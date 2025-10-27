Japonais conçu en Espagne au prix chinois : le SUV compact hybride qui cumule tous les paradoxes gagnants

Difficile d’évoquer le segment des SUV compacts sans parler du Nissan Qashqai. Depuis son lancement, il s’est imposé comme l’un des modèles les plus populaires d’Europe, en grande partie grâce à son positionnement malin : un SUV au format raisonnable, bien équipé, et au tarif compétitif.

Long de 4,43 m, le Qashqai offre 5 vraies places, un coffre de 436 litres, et une habitabilité correcte à l’arrière. Parfaitement à l’aise en milieu urbain comme sur autoroute, il se positionne face à des rivaux comme le Renault Austral, le Peugeot 3008 ou le Toyota Corolla Cross.

La version 2025 modernise légèrement le style extérieur, notamment sur certaines finitions hautes, tout en renforçant l’arsenal technologique à bord : affichage numérique, aides à la conduite, interface connectée. Mais c’est surtout côté mécanique que le Qashqai innove.

Une nouvelle motorisation pour renforcer l’ADN du Qashqai

Pionnier des SUV compacts en Europe, le Nissan Qashqai évolue avec son temps et mise désormais sur une motorisation inédite en France : e-POWER. Ce système hybride non rechargeable repose sur un principe unique : seul le moteur électrique entraîne les roues, tandis que le moteur thermique joue exclusivement le rôle de générateur d’électricité. Une architecture qui change profondément l’expérience de conduite, en offrant la souplesse et la réactivité d’un véhicule électrique, sans dépendance à une borne.

Développé spécifiquement pour l’Europe, le Qashqai e-POWER conserve les atouts qui ont fait son succès : gabarit compact (4,43 m), habitabilité familiale, et volume de coffre de 436 litres. Il se distingue par une conduite fluide, une absence de boîte de vitesses classique, et une gestion intelligente de l’énergie. Le positionnement vise un public urbain et périurbain à la recherche d’un compromis entre technologie et simplicité d’usage.

Disponible en France avec cette motorisation depuis 2023, le Qashqai e-POWER confirme sa place dans la gamme 2025 avec des ajustements de finition et une grille tarifaire revue. L’entrée de gamme est fixée à 37 600 € en finition Acenta, soit l’une des offres les plus accessibles pour un SUV hybride de ce type en France.

Une motorisation hybride série unique sur le marché

Le coeur du système e-POWER repose sur un bloc 1.5 turbo essence à trois cylindres, associé à une batterie lithium-ion et à un moteur électrique de 190 ch. Contrairement à un hybride classique, le moteur thermique ne transmet pas l’énergie aux roues, mais alimente un générateur, qui recharge la batterie et alimente le moteur électrique. Cette conception permet de conserver le silence, la linéarité et la réactivité d’un véhicule électrique, sans changer ses habitudes de ravitaillement.

La puissance cumulée permet des performances suffisantes pour un usage quotidien : 0 à 100 km/h en environ 7,9 secondes, sans à-coup ni changement de rapport. L’agrément de conduite est renforcé par la présence du mode “e-Pedal Step”, qui permet une décélération régénérative plus marquée, sans pour autant aller jusqu’au “one pedal” intégral des véhicules 100 % électriques.

La consommation mixte homologuée s’établit autour de 5,3 l/100 km (cycle WLTP), avec des valeurs proches de 6,0 l/100 km constatées en usage réel varié. En usage urbain ou périurbain, où le système e-POWER peut fonctionner à régime stabilisé, les résultats sont souvent meilleurs que les hybrides conventionnels.

Une gamme simplifiée et des tarifs adaptés au marché français

Pour le marché français, Nissan propose le Qashqai e-POWER dans une gamme de finitions bien structurée. La version Acenta, affichée à 37 600 € TTC, constitue l’entrée de gamme e-POWER. Elle comprend déjà la climatisation automatique bi-zone, l’écran central 12,3 pouces, Apple CarPlay/Android Auto, le freinage d’urgence autonome, et le régulateur adaptatif.

La finition N-Connecta, positionnée à 39 800 €, ajoute la caméra 360°, le GPS intégré, le système de stationnement intelligent et les jantes alliage 18 pouces. Enfin, la finition N-Design, à 42 600 €, se distingue par des éléments esthétiques spécifiques (toit contrasté, sellerie améliorée, vitres surteintées, signature lumineuse élargie).

Aucune version e-POWER n’est éligible au bonus écologique en 2025, mais le véhicule bénéficie d’une vignette Crit’Air 1, ce qui autorise sa circulation dans toutes les ZFE françaises. L’entretien est globalement similaire à celui d’un hybride standard, avec un moteur thermique qui fonctionne à régime constant et une batterie de taille modérée.

Critère Valeur Remarque Prix d’entrée e-POWER 37 600 € Finition Acenta Consommation mixte WLTP ≈ 4,5 l/100 km Moteur e-POWER 190 ch Puissance 190 ch (204 ch mode Sport)† Selon version

Un SUV hybride pour ceux qui refusent la prise

Le Nissan Qashqai e-POWER cible un profil d’acheteur bien identifié : celui qui veut rouler électrique sans recharger. En alternative aux SUV hybrides rechargeables, souvent plus coûteux et plus lourds, le Qashqai propose une solution rationnelle et accessible, sans contrainte de borne ni perte d’autonomie sur autoroute.

Face à des modèles comme le Toyota Corolla Cross, le Renault Austral mild-hybrid ou le Peugeot 3008 Hybrid, le Qashqai mise sur un système original et efficace, qui séduit par son agrément de conduite et sa logique de fonctionnement simple. Le positionnement tarifaire, bien que supérieur à celui d’un Qashqai essence mild-hybrid (dès 32 300 €), reste cohérent compte tenu de la technologie embarquée.

En résumé, le Qashqai e-POWER constitue une offre solide et pertinente dans le contexte français. Ni électrique, ni thermique, ni hybride classique, il invente sa propre voie, à mi-chemin entre l’innovation technologique et l’usage pragmatique. Une solution sérieuse pour qui cherche à conjuguer sobriété, agrément et simplicité d’usage.