style, mais sans tomber dans le minimalisme. Toyota conserve une forte identité visuelle, avec une posture dynamique qui évoque déjà la concurrence premium.

Une base technique éprouvée et cohérente

Reposant sur la plateforme modulaire e-TNGA, déjà utilisée sur le bZ4X, le C-HR+ mise sur une fiche technique rationnelle. La version de lancement sera équipée d’un moteur électrique de 166 ch (122 kW), alimenté par une batterie lithium-ion de 57,7 kWh. Toyota annonce une autonomie de 455 km selon le cycle WLTP, ce qui positionne le modèle dans une moyenne haute du segment, sans viser l’effet de surenchère.

La puissance modeste mais suffisante du groupe motopropulseur s’accompagne d’une transmission aux roues avant, et d’un comportement tourné vers l’efficience. Une version plus puissante, dotée d’une batterie de plus grande capacité et probablement d’une transmission intégrale, est pressentie pour compléter l’offre courant 2026. Ce qui est certain, c’est que Toyota vise la fiabilité avant tout, en s’appuyant sur son savoir-faire en matière d’électrification depuis plus de deux décennies.

Toyota attaque le coeur du marché électrique

Le Toyota C-HR+ cible directement le segment stratégique des SUV familiaux électriques, aujourd’hui dominé par des modèles comme le Tesla Model Y, le Renault Scénic E-Tech Electric ou encore le Peugeot e-3008. En jouant la carte d’un design affirmé, d’une plateforme optimisée et d’une autonomie réaliste, Toyota entend séduire les automobilistes français à la recherche d’un véhicule fiable, moderne, mais sans complexité inutile.

Par rapport à son cousin bZ4X, souvent jugé trop sobre ou trop discret, le C-HR+ joue davantage sur l’émotion visuelle. Il s’adresse à un public plus jeune, plus citadin, et probablement moins technophile. Un positionnement plus émotionnel, mais qui n’oublie pas les fondamentaux d’un SUV familial : habitabilité, autonomie suffisante, technologie embarquée complète et sécurité passive avancée.

Une arrivée attendue en 2026 sur le marché français

Toyota France a officiellement confirmé que le C-HR+ serait disponible à la commande début 2026. Le véhicule est déjà en phase d’homologation pour le marché européen et sa production est annoncée pour fin 2025. Cependant, aucun tarif français n’a encore été communiqué à ce stade. Les informations relayées dans certains médias étrangers doivent donc être prises avec prudence.

À ce jour, aucun catalogue ni configurateur n’est disponible en France, et les prix, finitions et équipements exacts restent à définir. Toyota pourrait choisir de positionner le C-HR+ autour des 40 000 €, bonus déduit, afin de rester compétitif face à ses concurrents directs. En attendant les détails officiels, il convient de rappeler que les données techniques et les ambitions de ce modèle sont déjà très claires : Toyota veut frapper fort sur le marché du SUV électrique familial.