La compacte espagnole façon Corolla arrive… en 2028 : attendre 3 ans pour du déjà-vu, ça vaut le coup ?

Sur le segment des compactes, la bataille se joue désormais sur le terrain de l’hybridation. En Europe, Toyota règne sans partage avec son Corolla hybride auto-rechargeable. SEAT semble déterminée à riposter. Le constructeur espagnol a confirmé l’arrivée, en 2028, d’un León HEV reposant sur une architecture hybride complète, bien différente du système 48V déjà proposé sur certains modèles du groupe.

D’après les premières informations communiquées, ce nouveau SEAT León HEV proposera deux puissances distinctes : 130 et 170 chevaux. Il reposera sur une technologie full-hybrid partagée avec d’autres modèles du groupe Volkswagen, notamment le T-Roc. L’objectif est clair : offrir une consommation réduite, annoncée sous les 6 l/100 km, sans recourir à la recharge externe. Une promesse qui devrait séduire une clientèle urbaine et périurbaine.

Cette future version viendrait ainsi étoffer une gamme déjà électrifiée, avec des versions MHEV (mild-hybrid) prévues dès 2027 sur les SEAT Ibiza et Arona. Le León HEV incarnerait donc une montée en gamme technologique, mais aussi un repositionnement stratégique de SEAT sur un marché très concurrentiel.

Le SEAT León change de stratégie pour 2028

Longtemps resté sur des motorisations thermiques ou hybrides légères, le SEAT León s’apprête à franchir un cap en 2028. Le constructeur prévoit une version full-hybrid, dite HEV (Hybrid Electric Vehicle), sans recharge sur secteur. Cette évolution s’inscrit dans une politique d’électrification progressive de la gamme SEAT, à commencer par les modèles les plus populaires.

Le choix du León pour inaugurer cette technologie n’est pas anodin. Modèle stratégique du segment C en Europe, il rivalise directement avec les références japonaises et coréennes. En proposant un système hybride auto-rechargeable, SEAT entend se rapprocher de la formule gagnante adoptée depuis des années par Toyota avec sa Corolla.

Ce que l’on sait du moteur hybride auto-rechargeable

Selon les données communiquées, le León HEV 2028 devrait embarquer une motorisation hybride complète développant 130 ou 170 chevaux selon la version. Il s’agirait d’un système partagé avec le futur Volkswagen T-Roc hybride, combinant un moteur essence et une unité électrique alimentée par une batterie à capacité élargie. Contrairement à un plug-in hybrid, il ne nécessiterait pas de recharge externe.

Aucun détail sur la cylindrée ou la capacité de la batterie n’a été dévoilé, mais la consommation serait inférieure à 6 l/100 km en cycle mixte. Ce qui placerait le León HEV dans la moyenne basse du segment, un point clé pour séduire les entreprises comme les particuliers.

Un rival désigné : le Toyota Corolla HEV

Impossible de ne pas évoquer le Toyota Corolla comme rival désigné. Déjà bien installé avec ses motorisations hybrides de 140 et 200 ch, le modèle japonais reste une référence de sobriété et de fiabilité. Avec une consommation réelle située entre 4,4 et 4,7 l/100 km, le Corolla reste la barre à franchir pour tout nouvel entrant.

Le SEAT León HEV 2028, même avec une consommation légèrement supérieure, pourrait tirer son épingle du jeu en misant sur un design plus latin, une conduite plus dynamique et un positionnement tarifaire plus compétitif. Reste à voir si SEAT parviendra à combler l’avance technologique du pionnier japonais.

Un tournant dans la stratégie d’électrification de SEAT

Le développement de cette version HEV illustre la stratégie plus large du groupe Volkswagen pour SEAT : électrifier sans brutalité, en s’appuyant sur des technologies éprouvées. Si les Ibiza et Arona auront droit à des versions MHEV dès 2027, c’est bien le León qui inaugure le full-hybrid chez SEAT, avant peut-être l’essor du 100 % électrique.

Ce virage marque aussi la volonté de SEAT de rester compétitive sur le marché des compactes, face à la pression croissante des normes d’émissions et à l’évolution rapide des habitudes d’achat. Avec ce León HEV 2028, la marque s’offre un ticket crédible pour rester dans la course à l’horizon de la prochaine décennie.