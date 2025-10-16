ActualitéSubaru ressuscite le mythique sigle STI avec deux voitures radicalement différentes :...

Subaru ressuscite le mythique sigle STI avec deux voitures radicalement différentes : l’essence reste au coeur du projet

Publié par: Marc

Date:

La légendaire division sportive de Subaru s’apprête à faire son retour sur le devant de la scène. À l’occasion du salon japonais qui ouvrira ses portes le 29 octobre 2025, le constructeur dévoilera deux prototypes radicaux : le STI E-RA Concept, 100 % électrique, et le STI B-RA Concept, à motorisation essence. Un clin d’oeil évident à l’ADN double de la marque, qui semble refuser de choisir entre passion thermique et transition électrique.

Peu d’informations techniques ont filtré à ce stade, si ce n’est que le concept B-STI arborera une silhouette de berline compacte agressive, sans hayon, tandis que le E-STI misera sur un design affûté et des batteries solides de dernière génération. Subaru promet des performances de haut niveau, tout en laissant planer le doute sur une éventuelle production. Une chose est sûre : le badge STI n’a pas dit son dernier mot.

Image teaser du B-STI Concept

STI revient par la grande porte

Subaru signe un retour remarqué de sa griffe sportive STI avec deux concept-cars inédits qui seront présentés le 29 octobre 2025 au Japan Mobility Show. Le premier, baptisé STI E-RA Concept, mise sur une motorisation 100 % électrique. Le second, le B-STI Concept, conserve un bloc essence, probablement turbo, et se présente sous la forme d’une berline compacte musclée.

Ce SUV de 200 ch talonne Tesla : équipement total, 460 litres de coffre et 357 € mensuels pour un succès fracassant en Europe

Ce double lancement symbolise l’intention claire de Subaru : ne pas abandonner l’essence tout en se projetant vers l’électrique, et rester fidèle à son public passionné. Une stratégie qui tranche avec celle de nombreux constructeurs ayant déjà tiré un trait sur les modèles thermiques à forte personnalité.

Lire aussi  Le nouveau Subaru Solterra EV est plus rapide que les sportives de la marque : et pourtant c'est bien un SUV
Teaser lumineux du Subaru E-STI Concept 2025, prototype électrique de future sportive STI
Premier aperçu du concept électrique Subaru E-STI, prévu pour être dévoilé le 29 octobre 2025. Ce prototype annonce une nouvelle ère pour la division sportive de Subaru. © Subaru

Deux visions, une même philosophie

Le E-STI Concept pourrait préfigurer une sportive zéro émission construite sur une nouvelle plateforme dédiée, avec batteries solides à la clé. Son design acéré laisse entrevoir une machine axée sur les performances, dans la lignée de ce que Subaru avait esquissé avec le concept STI E-RA en 2022.

De son côté, le B-STI se présente comme un retour aux fondamentaux : une berline compacte trois volumes, probablement dotée d’une transmission intégrale et d’un bloc thermique ou hybride, fidèle à la recette qui a fait la gloire des WRX. Il incarne une résistance assumée face à la disparition des sportives accessibles.

Subaru prépare son grand retour avec deux prototypes signés STI

Une nouvelle ère pour les sportives Subaru ?

Avec ces deux prototypes, Subaru réaffirme son engagement dans la sportivité technique, en adaptant sa philosophie aux réalités du marché. STI ne devient pas un simple badge décoratif : la marque semble vouloir offrir une continuité technologique, que ce soit via l’électrique ou le thermique évolué.

Reste à savoir si ces concepts déboucheront sur des modèles de série. Mais une chose est certaine : Subaru cherche à conserver une offre sportive identitaire, dans un paysage automobile qui se standardise. Et cela pourrait bien raviver la flamme chez les amateurs de la marque aux six étoiles.

