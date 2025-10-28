Toyota présente au Canada la Nasu Edition de son SUV Corolla Cross, une version baroudeuse à transmission intégrale.

Le segment des SUV compacts n’en finit plus d’inspirer les constructeurs. Toyota, déjà très bien installé avec son Corolla Cross en version hybride, vient de présenter une déclinaison inédite et musclée de ce modèle : la Corolla Cross Nasu Edition 2026. Révélée au Canada, cette édition spéciale se distingue par un look baroudeur affirmé, une transmission intégrale et une dotation orientée aventure.

Si l’on connaît bien en France la Corolla Cross dans sa version deux roues motrices hybride, cette variante Nasu marque un véritable contraste. Design plus viril, équipements dédiés à la randonnée ou aux loisirs de plein air, jantes spécifiques, sabots de protection, et peinture exclusive. Le tout reposant sur la base du Corolla Cross AWD déjà disponible en Amérique du Nord, avec un moteur hybride non rechargeable et une transmission e-AWD.

Mais malgré l’intérêt que pourrait susciter un tel modèle sur le marché français – où la tendance du SUV “outdoor” s’intensifie -, Toyota n’a pour l’instant annoncé aucune commercialisation de cette version en Europe. Cela reste donc, à ce jour, un modèle réservé au continent nord-américain.

Une édition spéciale hybride et baroudeuse dévoilée au Canada

La Toyota Corolla Cross Nasu Edition a été présentée comme une déclinaison à vocation ” outdoor ” du SUV compact hybride. Le nom ” Nasu “, inspiré d’une région montagneuse japonaise prisée pour ses activités nature, donne le ton. Cette version se distingue par une livrée extérieure spécifique à deux tons (bleu nuit et noir mat), des extensions d’ailes, des sabots de protection, et surtout des accessoires typés aventure.

Elle repose sur la version hybride à transmission intégrale e-AWD, qui utilise un moteur thermique 2.0 à cycle Atkinson associé à deux moteurs électriques, dont un sur l’essieu arrière, pour garantir une motricité renforcée sans recours à un arbre de transmission. Ce système est déjà éprouvé chez Toyota et assure une meilleure adhérence sur terrains glissants, tout en conservant une consommation maîtrisée.

Le constructeur a ajouté quelques touches pratiques : barres de toit renforcées, pneus à flancs blancs, garde au sol légèrement relevée. En somme, une Corolla Cross préparée pour les escapades du week-end, mais sans tomber dans l’excès d’un vrai tout-terrain.

Ce que change la Nasu Edition face à un Corolla Cross classique

Comparée à la Corolla Cross vendue en France – uniquement proposée en version hybride 2 roues motrices de 197 ch -, la Nasu Edition repose sur une base technique différente, conçue pour les marchés nord-américains. L’e-AWD apporte une traction arrière électrique active, idéale pour les surfaces meubles ou enneigées, ce qui répond à une attente forte au Canada.

En revanche, elle ne propose ni motorisation rechargeable, ni équipement mécanique radical. On est loin d’un SUV franchisseur : il s’agit plutôt d’un SUV urbain musclé destiné aux amateurs d’outdoor modéré. Son style extérieur très marqué, ses couleurs exclusives, son intérieur aux accents bruns contrastent avec le design plus sage de la version française.

À l’intérieur, le modèle reprend les standards récents de Toyota avec un écran tactile central, un combiné numérique, et une sellerie spécifique. Rien d’extravagant, mais un bon équilibre entre confort quotidien et look baroudeur.

Pas de lancement annoncé en France pour l’instant

Toyota n’a, à l’heure actuelle, fourni aucune indication quant à une éventuelle commercialisation européenne de la Corolla Cross Nasu Edition. Ce modèle semble pensé exclusivement pour le marché canadien et nord-américain, avec des adaptations spécifiques au climat, aux habitudes de conduite et à la demande locale.

En France, la Corolla Cross est proposée à partir de 36 000 € en version hybride simple traction (197 ch). Le modèle Nasu, s’il devait arriver sur notre marché, pourrait s’inscrire dans une grille tarifaire supérieure, autour des 39 000 à 41 000 €, compte tenu de ses équipements et de la transmission intégrale. Mais cette estimation reste purement hypothétique, car aucune homologation européenne n’est mentionnée à ce stade.

Ce modèle aurait-il sa place sur le marché européen ?

Face à l’essor des SUV à l’allure aventurière, la Corolla Cross Nasu Edition pourrait séduire un public français amateur de plein air, d’escapades et de design affirmé. Des modèles comme le Dacia Duster Extreme, le Subaru Forester e-Boxer ou le Toyota RAV4 Trail Edition canadien montrent que ce style séduit.

Cependant, en l’absence de motorisation rechargeable ou de véritable transmission 4×4 mécanique, la Nasu resterait une offre de niche. De plus, Toyota France mise fortement sur l’électrification partielle ou totale, et pourrait privilégier le développement de modèles plus en phase avec les objectifs européens CAFE.

En résumé, si la Corolla Cross Nasu Edition ne vient pas en France, ce n’est pas faute d’intérêt, mais plutôt par cohérence industrielle et réglementaire. Elle n’en reste pas moins un concept séduisant, qui pourrait inspirer des futures séries spéciales sur notre marché.