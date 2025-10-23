ActualitéRenault Austral 2026 : le 1.3 TCe revient avec 150 ch et...

Renault Austral 2026 : le 1.3 TCe revient avec 150 ch et boîte auto à un prix qui change la donne

Le SUV Renault Austral fait peau neuve pour 2026 avec l’arrivée d’un nouveau bloc essence : un 1.333 cm3 turbocompressé développant 150 ch, associé à une boîte automatique à variation continue (CVT). Ce choix mécanique marque une volonté de la marque de renforcer l’entrée de gamme tout en conservant une finition digne du segment.

Au-delà de la motorisation, cette nouvelle version vise des performances mesurées et une consommation modérée : annoncée à 6,4 l/100 km, elle répond aux exigences d’un usage quotidien et des zones à faibles émissions en France grâce à une étiquette environnementale avantageuse. Le 0-100 km/h est donné pour 9,9 secondes, la vitesse maximale plafonnée à 180 km/h.

Cette évolution s’accompagne d’un repositionnement tarifaire visible : les premières fourchettes pour l’Austral démarrent désormais autour de 33 000 € pour certaines motorisations et finitions, ce qui redonne à ce SUV une force d’attraction renouvelée. Dans un contexte où les SUV s’équipent toujours davantage et voient leurs prix grimper, cette nouvelle offre joue la carte de la pertinence.

Avant du Renault Austral 2026 avec signature lumineuse LED et calandre modernisée
L’avant du Renault Austral adopte une signature lumineuse affirmée et un design modernisé pour l’arrivée du bloc TCe 150 ch. © Renault

Un moteur essence classique pour une entrée de gamme plus accessible

Alors que la plupart des SUV familiaux se convertissent massivement à l’hybride, Renault fait le choix stratégique de proposer une nouvelle version 100 % essence de son Austral pour 2026. Sous le capot, on retrouve un bloc 1.3 TCe de 150 ch, déjà bien connu dans l’alliance Renault-Nissan, couplé à une boîte automatique à variation continue (CVT). Une configuration qui n’était jusqu’ici pas proposée sur l’Austral et qui vient compléter une gamme jusqu’ici majoritairement hybride.

Ce choix technique s’explique par la volonté de proposer une alternative plus accessible, tant en prix qu’en simplicité d’utilisation. Le TCe 150 s’adresse à ceux qui roulent essentiellement hors des centres-villes ultra-réglementés, recherchant une mécanique éprouvée, sans les complexités liées à l’électrification. Il se positionne ainsi comme le nouveau point d’entrée dans la gamme Austral, sans sacrifier les performances essentielles à une utilisation familiale.

Avec ce retour à une motorisation thermique classique, Renault cible un public bien défini : celui qui souhaite un SUV familial moderne, économique à l’achat, fiable, et libéré des contraintes de recharge.

Intérieur du Renault Austral 2026 avec écran central 12 pouces et ergonomie moderne
L’habitacle du Renault Austral monte en gamme avec une instrumentation numérique et une interface tactile fluide, dans cette nouvelle version. © Renault

Une fiche technique équilibrée et adaptée à un usage polyvalent

Sous sa carrosserie affirmée, cette version 2026 de l’Austral conserve toutes les qualités dynamiques du modèle, tout en optimisant son rendement. Le moteur 1.3 TCe délivre 150 ch et 270 Nm de couple, une valeur disponible dès 1 800 tr/min, qui permet des reprises souples et un bon agrément en conduite quotidienne.

Côté performances, le constructeur annonce un 0 à 100 km/h en 9,9 secondes et une vitesse maximale de 180 km/h. Des chiffres modestes mais suffisants dans un usage familial ou autoroutier. Le principal argument reste la consommation, contenue à 6,4 l/100 km en cycle mixte WLTP, ce qui limite également les émissions à 144 g/km de CO2. Résultat : cette version essence bénéficie en France d’une étiquette Crit’Air 1, synonyme de compatibilité avec les ZFE dans de nombreuses agglomérations.

Grâce à sa boîte CVT, l’Austral 150 TCe privilégie une conduite douce et sans à-coups, en phase avec les attentes des familles et des utilisateurs réguliers. Ce type de transmission, longtemps boudé, a été affiné au fil des années pour offrir plus de réactivité et moins d’effet “moulinage”.

Arrière du Renault Austral 2026 avec hayon large et coffre pratique
Le coffre généreux et l’arrière soigné du Renault Austral soulignent sa vocation familiale sans compromis. © Renault

Deux finitions bien équipées pour couvrir l’essentiel

Pour accompagner ce nouveau moteur, Renault propose deux finitions : Evolution et Techno, déjà connues des clients du losange. La première, baptisée simplement Evolution, constitue une base déjà bien dotée avec de série : phares LED, radar de recul, écran multimédia de 9 pouces, freinage automatique d’urgence, jantes alliage 18 pouces, alerte de franchissement de ligne, et régulateur de vitesse.

La finition Techno, plus aboutie, ajoute des équipements appréciés pour le quotidien : caméra de recul, écran tactile 12 pouces, frein de parking automatique, recharge smartphone par induction, barres de toit, ou encore jantes 19 pouces.

En France, cette version 150 TCe est attendue à partir d’environ 33 000 €, selon les premiers prix observés sur le site officiel et chez certains mandataires. Cela représente un positionnement tarifaire plus bas que les versions hybrides E-Tech, tout en maintenant un bon niveau d’équipements et d’agrément.

Renault Austral 2026 vue de profil SUV familial nouvelle motorisation TCe 150 ch
Le Renault Austral version 2026 se distingue par une silhouette élancée et bien proportionnée, annonciatrice de sa nouvelle motorisation. © Renault

Un choix stratégique dans un marché qui reste sensible au prix

À l’heure où l’électrification impose des tarifs de plus en plus élevés, la décision de Renault de maintenir une version thermique à prix contenu semble répondre à une vraie demande. Tous les automobilistes ne souhaitent pas – ou ne peuvent pas – investir dans un modèle hybride ou électrique. L’Austral 1.3 TCe 150 ch se présente ainsi comme une solution intermédiaire intelligente, qui capitalise sur la notoriété du modèle et sur une base technique éprouvée.

En optant pour un moteur essence sobre et une boîte automatique confortable, cette version offre une vraie polyvalence d’usage, sans surcoût technologique inutile. Une stratégie qui pourrait séduire aussi bien les flottes d’entreprise que les familles recherchant un SUV moderne, bien équipé, et cohérent en tarif.

Renault continue ainsi à décliner son Austral pour couvrir un large spectre de besoins, tout en consolidant sa présence dans un segment très disputé. Ce 1.3 TCe 150 ch CVT incarne le retour du pragmatisme automobile, face à une électrification parfois jugée précipitée.

 

