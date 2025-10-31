Subaru prépare le retour de la STI en électrique : la surprise pourrait arriver plus vite que prévu

Subaru ressuscite l’esprit STI avec une approche inédite : celle d’un concept électrique, pensé pour incarner la sportivité de demain. Baptisé Performance-E STI, ce coupé quatre portes à la silhouette musclée se distingue par une ligne de toit fuyante, des ailes élargies, et une présence visuelle très marquée. La peinture bleue satinée et les jantes dorées, clin d’oeil assumé aux icônes de la marque, renforcent cette posture athlétique.

Le traitement des surfaces, tendues et anguleuses, rompt avec le conservatisme habituel de Subaru. L’ensemble évoque clairement une volonté de rupture, mais sans renier les codes de la sportivité japonaise. La face avant intègre des optiques acérées, tandis que l’arrière surélevé suggère un travail soigné sur l’appui aérodynamique.

Un concept au service de la transmission intégrale électrique

Sans entrer dans les détails chiffrés, Subaru confirme que le Performance-E STI repose sur une plateforme 100 % électrique et une transmission intégrale, pilier historique de la marque. L’architecture serait composée de deux moteurs, répartis entre les essieux avant et arrière, afin de garantir une répartition optimale de la puissance.

L’objectif n’est pas seulement de remplacer la mécanique thermique, mais d’offrir un nouveau type de réponse dynamique, avec une gestion plus fine du couple et une motricité en toutes conditions. Le concept vise à démontrer que l’ADN STI peut s’exprimer à travers une motorisation silencieuse, sans pour autant perdre en intensité de conduite.

Une philosophie de conduite tournée vers le pilote

L’habitacle n’est pas encore révélé dans sa totalité, mais les premiers éléments suggèrent une planche de bord épurée, centrée sur le conducteur. Subaru annonce une ergonomie recentrée sur la performance, avec une instrumentation numérique minimaliste et une position de conduite basse.

L’approche semble refuser les excès technologiques au profit d’un rapport homme-machine pur, fidèle à l’identité STI. L’ensemble évoque une expérience brute, pensée pour renforcer l’engagement du conducteur à chaque virage.

Une vitrine technologique en attente de concrétisation

Ce concept marque une étape importante dans l’évolution de Subaru. Il ne s’agit pas seulement d’un exercice de style, mais d’un manifeste : celui d’une marque prête à assumer un avenir électrique, sans renier les fondamentaux de la sportivité mécanique. Le Performance-E STI cristallise cette ambition, à travers une silhouette expressive, une transmission intégrale inédite et une posture résolument dynamique.

Reste à savoir si cette étude de style donnera naissance à un modèle de série. Pour l’heure, Subaru ne communique aucun calendrier, ni fiche technique, mais ce concept constitue une déclaration d’intention claire. Dans un monde où la performance tend à se diluer dans le silence des électrons, la firme japonaise affirme qu’il est encore possible d’associer passion, précision et zéro émission.