ActualitéLa compacte espagnole façon Corolla arrive... en 2028 : attendre 3 ans...

La compacte espagnole façon Corolla arrive… en 2028 : attendre 3 ans pour du déjà-vu, ça vaut le coup ?

Publié par: Marc

Date:

Compacte espagnole inspirée Toyota Corolla avec label ECO et consommation modérée prévue pour sortie en 2028
Cette compacte espagnole façon Corolla illustre le paradoxe d'annoncer aujourd'hui une formule qui risque d'être obsolète à sa sortie en 2028

Partager:

Sur le segment des compactes, la bataille se joue désormais sur le terrain de l’hybridation. En Europe, Toyota règne sans partage avec son Corolla hybride auto-rechargeable. SEAT semble déterminée à riposter. Le constructeur espagnol a confirmé l’arrivée, en 2028, d’un León HEV reposant sur une architecture hybride complète, bien différente du système 48V déjà proposé sur certains modèles du groupe.

D’après les premières informations communiquées, ce nouveau SEAT León HEV proposera deux puissances distinctes : 130 et 170 chevaux. Il reposera sur une technologie full-hybrid partagée avec d’autres modèles du groupe Volkswagen, notamment le T-Roc. L’objectif est clair : offrir une consommation réduite, annoncée sous les 6 l/100 km, sans recourir à la recharge externe. Une promesse qui devrait séduire une clientèle urbaine et périurbaine.

Cette future version viendrait ainsi étoffer une gamme déjà électrifiée, avec des versions MHEV (mild-hybrid) prévues dès 2027 sur les SEAT Ibiza et Arona. Le León HEV incarnerait donc une montée en gamme technologique, mais aussi un repositionnement stratégique de SEAT sur un marché très concurrentiel.

Vue de profil SEAT León HEV 2028 gris métallisé roulant en ville
Le futur SEAT León HEV 2028 adoptera une ligne épurée et dynamique, fidèle à l’identité de la compacte ibérique. Un design fluide pour accompagner l’arrivée de l’hybridation. © SEAT

Le SEAT León change de stratégie pour 2028

Longtemps resté sur des motorisations thermiques ou hybrides légères, le SEAT León s’apprête à franchir un cap en 2028. Le constructeur prévoit une version full-hybrid, dite HEV (Hybrid Electric Vehicle), sans recharge sur secteur. Cette évolution s’inscrit dans une politique d’électrification progressive de la gamme SEAT, à commencer par les modèles les plus populaires.

Lire aussi  La 5e génération de l'Opel Combo Cargo disponible en septembre 2018

Le choix du León pour inaugurer cette technologie n’est pas anodin. Modèle stratégique du segment C en Europe, il rivalise directement avec les références japonaises et coréennes. En proposant un système hybride auto-rechargeable, SEAT entend se rapprocher de la formule gagnante adoptée depuis des années par Toyota avec sa Corolla.

Face avant SEAT León HEV 2028 avec calandre redessinée et signature lumineuse LED
La face avant du SEAT León HEV 2028 se distingue par une nouvelle calandre plus fermée et un éclairage full LED, symboles de l’électrification à venir. © SEAT

Ce que l’on sait du moteur hybride auto-rechargeable

Selon les données communiquées, le León HEV 2028 devrait embarquer une motorisation hybride complète développant 130 ou 170 chevaux selon la version. Il s’agirait d’un système partagé avec le futur Volkswagen T-Roc hybride, combinant un moteur essence et une unité électrique alimentée par une batterie à capacité élargie. Contrairement à un plug-in hybrid, il ne nécessiterait pas de recharge externe.

Aucun détail sur la cylindrée ou la capacité de la batterie n’a été dévoilé, mais la consommation serait inférieure à 6 l/100 km en cycle mixte. Ce qui placerait le León HEV dans la moyenne basse du segment, un point clé pour séduire les entreprises comme les particuliers.

510 ch rotatifs hybrides dans un coupé de rêve : Mazda snobe l’hystérie électrique avec style

Moteur hybride SEAT León HEV 2028 combinant bloc essence et unité électrique compacte
Le moteur du SEAT León HEV 2028 repose sur une architecture hybride complète, combinant un bloc thermique essence à un moteur électrique alimenté par une batterie interne. Cette configuration permet d’atteindre 130 ou 170 chevaux, avec une consommation annoncée sous les 6 l/100 km. © SEAT

Un rival désigné : le Toyota Corolla HEV

Impossible de ne pas évoquer le Toyota Corolla comme rival désigné. Déjà bien installé avec ses motorisations hybrides de 140 et 200 ch, le modèle japonais reste une référence de sobriété et de fiabilité. Avec une consommation réelle située entre 4,4 et 4,7 l/100 km, le Corolla reste la barre à franchir pour tout nouvel entrant.

Le SEAT León HEV 2028, même avec une consommation légèrement supérieure, pourrait tirer son épingle du jeu en misant sur un design plus latin, une conduite plus dynamique et un positionnement tarifaire plus compétitif. Reste à voir si SEAT parviendra à combler l’avance technologique du pionnier japonais.

Lire aussi  Seat innove : Les Ibiza et Arona deviennent hybrides en 2025 avec un accès surprise à la vignette Crit'Air 0
Tableau de bord numérique SEAT León HEV 2028 avec écran central flottant
L’intérieur du SEAT León HEV 2028 fait la part belle à la technologie avec un combiné numérique épuré et une ergonomie optimisée pour les trajets urbains. © SEAT

Un tournant dans la stratégie d’électrification de SEAT

Le développement de cette version HEV illustre la stratégie plus large du groupe Volkswagen pour SEAT : électrifier sans brutalité, en s’appuyant sur des technologies éprouvées. Si les Ibiza et Arona auront droit à des versions MHEV dès 2027, c’est bien le León qui inaugure le full-hybrid chez SEAT, avant peut-être l’essor du 100 % électrique.

Ce virage marque aussi la volonté de SEAT de rester compétitive sur le marché des compactes, face à la pression croissante des normes d’émissions et à l’évolution rapide des habitudes d’achat. Avec ce León HEV 2028, la marque s’offre un ticket crédible pour rester dans la course à l’horizon de la prochaine décennie.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
200 ch et 5,7L/100km dans un format RAV4 : le SUV premium increvable qui ridiculise la concurrence
Article suivant
Le Japon défie la R5 électrique avec une citadine à IA empathique : zéro écran mais 100% charisme
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Ce pick-up électrique de 237 ch arrive en Europe avec la vignette ZÉRO et un tarif qui fait passer le Hilux pour un dinosaure

Premier pick-up électrique abordable d’Europe, le KGM Musso EVX s'affiche dès 44 165 € avec 237 ch et...

La Chine ne se contente plus de construire des voitures sûres : elle vient de mettre fin à une mode automobile aussi dangereuse qu’absurde

À partir du 1ᵉʳ janvier 2027, la Chine va interdire les poignées de porte escamotables et cachées sur...

Pendant que tout le monde fonce vers l’électrique, les Français débarquent avec un SUV sans prise à 26 000 € : label ECO et...

Le Renault Captur Eco-G 120 n’est pas une nouveauté tape-à-l’œil, mais une mise à jour stratégique d’un best-seller....

224 ch, 5,5 L/100 km et garantie 7 ans : ce « RAV4 chinois » coûte 10 000 € de moins que l’original et...

Le MG HS Hybrid+ est proposé en France depuis quelques mois, et il s’annonce déjà comme une offre...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.